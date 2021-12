34 marcas de tecnologia que espetacularmente faliram ou desapareceram da existência

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Ao longo dos anos, as start-ups e os gigantes da tecnologia surgiram e desapareceram. No mundo da tecnologia em constante mudança, uma empresa precisa fazer mais do que apenas acompanhar os tempos para sobreviver.

Vimos até empresas enormes quebrarem ao longo das décadas e até mesmo os produtos mais promissores podem ficar obsoletos em um piscar de olhos.

Lemos os livros de história para descobrir algumas das empresas mais interessantes que faliram, apesar de estarem na vanguarda do setor durante seu apogeu.

Anos de operação: 1985 - 2010

Destino: A concorrência da Netflix e de outros serviços de vídeo sob demanda acabou levando ao fim da Blockbuster. A empresa foi forçada a pedir concordata em 2010.

Mais conhecido por: aluguel de filmes caseiros e jogos

A Blockbuster era uma empresa americana que oferecia serviços de aluguel de filmes caseiros e videogames em lojas físicas.

Tornou-se conhecido mundialmente na década de 1990, mas posteriormente sofreu com a concorrência da Netflix e de outros serviços de vídeo sob demanda.

A Blockbuster recusou uma oferta de venda da Netflix por US $ 50 milhões no ano de 2000, mas foi forçada a pedir concordata em 2010 depois de diminuir as vendas nos anos seguintes.

Anos de operação: 1982 - 2009

Destino: SyQuest lutou na década de 1990 devido à popularidade de unidades Zip e CDs graváveis. As vendas diminuíram e, em 1998, a SyQuest pediu concordata no final de 1998.

Mais conhecido por: Armazenamento de dados em cartucho removível

SyQuest foi um dos primeiros fabricantes de unidades de disco rígido para computadores pessoais. A empresa também produziu unidades de disco de cartucho que a tornaram o meio mais popular de transferência de grandes documentos digitais para impressoras profissionais.

No final da década de 1990, a SyQuest começou a lutar em um mercado em que unidades Zip e CDs graváveis estavam ganhando popularidade e aumentando sua capacidade. A transferência de arquivos online via FTP também provou ser um sistema melhor para usuários corporativos e as vendas de produtos SyQuest diminuíram. Devido ao aumento das perdas financeiras, a SyQuest foi forçada a pedir concordata em 1998.

Anos de operação: 1980 - 2013

Destino: comprado pela EMC em 2008

Mais conhecido por: o ZIP drive (foto)

Na época em que a mídia física era uma parte importante do mundo dos computadores, a Iomega era um grande nome do setor.

Esta empresa fabricou uma gama de diferentes soluções de armazenamento com o objetivo de substituir o humilde disquete de 3,5 polegadas.

O mais conhecido dos produtos da Iomega era o Zip drive - um sistema de armazenamento em disco de alta capacidade que começou com uma capacidade de 100 MB, mas mais tarde alcançaria alturas estonteantes de 750 MBs. Como muitos outros meios de armazenamento, a humilde unidade Zip mais tarde sofreu nas mãos de CD e DVD, resultando em sua perda de valor no início dos anos 2000.

A Iomega tentou se manter à tona lançando vários novos produtos, como tocadores de MP3, discos rígidos externos e dispositivos NAS, mas nenhum deles teve sucesso o suficiente.

Apesar dos problemas, a Iomega foi comprada pela EMC em 2008 por $ 213 milhões e então teve seus produtos rebatizados como LenovoEMC em 2013.

Anos de operação: 1999 - 2001

Destino: Forçado a fechar em 2001 para cumprir uma decisão de violação de direitos autorais dos Estados Unidos

O Napster foi originalmente fundado como um serviço pioneiro de compartilhamento de arquivos ponto a ponto que permitia aos usuários compartilhar arquivos digitais, geralmente músicas, pela Internet.

Foi um serviço inovador na época, mas a empresa logo encontrou dificuldades legais por causa da violação de direitos autorais.

O Napster foi forçado a encerrar as operações e declarar falência. A marca e o logotipo do Napster foram eventualmente adquiridos pela Roxio, que reiniciou a marca como Napster 2.0.

Mais tarde, o novo Napster foi comprado pela Best Buy por $ 121 milhões e depois se fundiu com o Rhapsody em 2011. Em 2016, a marca do Napster ganhou nova vida e continua a operar hoje como concorrente do Spotify.

