Privacidade do Strava: como gerenciar o compartilhamento, ocultar suas atividades e desativar o mapa de calor

(Pocket-lint) - Strava é uma ótima ferramenta de preparação física, favorita de muitos corredores e ciclistas. Um aplicativo fácil de usar, compatível com dispositivosAndroid e iPhone , bem como integração com a maioria dos outros relógios esportivos e rastreadores como Fitbit e Garmin - significa que é uma linguagem universal para atletas e fãs de fitness.

A empresa apareceu nas manchetes, no entanto, após a publicação de seu mapa de calor e tudo o que foi revelado nele.

Essas manchetes não são direcionadas ao incrível escopo da plataforma da Strava, mas ao potencial de alguns identificarem áreas que a Strava está rastreando atividades em locais que você não esperava - instalações militares em áreas operacionais têm sido de particular interesse.

A maioria das plataformas de fitness oferece algum tipo de recurso de descoberta de rota que é cultivado por seus usuários. O Strava é particularmente bom nisso graças ao compartilhamento de rota de seus usuários.

O mapa de calor é essencialmente todas as rotas colocadas no mesmo mapa, deixando áreas escuras onde não há atividade de Strava e movendo-se entre vermelhos e amarelos para o branco quente onde há muita atividade. Mais de 1 bilhão de atividades foram enviadas para o Strava, então é um mapa muito real de onde os usuários do Strava jogam.

O mapa do globo parece incrível, mas é a capacidade de ampliar e ver as rotas exatas usadas que o torna interessante. Você pode pesquisar um local e examinar as rotas em execução - talvez para ver se há uma rota em execução utilizável em um local de férias, por exemplo. O mapa de calor ao nível da rua agora está restrito aos usuários do Strava, então você precisa estar logado para vê-lo.

O furor da mídia de 2018 se resumiu ao fato de que o mapa de calor do Strava também mostrou locais onde os usuários do Strava são menos esperados, como no Afeganistão ou na Síria, com a sugestão de que é provável que sejam usuários militares compartilhando dados nessas regiões, talvez sem saber.

O mapa de calor em si é elaborado a partir de dados de atividades públicas anônimos, então por si só não revela quem fez o quê e onde, embora algumas dessas informações estejam disponíveis no próprio Strava - e tudo depende de suas configurações.

Se o mapa de calor o assustou e você realmente não deseja ser incluído, o Strava tem uma única caixa de seleção que garantirá que seus dados não sejam incluídos.

Acesse sua conta Strava no site: https://www.strava.com/settings/privacy . Role a página para baixo até Metro e Mapa de calor. Desmarque a caixa marcada "Incluir suas atividades no Metro e Mapa de calor"

Isso é tudo que você precisa fazer para garantir que essas informações não sejam compartilhadas com o Strava para o mapa de calor e você pode fazer isso no aplicativo ou no site.

Como um usuário Strava, pesquisar sua área local pode revelar rotas de corrida populares, o que é perfeito para encontrar lugares alternativos para correr ou andar de bicicleta. É fácil fazer através de sua conta, basta clicar na guia "Explorar".

Isso revela muitos dados e é importante gerenciar suas configurações para garantir que você tenha o nível de privacidade adequado para você.

Você pode, por exemplo, olhar para segmentos e encontrar partes de rotas. Os segmentos (falando como um usuário Strava) são incríveis, porque você pode pesquisar sua área, comparar seu desempenho com o de outros usuários e se desafiar a subir na classificação. Em um contexto de corrida e ciclismo, é provavelmente um dos melhores recursos que o Strava oferece (a Garmin também oferece, mas não é tão prolífico).

Ele também oferece uma maneira de clicar e ver quem executa aquela rota, examinar perfis de usuário, ver rotas comuns e histórico de rotas também para o usuário - o que algumas pessoas podem não querer.

Cobrimos o mapa de calor especificamente acima, mas há muito mais no Strava para você controlar quando se trata de privacidade.

Por padrão, seu perfil está disponível publicamente e os usuários do Strava podem ver você, suas rotas e suas fotos. Você pode ver quando percorreu uma rota e a velocidade, bem como onde começou - que geralmente será seu endereço residencial.

Vamos detalhar as configurações e explicar o que elas fazem e como usá-las. As configurações estão disponíveis no aplicativo Strava em seu telefone e no site.

Existem quatro seções principais nas configurações de privacidade - página de perfil, atividades, atividades em grupo e sobrevôo. O Strava oferece controles para cada seção, permitindo que você selecione a opção certa para você. Cada um detalha o que significa, por isso é bastante fácil de prosseguir.

