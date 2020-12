Uma VPN mudará seu endereço IP?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Uma das perguntas mais frequentes sobre os serviços de VPN (Virtual Private Networking) é se eles mudarão seu endereço IP - e se mudarem, o que isso realmente significa. Vamos examinar ambos.

Mas primeiro, vamos descobrir o que é um endereço IP e por que ele é importante.

Tudo o que você conecta a uma rede precisa ter um endereço exclusivo para que possa enviar e receber dados por essa rede. Na Internet, esse endereço é um endereço IP; o IP significa Protocolo da Internet. Cada site, cada computador conectado, cada aplicativo de smartphone precisa de um endereço IP para funcionar.

Para usuários domésticos e pessoais, seu endereço IP é fornecido a você automaticamente pelo seu provedor de serviços de Internet (ISP). Se você tiver um roteador, o ISP dará a ele seu próprio endereço IP e ele será compartilhado com todos os dispositivos aos quais ele está conectado (seu roteador então dá a cada um desses dispositivos seu próprio endereço IP e roteia cada pacote de dados para o dispositivo apropriado , por isso é chamado de roteador). Se for um dispositivo independente, como um smartphone, será exclusivo para esse dispositivo.

Seu endereço IP pode ser usado para identificar quem é seu provedor de serviços de Internet e onde você está. Esse local varia de provedor de internet para provedor de internet, então, por exemplo, nosso endereço IP apenas informa que estamos em algum lugar do Reino Unido; outros ISPs têm blocos de endereços IP específicos para partes específicas do país, portanto, seu endereço IP pode indicar em que cidade você está.

Localizá-lo com base em seu endereço IP é comumente usado para restringir o conteúdo. Aquelas mensagens “este conteúdo não está disponível neste território” no YouTube ou as páginas “esta página não está disponível para utilizadores na União Europeia” nos sites? Eles estão identificando sua localização a partir de seu endereço IP e desligando você.

Os endereços IP também são coletados por redes de publicidade e usados junto com outros identificadores, como cookies de rastreamento, para construir uma imagem de seus hábitos de navegação.

E os endereços IP podem ser usados em intimações que obrigam os provedores de serviços de Internet a revelar a identidade de seus clientes. Essa é uma preocupação real em regimes repressivos, onde simplesmente criticar as autoridades pode colocá-lo na prisão.

Dá a você um diferente. Isso ocorre porque, quando você está conectado por VPN, seus dados de Internet não vão diretamente para o site ou serviço que você está visitando; ele vai para o servidor VPN e esse servidor se conecta ao site ou serviço (às vezes por meio de vários outros servidores para ainda mais privacidade). O site ou serviço vê o IP do servidor, não você - portanto, enquanto você estiver navegando em Birmingham, Belfast ou Boston, o site acredita que você está em Bangalore, Bulgária ou Bélgica.

Você é mais difícil de rastrear, mais difícil de rastrear e pode acessar o conteúdo que está disponível apenas para pessoas que se conectam do lugar de onde você parece estar se conectando.

Sim, mas apenas como parte de uma estratégia de segurança mais ampla: se você estiver navegando na Internet em uma VPN, mas estiver conectado ao Facebook ou baixando um software repleto de malware de cantos escuros da Web, você está desfazendo o melhor trabalho da VPN . Se a privacidade é importante, isso significa segurança baseada no navegador e também ficar longe das redes sociais.

Você voltará a compartilhar seu endereço IP real com os sites ou serviços que visitar.

Normalmente não. Se você escolheu o melhor serviço de VPN, ele terá uma política de não registros: isso significa que não mantém registros de nada, incluindo endereços IP de clientes. Assim que você desconecta, o serviço VPN esquece que você esteve lá.

Escrito por Carrie Marshall. Edição por Dan Grabham.