Anos de operação: 1982 - 2013

Destino: A Compaq foi adquirida por US $ 25 bilhões pela HP em 2002

Mais conhecido por: computadores pessoais

A Compaq foi fundada originalmente em 1982 e tinha como foco principal o desenvolvimento e a venda de computadores e produtos relacionados.

A Compaq foi notavelmente a primeira empresa a fazer a engenharia reversa legal do Computador Pessoal IBM e alcançou fama no setor na década de 1990, tornando-se o maior fornecedor de computadores da época.

A Compaq lutou para competir com os gigantes da computação HP e Dell, sofrendo especialmente com as guerras de preços da época. A empresa foi adquirida pela HP em 2002 por US $ 25 bilhões e a marca foi usada pela HP para sistemas de baixo custo até ser descontinuada em 2013.

Anos de operação: 1999-2000

Destino: A empresa gastou $ 135 milhões de capital de risco em apenas 18 meses e foi colocada em concordata em 18 de maio de 2000 e liquidada

Mais conhecido por: moda online e por ser um dos primeiros fracassos espetaculares do boom das pontocom

A Boo.com foi uma empresa britânica que lançou em 1999 e vendeu produtos de moda de marca pela Internet. Esta foi uma das primeiras empresas a falhar espetacularmente durante o estouro das pontocom naquela época.

A Boo.com fechou as portas enquanto era inundada por histórias de estilos de vida corporativos luxuosos e falta de gerenciamento adequado. Desde então, tem sido citado várias vezes como "um exemplo clássico de estratégia de e-commerce fracassada" e um aviso a outras empresas semelhantes que se seguiram.

Anos de operação: 1994 - 2002

Destino: a 3dfx declinou rapidamente no final dos anos 1990 e foi adquirida pela Nvidia, principalmente para direitos de propriedade intelectual, após ir à falência em 2002 ”.

Mais conhecido por: chips gráficos

A 3dfx Interactive era um grande nome no mundo dos jogos na década de 1990. A empresa fabricava principalmente unidades de processamento gráfico 3D e depois placas gráficas, das quais as mais populares eram a Voodoo e a Voodoo2.

A 3dfx Interactive sofreu nos últimos anos e acabou falindo em 2002, quando foi adquirida pela Nvidia pelos direitos de propriedade intelectual.

Anos de operação: 1975-1982

Destino: Terminado em concordata e falência em 1982.

Mais conhecido por: carro DMC-12 (como usado em Back To The Future)

A DeLorean Motor Company (DMC) era uma empresa automobilística talvez mais conhecida pelo carro esporte DeLorean DMC-12, que teve grande destaque na trilogia de filmes De Volta para o Futuro.

A empresa foi fundada originalmente por John DeLorean em 1975. John DeLorean era conhecido na indústria como um engenheiro capaz e inovador de negócios.

Ele também confiou fortemente no governo britânico para financiar o start-up no valor de cerca de US $ 120 milhões, com a promessa de construir suas fábricas na Irlanda do Norte. O governo britânico estava desesperado para ajudar a criar empregos na Irlanda do Norte e acabar com a violência da época.

Apesar do financiamento e do respaldo, a falta de demanda, os excessos de custos e as taxas de câmbio desfavoráveis acabaram por prejudicar o negócio. Em uma tentativa desesperada de manter a empresa viva, John DeLorean foi filmado parecendo aceitar dinheiro para participar do tráfico de drogas e discutir o negócio com agentes secretos do FBI. Posteriormente, ele foi absolvido de todas as acusações, mas seu negócio estava em frangalhos e a DMC faliu em 1982.

Anos de operação: 1951 - 2008

Destino: Provavelmente, o Wang Labs falhou porque se especializou em computadores para processamento de texto e não se adaptou à era dos computadores pessoais de uso geral na década de 1980.

Mais conhecido por: processadores de texto e computadores pessoais

A Wang Laboratories foi fundada originalmente em 1951, mas atingiu o pico na década de 1980, quando tinha receitas anuais superiores a US $ 3 bilhões e empregava mais de 33.000 pessoas.

O foco principal do Wang Labs era em computadores para processamento de texto e foi totalmente bem-sucedido quando isso era o que a indústria precisava.

Mais tarde, porém, o mercado de sistemas autônomos de processamento de texto entrou em colapso quando o computador pessoal começou a se firmar. Wang Laboratories não conseguiu se adaptar e mudar com o tempo para perceber a ameaça dos computadores pessoais com software de processamento de texto. Como resultado, a empresa foi forçada a pedir falência em 1992.