A maioria das opções é para "todos" ou "seguidores". Seguidores são as pessoas que você segue - e que podem ser amigos ou parceiros de treinamento, mas também podem ser estranhos, dependendo de como você configurou sua conta. Se você tiver sua página de perfil definida como "todos", qualquer pessoa pode ver você e ver seus detalhes, mas se você definir como "seguidores", terá que aprovar aqueles que o seguem, para ter um controle melhor sobre quem fica Para ver o que.

Para atividades, você pode optar por restringir as coisas apenas aos seguidores ou mantê-las completamente privadas e isso se torna o padrão. Mas, depois de concluir uma atividade, você pode optar por tornar apenas essa atividade pública. Se você correu uma maratona para caridade, por exemplo, você pode escolher compartilhar isso, mas não todas as corridas de treinamento que revelariam suas rotas de treinamento, por exemplo.

Flybys permitirá que você repita uma atividade, minuto a minuto, bem como veja outros atletas nessa rota para que você possa ver o quão perto você esteve. Os flybys estão desativados por padrão e só serão exibidos se você permitir que todos vejam seus detalhes.

O Strava permite que você compartilhe seu registro de treinamento com todos ou oculte-o completamente. Novamente, alguém pode ser capaz de descobrir um padrão para o seu treinamento que você não goste - você está deixando sua casa vazia todos os domingos de manhã?

Por outro lado, você pode simplesmente não querer que as pessoas vejam o quão ativo ou inativo você tem sido. Novamente, é fácil desligar por meio da página de registro de treinamento.

Esta é uma opção interessante porque essencialmente permite ocultar áreas confidenciais que você não deseja incluir em seu mapa de atividades. O exemplo mais óbvio é sua casa, porque você basicamente permite que qualquer pessoa que possa ver suas atividades veja onde você mora.

Você provavelmente começa e pára suas corridas e passeios na porta da frente, certo? Talvez o seu mapa de rotas revele que você sempre sai pelos fundos do jardim por uma entrada escondida? Este é um dos controles mais úteis do Strava para praticamente manter a privacidade de sua casa.

Isso pode mostrar aquela pessoa assustadora que você conheceu na academia outra noite onde você mora, ou se você não usou controles de privacidade, alguém usando o Strava que está observando atividades em sua área e tropeça em seu perfil.

Você pode inserir um endereço, no entanto, e optar por ocultar uma área do mapa, com raio de até 1000m. Isso significa que você não pode ser incluído em nenhum segmento próximo a essa zona, mas também significa que você pode ocultar a casa exata de / para onde está indo. Basicamente, a ideia é permitir que você faça parte da comunidade Strava local, mas mantenha sua casa privada.

Dica principal para usuários do Reino Unido: use um código postal em vez do número real da porta.

Como mencionamos acima, os segmentos são uma das melhores coisas sobre o Strava e não ser incluído é um tanto triste - especialmente se você acha que pode chegar ao topo.

Os segmentos são pequenas partes de uma rota - talvez de uma ponte para outra ao longo de um caminho que dá aos usuários uma medida de como eles se comparam a outros usuários do Strava. É um desafio e uma competição, mas se você quiser sair, terá que alterar a seção Atividades dos controles de privacidade. Para ser incluído nos segmentos, você terá que permitir que todos vejam suas atividades, então talvez represente a maior decisão que você terá que tomar sobre privacidade no Strava.

Os segmentos estão por toda parte, basta verificar sua área local e ir e bater alguns desses horários locais!

O objetivo da Strava é ter uma comunidade de atletas de compartilhamento e é isso que é. Como muitas redes sociais e online, presume-se que você sabe o que está compartilhando e se sente confortável com isso.

Para a maioria dos usuários, compartilhar rotas e informações de desempenho não é um problema. Se você mora em uma área remota e não quer revelar suas rotinas, ou se não quer compartilhar exatamente em qual casa você mora nos subúrbios, então o Strava oferece esse tipo de controle.

Se você estiver preocupado, agora você tem uma imagem de todas as medidas do Strava em vigor e pode se tornar privado e compartilhar as atividades individualmente, se preferir, ou apenas usar o Strava como seu próprio registro de treinamento pessoal.

Mas lembre-se de que outros dispositivos que você está usando também podem estar compartilhando suas atividades, então certifique-se de verificar as configurações do seu relógio GPS - por exemplo - o Garmin Connect também possui configurações de privacidade próprias, como o Strava.

