Como usar uma VPN para se proteger online

(Pocket-lint) - As redes privadas virtuais, ou VPNs, existem há muitos anos. Tradicionalmente, eles têm sido usados para conexões seguras em redes corporativas, seja para acessar sistemas de arquivos ou e-mail de trabalho.

No entanto, dado o aumento do uso da Internet desde o seu início, muitos usuários agora estão usando-a para garantir sua presença no ciberespaço, mascarando seu endereço IP para outros usuários, tornando suas atividades invisíveis.

Aqui, examinamos vários aplicativos para VPNs que estão sendo usados com mais frequência. A legalidade de algumas dessas atividades pode ser considerada questionável, portanto, proceda por sua própria conta e risco.

Recentemente, tem havido mais cobertura na imprensa de governos e hackers observando a atividade online de um indivíduo. Embora a maior parte disso seja realizada apenas no interesse da segurança nacional, você pode desejar limitar sua visibilidade a organizações e indivíduos usando uma VPN para ocultar sua atividade de outras pessoas.

Para proteção máxima, certifique-se de que o provedor de VPN que você escolher não armazene registros das atividades de seus usuários. Alguns sim, então certifique-se de verificar.

Muitos serviços online, como BBC iPlayer, Netflix e até a Apple Store, estão restritos a uma determinada localização geográfica. No caso de serviços de streaming, isso geralmente se deve ao licenciamento de programas. Uma emissora geralmente paga pelo direito de transmitir um determinado programa em uma determinada região e, portanto, o acesso a ele é limitado a essa região.

Ao utilizar uma VPN, é possível contornar essa limitação, por exemplo, acessando a Netflix do Reino Unido por meio de um servidor VPN com base nos EUA, permitindo assim o acesso à programação apenas nos EUA. O mesmo vale para acessar o iPlayer da BBC de fora do Reino Unido, mas por meio de um servidor VPN do Reino Unido.

Frequentemente fora de casa? Deseja acessar informações comerciais confidenciais via Wi-Fi em sua cafeteria local? Recomendamos a utilização de uma VPN nessa situação, pois geralmente é impossível saber quem mais está nessa rede.

Eles podem ter o hardware e o conhecimento para detectar dados que estão sendo compartilhados pelo Wi-Fi aberto ao público. Este é certamente o caso se você costuma fazer banco on-line quando está fora de casa.

Se você está no trabalho ou na faculdade e precisa verificar aquele importante leilão do eBay no qual está fazendo lances, mas o eBay está bloqueado em sua localização, então você pode usar uma VPN para contornar o problema.

Às vezes, usar uma VPN permitirá que você ignore essa restrição e certifique-se de ganhar o leilão para o modelo Optimus Prime ausente em sua coleção.

Conversas por serviços VOIP, como o Skype, podem ser hackeadas com relativa facilidade se você estiver em uma rede Wi-Fi pública. Usar uma VPN torna muito mais difícil para aqueles que você não deseja saber seus detalhes pessoais ouvirem.

É importante decidir o que você mais deseja de uma VPN, pois isso decidirá quais recursos você mais valoriza. Se você deseja ser um dos 37 por cento que usam um para privacidade - digamos, para impedir que os provedores de serviços vendam seus hábitos de navegação - você vai querer ler sobre as políticas internas da empresa. Se for apenas para ocultar seus dados de pessoas em sua rede local, você ficará satisfeito com uma gama mais ampla de produtos.

Enquanto alguns VPNs cobram uma taxa mensal, alguns oferecem um nível gratuito. Certifique-se de ler a análise dos recursos. Um período de teste pode ser uma maneira útil de decidir se um serviço é para você, mas se um serviço gratuito parece bom demais para ser verdade, provavelmente é.

Certifique-se de escolher um que seja confiável para outras pessoas. Você pode verificar nosso recurso Best VPNs que detalha as principais VPNs do mercado. Se você está procurando uma visão alternativa ou mais detalhes, os fãs do Reddit podem verificar o subreddit VPNReviews para ler algumas experiências práticas.

Se você estiver usando uma VPN para impedir que terceiros acumulem dados em seu histórico de navegação, certifique-se de que seu provedor não esteja fazendo a mesma coisa. Leia as letras pequenas, verifique as análises e use os mecanismos de pesquisa para ver o que os outros dizem sobre a política de registro da VPN.

Os defensores da privacidade argumentam contra a escolha de uma VPN localizada na lista "14 Olhos" de nações que compartilham inteligência. O governo americano poderia pedir a uma empresa que entregasse seus dados de clientes como parte de investigações, por exemplo. Tenha isso em mente se estiver procurando por uma VPN devido a preocupações de espionagem.

Certifique-se de saber como configurar a VPN em seu dispositivo. Alguns provedores oferecem aplicativos para iPhone e Android. Se a sua principal preocupação é a navegação móvel, verifique os aplicativos disponíveis. Da mesma forma, se você deseja um para uso principalmente no Windows, não precisa se preocupar com os aplicativos móveis.

ThatOnePrivacySite oferece um gráfico de comparação de VPN que permite que você procure o provedor escolhido. Se sua principal preocupação for a privacidade, verifique se você deve estar ciente de algum problema.

Só porque você está em uma VPN, não significa que você está seguro. Uma pesquisa da High-Tech Bridge descobriu que algumas VPNs usam criptografia desatualizada ou insegura. A empresa executa um verificador online gratuito para testar a conexão, especialmente ideal se você estiver em um teste gratuito.

Como qualquer método de segurança, há muito que pode ajudar. Uma VPN não o impedirá de entregar detalhes de cartão de crédito em um golpe por e-mail ou perder seu disco rígido em um aeroporto. Siga as mesmas regras básicas de segurança que você faria sem o serviço.