A Wang Laboratories foi adquirida pela Getronics e depois vendida para a KPN em 2007 e a CompuCom em 2008 antes de basicamente deixar de existir como uma marca ou divisão distinta depois dessa época.

Anos de operação: 1998 - 2001

Destino: A empresa perdeu dinheiro na maioria de suas vendas e, como resultado, teve uma breve existência, tornando-se outra vítima da bolha das pontocom.

Mais conhecido por: suprimentos online para animais de estimação

Pets.com era um negócio na Internet que vendia suprimentos para animais de estimação online durante o boom das pontocom. A empresa conseguiu vender bem no início devido à atenção que inicialmente recebeu, mas graças aos fundamentos de negócios fracos, perdeu dinheiro na maioria dessas vendas. Essa má gestão financeira acabaria por significar o fim da empresa.

Como o Boo.com, o Pets.com se tornou um dos fracassos espetaculares da era do boom das pontocom. Seu falecimento também levou consigo mais de $ 300 milhões em capital de investimento que a empresa conseguiu adquirir durante o start-up.

Ano de operação: 1996 - 2001

Destino: A empresa perdeu mais de US $ 800 milhões e foi forçada a fechar em 2001, com 2.000 funcionários perdendo seus empregos.

Mais conhecido por: empresa de entrega de alimentos online

A Webvan foi fundada em 1996 durante o pico da bolha das pontocom. A empresa era uma mercearia online que entregava produtos diretamente nas casas dos clientes. A Webvan tentou um plano de expansão agressivo com o objetivo de crescimento rápido em 26 cidades, o que levou a gastos massivos. A empresa atingiu o pico em 2000 com $ 178,5 milhões em vendas, mas também registrou enormes $ 525,4 milhões em despesas.

A tentativa forçada de crescimento rápido resultou na perda de mais de $ 800 milhões do negócio, forçando-o a fechar e declarar falência em 2001, com 2.000 funcionários perdendo seus empregos. O WebVan pode ter estado bem à frente de seu tempo com um serviço que agora é executado com sucesso pela Amazon e outros.

Anos de operação: 1998 - 2001

Destino: Outra empresa que faliu após o estouro da bolha das pontocom, a Kozmo foi forçada a fechar suas portas em 2001.

Mais conhecido por: serviço de entrega online

Kozmo.com era um negócio online financiado por capital de risco que fazia promessas ousadas de entrega gratuita em uma hora de uma infinidade de produtos que incluíam vídeos, jogos, DVDs, música e muito mais. Estava essencialmente muito à frente de seu tempo, mas infelizmente falhou quando a bolha das pontocom estourou.

Muitos funcionários da Kozmo.com só descobriram a falha da empresa quando chegaram ao turno e encontraram as portas da frente trancadas.

Anos de operação: 1999 - 2016

Destino: em 2008, o site anunciou que havia perdido 47% dos usuários únicos nos 12 meses anteriores. Em 2016, Friends Reunited fechou após 16 anos de operação.

Mais conhecido por: Redes Sociais

O site Friends Reunited foi originalmente criado por uma equipe de marido e mulher que trabalhava em casa e buscava criar um site de rede social com o objetivo de reunir velhos amigos, ajudando as pessoas a encontrarem um emprego e um amor. Os usuários eram obrigados a pagar uma taxa anual, mas depois podiam postar informações sobre si mesmos que podiam ser pesquisadas por outras pessoas.

Em 2005, Friends Reunited tinha se tornado tão popular que tinha mais de 15 milhões de usuários e foi comprado pela empresa de TV britânica ITV plc por £ 120 milhões. Dois anos depois, o site teve um lucro de £ 22 milhões, mas sua avaliação começou a cair drasticamente nos meses e anos que se seguiram. Com o surgimento do Linkedin, Facebook e outros sites gratuitos, a base de usuários do Friends Reunited começou a diminuir e em 2016 o site foi forçado a fechar.

Anos de operação: 1994 - 2009 (Yahoo Geocities Japan ainda existe)

Destino: Em 2009, aproximadamente dez anos após a GeoCities ter sido comprada pelo Yahoo! foi encerrado apesar de ainda ter 38 milhões de usuários.

