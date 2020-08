Como configurar o software VPN em seu desktop

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se você está procurando configurar uma rede privada virtual (VPN) em seu PC ou laptop e não sabe como, você veio ao lugar certo. Aqui, damos uma olhada nas etapas necessárias para fazer exatamente isso.

Seja qual for o serviço VPN que você escolher para usar, todos eles geralmente fornecem um cliente de desktop ou móvel que você pode baixar para o seu dispositivo para permitir uma instalação e configuração simples.

Na maioria dos casos, basta fazer o download do software cliente, instalar e iniciar o programa. Quer você escolha um serviço pago ou gratuito, você precisará criar uma conta com o provedor de VPN e, em seguida, usar esses detalhes para fazer login no serviço.

O que é VPN?

Os clientes desktop são muito fáceis de instalar e o processo de instalação fornecerá um nome de usuário e uma senha.

Tal como acontece com a maioria das outras VPNs, também existem add-ons para navegadores (Chrome, Firefox e Opera), juntamente com software de telefone móvel para sistemas operacionais iOS, Windows e Android.

O login na VPN é simples: basta usar o login e a senha que você configurou ao se inscrever no serviço.

A maioria dos serviços VPN oferece um painel de controle simples que permite ligar ou desligar a VPN conforme necessário e permite alterar a localização do servidor VPN ao qual você se conecta. Ligar ou desligar é tão simples quanto metaforicamente "apertar o botão".

Clicar no local do servidor abre uma lista suspensa de todos os locais do servidor disponíveis. Basta escolher aquele que atende às suas necessidades.

Usar a opção gratuita que muitos provedores de VPN oferecem permite que você "experimente antes de comprar" para ter certeza de que a oferta atende às suas necessidades.

Geralmente, as opções gratuitas são limitadas de uma forma ou de outra, seja pela velocidade de conexão ou pela permissão de dados. Muitos também oferecem apenas um número limitado de locais disponíveis onde seus servidores estão localizados.

No entanto, deve haver funcionalidade suficiente disponível para você decidir se uma determinada VPN é adequada para suas necessidades.

Experimente um e você certamente encontrará algo que atenda às suas necessidades de privacidade na Internet. Confira nosso guia com as melhores VPNs disponíveis .

Escrito por Steve Dye. Edição por Dan Grabham.