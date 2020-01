O que é byte e como funciona? O sucessor do Vine explicou

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Vine 2.0 chegou na forma de Byte.

Quase oito anos depois de iniciar o Vine, um aplicativo móvel focado em vídeos de formato curto, Dom Hofmann lançou o Byte, outro aplicativo móvel lançado para iOS e Android, permitindo aos usuários fazer breves vídeos em loop. É semelhante ao Vine, que Hofmann - junto com Colin Kroll e Rus Yusupov - vendeu para o Twitter em 2012, apenas para ser encerrado no final de 2016. Aqui está o que você precisa saber sobre o sucessor de Vine.

Byte está disponível no iOS e Android . Permite criar e compartilhar vídeos em loop de seis segundos. Ainda é cedo, no entanto. Portanto, no lançamento, ele não permite reações de vídeo lado a lado e não possui filtros ou efeitos de realidade aumentada. Hofmann sugeriu que eles estão chegando.

Embora o Vine possa não ser mais uma coisa, vídeos curtos estão vivos e bem, com aplicativos como o Instagram e, mais recentemente, o TikTok capitalizando o formato, oferecendo aos usuários uma maneira fácil de criar clipes criativos. O Byte é o aplicativo móvel mais recente que reproduz parte do que fez o Vine crescer tão rapidamente, e, já, várias ex-estrelas do Vine (aka Viners) se juntaram e começaram a compartilhar seus primeiros vídeos na plataforma recém-nascida.

Quando era mais popular, o Vine tinha mais de 200 milhões de usuários ativos, de acordo com o TechCrunch . Atualmente, o TikTok possui 1,5 bilhão de usuários ativos .

1/5 Byte/Pocket-lint

O Byte possui uma barra de navegação na parte inferior do aplicativo, com guias para o seguinte: Início, Pesquisa, Câmera, Atividade e Perfil.

Ao abrir o Byte, você verá imediatamente um feed de vídeos das pessoas que você segue. Essa área oferece um fluxo de vídeos pelos quais você pode percorrer sem pensar, como faria na página Para você do TikTok. Você também pode acessar a página de pesquisa para descobrir novos conteúdos, como vídeos populares agora ou vídeos por categoria, como comédia, animais de estimação, jogos, fitness, esportes, música, comida, beleza e assim por diante.

Se você deseja começar a contribuir com a nova comunidade, pode enviar vídeos que gravou ou usar a câmera integrada do aplicativo para gravar vídeos de seis segundos. Os vídeos são postados no seu perfil e podem ser compartilhados com outras pessoas para que apareçam nos feeds de outros usuários ou sejam descobertos.

Os vídeos também podem ser baixados do aplicativo e podem ser compartilhados em outras plataformas, como Twitter ou Instagram.

A Byte poderá lançar em breve um programa de parceria, que pagará os criadores de conteúdo na plataforma. "Em breve, apresentaremos uma versão piloto do nosso programa de parceiros que usaremos para pagar criadores. O Byte celebra a criatividade e a comunidade, e compensar os criadores é uma maneira importante de apoiar os dois. Fique atento para obter mais informações", anunciou Byte em um tweet no dia do lançamento.

O cofundador da Vine, Dom Hofmann, anunciou em 2017 via Twitter que estava prestes a desenvolver ativamente "um acompanhamento para o Vine". Ele disse que estava "sentindo vontade" há algum tempo e que tinha visto muitas coisas. de tweets e mensagens diretas, presumivelmente, dos fãs de seu aplicativo antigo.

Ele também disse que estava financiando o projeto.

estou financiando eu mesmo como um projeto externo, para que não interfira no trabalho (bastante empolgante) que estamos fazendo na empresa, que é minha primeira prioridade - dom hofmann (@dhof) 30 de novembro de 2017

Originalmente, ele chamou o sucessor de "V2" e, de acordo com o TechCrunch , Hofmann entrou em contato com ex-astros do Vine e outras celebridades e influenciadores de mídia social, na tentativa de completar o desenvolvimento do produto e descobrir o ângulo de monetização. Como resultado, vários detalhes sobre o produto vazaram nos últimos anos, incluindo o fato de o aplicativo se concentrar em gravações de seis segundos.

Hofmann planejava lançar o V2 por volta do verão de 2018. Isso, é claro, nunca aconteceu. Agora, em 2020, ele finalmente lançou o Byte.

Sim. Além dos jogadores óbvios como TikTok e Instagram, o Byte tem que lidar com Dubsmash, Triller, Firework e o Lasso do Facebook.