Mais conhecido por: Early Web Hosting Service

GeoCities era um serviço de hospedagem na web originalmente fundado em 1994. Em 1999, era o terceiro site mais visitado do planeta. Foi nessa época que GeoCities foi comprado pelo Yahoo! por $ 3,57 bilhões. Dois anos depois, a GeoCities não estava conseguindo lucrar e declarou oficialmente um prejuízo de US $ 8 milhões no final do ano.

Yahoo! tentou implementar várias mudanças para melhorar os lucros, mas apesar de sua popularidade, GeoCities continuou a lutar. Em 2009, GeoCities foi adicionado à lista crescente de serviços fechados pelo Yahoo! e os usuários foram incentivados a migrar para o serviço de hospedagem paga da empresa.

Anos de operação: 1995 - 2002

Destino: em 1999, o Yahoo! adquiriu a broadcast.com por US $ 5,7 bilhões e fechou o serviço três anos depois.

Mais conhecido por: rádio na Internet

A Broadcast.com foi fundada em 1995 como uma empresa de rádio na Internet que rapidamente ganhou popularidade online, tanto que quatro anos depois foi adquirida pelo Yahoo! por US $ 5,7 bilhões.

O site e seus serviços mais tarde tornaram-se parte do Yahoo! Serviços de transmissão que foram encerrados posteriormente em 2002.

Anos de operação: 1937 - 2008

Destino: A Polaroid Corporation foi declarada falida em 2001 e a "nova" Polaroid que veio das cinzas foi declarada falida em 2008.

Mais conhecido por: câmeras instantâneas

A Polaroid foi uma empresa americana fundada originalmente em 1937 e mais conhecida por seus filmes instantâneos e câmeras. No auge, a empresa empregou 21.000 pessoas e obteve US $ 3 bilhões em receitas.

Durante a Segunda Guerra Mundial, a empresa projetou vários produtos inteligentes para as forças aliadas, incluindo um dispositivo de visualização noturna infravermelho, mas foram as câmeras de filme instantâneo da empresa originalmente lançadas nas décadas de 1950 e 1960 que realmente fizeram seu nome.

Nos anos posteriores, o surgimento de novas tecnologias mudaria o mundo da fotografia. Novos desenvolvimentos, como processamento de filme de uma hora, camcorders e, talvez o mais significativo, câmeras digitais levariam a um declínio no fascínio pelas câmeras instantâneas. Como resultado, a empresa pediu falência em 2001. Uma nova empresa ressurgiria das cinzas, mas também declarou falência em 2008.

Anos de operação: 1973 - presente (empresa de um homem agora)

Destino: Sinclair viu vários sucessos e fracassos ao longo dos anos. Devido às dificuldades financeiras em 1985, a empresa limitou seus direitos à Amstrad. Sinclair Research Ltd ainda existe como uma empresa de um homem só.

Mais conhecido por: ZX Spectrum / C5 Electric Vehicle

A Sinclair é uma empresa de eletrônicos de consumo fundada originalmente em 1973. A empresa teria muitos nomes diferentes ao longo dos anos, mas foi durante a década de 1980 que o ZX Spectrum foi lançado e tornaria Sinclair um nome familiar. O computador mais vendido do Reino Unido na época, o ZX Spectrum, levaria a empresa a alturas vertiginosas de sucesso.

Apesar disso, problemas financeiros na década de 1980 levariam a empresa a vender toda a sua linha de produtos de computador e a marca "Sinclair" para a Amstrad por £ 5 milhões em 1986.

A empresa continuou a existir, mas com perdas crescentes o futuro parecia incerto e em 1997 o único funcionário era o próprio Clive Sinclair. Várias invenções e dispositivos se seguiram ao longo dos anos, incluindo o veículo elétrico C5 e o X-1 .

Anos de operação: 1888 - presente

Destino: Em 2012, a Kodak pediu concordata e deveria parar de fazer câmeras digitais, câmeras de vídeo de bolso e porta-retratos digitais e se concentrar no mercado de imagem digital corporativa. Posteriormente, a Kodak vendeu muitas de suas patentes para diferentes empresas, incluindo Apple, Google, Facebook e muito mais.

Mais conhecido por: filmes e câmeras

A Kodak é provavelmente uma das empresas mais conhecidas e mais antigas nesta lista de empresas a falir. Foi originalmente fundada em 1888 e durante o século 20, conseguiu se tornar o nome dominante na indústria fotográfica.

A Kodak, infelizmente, não conseguiu acompanhar os tempos da fotografia digital e começou a ter dificuldades financeiras na década de 1990. Apesar das várias tentativas de mudar o modelo de negócios, os lucros continuaram a ser prejudicados e em 2012 a empresa foi forçada a pedir falência.

A Kodak então vendeu a maioria de suas patentes para a Apple, Google, Facebook e mais por US $ 525 milhões. Em seguida, saiu da falência para continuar seus negócios em embalagens, impressão, comunicações gráficas e serviços profissionais.

Anos de operação: 1994 - 1999

Destino: a Netscape foi adquirida pela AOL, mas lançou todo o código-fonte de seu navegador de antemão e criou a organização Mozilla que mais tarde lançaria o Firefox. O Netscape foi descontinuado como navegador em 2008, mas a marca continuou a existir e atualmente é uma subsidiária não operacional do Facebook.

Mais conhecido por: navegador da Internet

O Netscape foi um dos primeiros e talvez mais populares navegadores dos primeiros dias da rede mundial de computadores.

Em seu pico, em meados da década de 1990, o navegador tinha 90% do mercado, mas mais tarde perderia para o Internet Explorer da Microsoft. Em 2006, a Netscape tinha apenas 1% do mercado.

A Netscape foi adquirida pela AOL, onde o desenvolvimento continuou até 2007, mas então deixou de existir. A marca Netscape, entretanto, continuou a existir de uma forma ou de outra e atualmente é uma subsidiária não operacional do Facebook.

Anos de operação: 1995 - 2013

Destino: AltaVista foi um dos motores de busca mais populares nos primeiros dias, tanto que foi comprado pelo Yahoo! em 2003, mas seria fechado em 2013.

Mais conhecido para: mecanismo de pesquisa

AltaVista foi um motor de busca criado em 1995 que mais tarde se tornaria um dos motores de busca mais populares da época.

Nos últimos anos, porém, como outros motores de busca, perdeu para o ácaro do Google e apesar de ter sido adquirido pelo Yahoo! em 2003 foi forçado a fechar em 2013.

Anos de operação: 1992 - 2011

Destino: em 2010, o Palm foi comprado pela HP, mas em 2011 as vendas fracas forçariam a HP a encerrar a produção de produtos Palm e da marca.

Mais conhecido por: Dispositivos portáteis

Palm, Inc era uma empresa que se concentrava na produção de assistentes digitais pessoais (PDAs) e outros dispositivos eletrônicos. A marca é conhecida pelo desenvolvimento do primeiro PDA e das primeiras versões do webOS, um sistema operacional multitarefa para smartphones.

Uma breve história da Palm

Em 2010, a Palm foi comprada pela HP por US $ 1,2 bilhão. A HP continuaria a criar uma linha de produtos WebOS, mas sem o nome Plam. Após vendas fracas, a HP encerrou a produção de produtos Palm e da marca como um todo em 2011, encerrando sua história de 19 anos.

Anos de operação: 2012 - 2016

Destino: Em 2016, Pebble foi forçado a fechar e reembolsar os patrocinadores do Kickstarter devido a problemas financeiros. A propriedade intelectual de Pebble foi posteriormente adquirida pela Fitbit, que também contratou parte da equipe da Pebble.

Mais conhecido por: Smartwatches

Pebble fez ondas online pela primeira vez em 2012 ao se tornar a campanha Kickstarter mais financiada da época. A empresa conseguiu levantar $ 10,3 milhões para seu primeiro produto smartwatch.

Em seguida, começou a vender para valer em 2013 e se esgotou em questão de dias. Em 2014, a Pebble vendeu um milhão de produtos e, em 2015, lançaria dois novos smartwatches, novamente quebrando os recordes do Kickstarter ao levantar $ 20,3 milhões de mais de 75.000 patrocinadores.

Apesar do sucesso, Pebble teve dificuldades financeiras e foi forçado a reembolsar os patrocinadores. Em 2016 a empresa foi forçada a fechar totalmente. Sua propriedade intelectual foi posteriormente comprada pela Fitbit, os funcionários também se mudaram, mas a marca Pebble deixaria de existir.

Anos de operação: 1928 - 2006 (quando parou de vender câmeras)

Destino: Em 2003, a Minolta se fundiu com a Konica Corporation para formar a Konica Minolta. Em 2006, a empresa vendeu uma parte de seu negócio de câmeras SLR para a Sony e retirou-se completamente dos negócios de câmeras e filmes fotográficos.

Mais conhecido por: câmeras

Minolta era um fabricante japonês de câmeras e acessórios relacionados. A empresa foi fundada originalmente em 1928 e é mais conhecida por fazer a primeira câmera SLR de 35 mm com autofoco integrado. Em seu apogeu, a Minolta era vista como um dos fabricantes de câmeras mais inovadores do planeta. Especialmente por volta do período entre os anos 1950 e 1980. Nos anos posteriores, porém, a empresa enfrentaria dificuldades.

Em 1991, descobriu-se que o projeto SLR com autofoco da Minolta infringia as patentes da Honeywell e o litígio custou à empresa US $ 127,6 milhões em danos e despesas legais. Alguns anos depois, em 2003, a Minolta se fundiu com a Konica para se tornar a Konica Minolta Ltd. A nova empresa demorou muito para entrar no mercado de SLR digital e acompanhar os tempos. Como resultado, o negócio sofreu e em 2006 a Konica Minolta anunciou que estava deixando o negócio de câmeras e fotos - vendendo uma parte de seu negócio de câmeras SLR para a Sony. A empresa continua em outras formas, mas seu nome é que a indústria de câmeras é quase toda história.

Anos de operação: 1994 - 2008

Destino: Em 1999, a bolha das pontocom fez uma nova vítima e o preço das ações do theGlobe.com sofreu muito. Em 2000, a empresa não conseguiu obter lucro e foi forçada a fechar seu site principal e demitir a maior parte de sua força de trabalho.

Mais conhecido por: redes sociais iniciais

TheGlobe.com foi um serviço de rede social criado em 1994. A empresa ganhou as manchetes ao abrir o capital e postar os maiores ganhos no primeiro dia de qualquer IPO da história até aquela data.

Durante o apogeu da bolha pontocom, theGlobe.com se saiu muito bem e se expandiu com a compra da revista Computer Games, Chips and Bits e muito mais. A empresa também ganhou exposição quando um dos fundadores foi pego tendo uma noite maluca na cidade - retratado em calças de couro brilhantes dançando em uma mesa de boate. Mais tarde, ele foi apelidado de "o CEO das calças plásticas" e costumava destacar os excessos dos milionários pontocom da época. Pouco depois, o mercado começou a mudar e os preços das ações caíram rapidamente.

A empresa foi atingida por uma série de ações judiciais, incluindo ações para o envio de e-mails de spam não solicitados, seis supostas ações de classe de acionistas, uma ação de violação de patente e muito mais. O resultado dessas ações foi o fim do theGlobe.com em 2008.

Anos de operação: 2005 - 2006

Destino: Antes de seu lançamento, o Gizmondo tinha grandes expectativas e era considerado capaz de competir contra a Nintendo e a Sony. No final, foi um fracasso total. Com menos de 25.000 unidades vendidas, foi nomeado pela GamePro como o console portátil mais vendido da história. Em 2006, a empresa pediu concordata. Durante seu tempo, acumulou dívidas de mais de $ 300 milhões.

Mais conhecido por: console de jogos portáteis

O Gizmondo era um console de jogos portátil que foi originalmente planejado para lançamento em 2005. Esperava-se que esse console de jogos tivesse um desempenho extremamente bom e contava com muitos recursos que o tornavam de última geração para a época. Esperava-se que fosse capaz de competir com a Sony e a Nintendo em um momento em que essas empresas dominavam o mercado.

Antes do lançamento, a empresa gastou milhões extravagantemente em promoção e marketing, mas o dispositivo foi lançado com muito poucas vendas, com apenas 25.000 unidades vendidas. O resultado foi um grande fracasso, com o Gizmondo sendo eleito "o console portátil mais vendido da história".

Os diretores e executivos também mostraram ter ligações com a máfia sueca ou ter passado criminal. Essas descobertas prejudicaram ainda mais o nome da empresa e ela foi forçada a pedir concordata após acumular dívidas de mais de $ 300 milhões.

Anos de operação: 1997 - 2009

Destino: A empresa faliu em 2001, mas o domínio etoys.com sobreviveu e agora é propriedade da Toys "R" Us.

Mais conhecido por: vendedor de brinquedos online

A eToys.com era uma empresa de varejo que vende brinquedos online. Fundada originalmente em 1997, a empresa abriu o capital em 1999 e disparou em valor no período que se seguiu, graças ao fato de fazer parte do frenesi das pontocom.

Como outras empresas da época, a etoys.com sofreu quando a bolha estourou e foi forçada à falência em 2001. Depois disso, a KB Toys adquiriu o restante dos ativos da empresa por US $ 5 milhões.

O domínio mudou várias vezes desde então e agora é propriedade da Toys "R" Us.

Anos de operação: 1998 - 2017

Destino: Em 2017, a empresa entrou em colapso, deixando seu quadro residual de 200 funcionários sem remuneração e desempregados.

Mais conhecido por: telefones móveis ultraluxuosos

A Vertu foi lançada em 1998 e era uma fabricante britânica de telefones celulares luxuosos feitos à mão. Foi fundada originalmente pela Nokia, mas está sediada em Hampshire, Inglaterra. A ideia era comercializar telefones especificamente como acessórios de moda, com ênfase no artesanato e no estilo, em vez da funcionalidade.

A Vertu lançou seu modelo principal em 2003 com um telefone que tinha um teclado contendo 5 quilates de rolamentos de rubi. Mais tarde em 2010, a empresa lançou seu primeiro smartphone com teclas esculpidas em safira que custava entre £ 5.000 e £ 17.300, dependendo das opções personalizadas.

Os dispositivos eram frequentemente vistos como deficientes tecnológicos e não muito mais do que um bling. Apesar disso, a empresa conseguiu adquirir cerca de 350.000 clientes até 2013 e seus dispositivos estavam à venda em centenas de pontos de venda. Mais tarde, a empresa fechou após os planos de salvá-la falharem e ela fechou suas portas em 2017, deixando 200 funcionários sem remuneração e desempregados.

Anos de operação: 2008 - 2018

Destino: A plataforma de influência de mídia social deixou de existir em 2018 após ser adquirida pela Lithium em 2014. Essa empresa lançou seu próprio serviço e não viu mais a necessidade de manter o Klout funcionando.

Mais conhecido por: uma ferramenta para medir o seu alcance / influência nas redes sociais.

O Klout foi originalmente lançado em 2008 após levantar cerca de $ 40 milhões em fundos de investidores. Ele foi projetado para oferecer um sistema de classificação social pelo qual as pessoas pudessem avaliar sua reputação online e seu alcance potencial em sites de mídia social.

Foi um serviço muito criticado, mas também muito utilizado nos anos que se seguiram. Foi também o precursor do mundo "influenciador" em que vivemos agora.

A Klout foi adquirida pela Lithium em 2014 e essa empresa lançou seu próprio serviço pouco depois, antes de fechar a Klout em 2018.

Anos de operação: 2001 - 2018

Destino: A empresa por trás do StumbleUpon começou a criar uma nova ferramenta conhecida como Mix.com e achou por bem fazer a transição das contas e dados StumbleUpon para esses novos serviços.

Mais conhecido por: ser um "mecanismo de descoberta e propaganda" que permitia aos usuários descobrir novas partes da web com um clique de cada vez.

A StumbleUpon foi fundada em 2001 durante os primeiros anos da web, quando o boom / busto das pontocom estava a todo vapor. Foi uma das primeiras plataformas de mídia social e permitiu aos usuários descobrir novas partes da web clicando em um botão, em vez de pesquisar da maneira tradicional.

Ele funcionou, em essência, como um mecanismo de recomendação, mostrando aos usuários novos sites com base em seus comentários e nos interesses semelhantes de outros usuários.

Em 2007, a StumbleUpon foi comprada pelo eBay por US $ 75 milhões e, dois anos depois, comprou a si mesma de volta . Quase uma década depois, um dos fundadores, Garrett Camp, anunciou que a StumbleUpon estava sendo incorporada ao novo serviço da empresa, o Mix.com.

Anos de operação: 1998 - 2001

Destino: A adoção e o apelo do Flooz pelos clientes provaram ser limitados e seu fechamento em 2001 foi percebido como um dos primeiros indicadores do estouro das pontocom.

Mais conhecido por: moeda online

O Flooz.com estabeleceu o objetivo humilde de estabelecer uma moeda única para os comerciantes da Internet como uma recompensa aos clientes fiéis, da mesma forma que as milhas de passageiro frequente ou selos de recompensa de fidelidade. Esses créditos "Flooz" podem ser ganhos de comerciantes ou comprados diretamente do Flooz.

Infelizmente, a adoção da moeda pelos comerciantes revelou-se extremamente limitada e destruiu rapidamente o apelo. O Flooz.com logo foi vítima do estouro da bolha das pontocom e foi forçado a fechar. Como se isso não bastasse, os créditos de Flooz comprados ou ganhos antes do fracasso tornaram-se inúteis e não reembolsáveis.

Anos de operação: 1976-2018?

Destino: Como muitos varejistas de rua antes dele, Maplin começou a sentir o aperto em 2018 e entrou na administração no início daquele ano.

Mais conhecido por: Vender uma variedade de eletrônicos, mas também equipamentos especializados para amadores

Maplin (também conhecido como Maplin Electronics) é um nome popular no Reino Unido desde os anos 1970. A empresa vendeu vários produtos eletrônicos em lojas em todo o país, mas foi forçada à administração em 2018 depois de não conseguir encontrar um comprador.

O CEO da empresa, Graham Harris, culpou a economia e a incerteza do Brexit, entre outras coisas, como a causa do fracasso. O inegável domínio da Amazon também teve, sem dúvida, um forte impacto nos negócios, bem como em muitos outros varejistas que foram prejudicados pelo gigante do comércio eletrônico.

Em 2018, a Maplin fechou mais de 200 lojas e mais de 2.500 pessoas perderam seus empregos. O Maplin que todos conheciam deixou de existir. No entanto, em 2019, a Maplin relançou com um site e continua a comercializar com essa marca.

Anos de operação: 1999 - 2017

Destino: Jawbone lutou para competir no difícil mercado de vestíveis e entrou em liquidação em 2017

Mais conhecido por: Criação de fones de ouvido Bluetooth, alto-falantes sem fio e rastreadores de fitness

A Jawbone era uma empresa de eletrônicos de consumo formada em 1999 como Aliph e mais tarde rebatizada como Jawbone.

A empresa se concentrou na criação de fones de ouvido Bluetooth, alto-falantes sem fio e rastreadores de fitness e produtos vestíveis. Ao longo dos anos, a empresa recebeu várias rodadas de apoio financeiro de vários setores e parecia estar indo bem por um bom tempo. Jawbone foi avaliado em cerca de US $ 1,5 bilhão em 2012.

Mas trabalhando em um nicho de mercado que mais tarde seria dominado pela Fitbit, Garmin e Apple, a Jawbone começou a sofrer e acabou entrando em liquidação em 2017.

Anos de operação: 1933 - 2012

Destino: Cometa, provavelmente uma das maiores perdas de lojas de varejo eletrônico no Reino Unido

Mais conhecido por: vender produtos como um "armazém de descontos fora da cidade" no Reino Unido

A Comet era uma cadeia de varejo de eletrônicos com sede no Reino Unido. foi originalmente estabelecido em 1933 e floresceu nos anos posteriores, expandindo-se muito durante as décadas de 1960 e 70.

A empresa começou a lutar durante a crise econômica entre 2007 e 2012. Uma batalha de preços com outras grandes lojas de eletrônicos como Currys e varejistas de e-commerce online como a Amazon seria a ruína da Comet e ela entrou no governo em 2012.

Anos de operação: 2010 - 2018

Destino: depois de ser adquirida pela empresa de mensagens sul-coreana Daum Kakao em 2015, a Path fechou suas portas ao público em 2018.

Mais conhecido por: ser um site de mídia social projetado para rivalizar com o Facebook, com um forte foco na experiência do usuário móvel e pequenos grupos de amigos.

O Path foi originalmente configurado em 2010 e criado por um ex-executivo do Facebook e criador do Napster. Ele havia levantado mais de US $ 70 milhões em fundos de investimento e começou a criar um serviço que rivalizava com o Facebook.

A Path tinha um forte foco em dispositivos móveis e tentou ser diferente do resto das redes sociais da época, limitando os usuários a 50 contatos, embora esse número tenha aumentado para 500.

Em 2012, a empresa enfrentou polêmica e críticas quando foi descoberto que o aplicativo estava acessando e armazenando contatos telefônicos do usuário sem a permissão do usuário. Um ano depois, também foi multada em US $ 800.000 por armazenar dados de usuários menores de idade.

Apesar disso, em 2015, o Path foi adquirido pela empresa de mensagens sul-coreana Daum Kakao por um valor não divulgado, então o serviço foi encerrado em 2018.