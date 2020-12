47 das pesquisas acidentais de imagens mais engraçadas que você verá

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se você já precisou encontrar uma foto na web, sabe como a pesquisa de imagens do Google pode ser maravilhosa e poderosa. Uma pesquisa rápida e basicamente você pode encontrar qualquer coisa. Os algoritmos de análise de imagens do Google estão ficando mais inteligentes a cada dia, o que significa que entende as imagens melhor do que nunca.

No entanto, um erro em sua pesquisa pode ter resultados hilários. Descobrimos alguns dos problemas mais agradáveis de pesquisa de imagens que a Internet tem a oferecer.

Junte-se a nós em uma jornada de risos e bons momentos e agradecimento aos usuários do Twitter que tiveram a gentileza de compartilhar seus erros com o mundo.

Birkensocks

Birkenstocks é uma marca de sandália e todos sabem que é um pecado usar sandálias e meias juntas, mas talvez essas sandálias sejam aceitáveis? Julia certamente não ficou desapontada com sua descoberta, mas talvez ficasse se encontrasse um pouco em sua meia de Natal.

Nerd Stark

Outra imagem acidental de Game of Thrones entrou em nossa lista ao transformar Eddard Stark em um grande nerd. Talvez se ele tivesse continuado a ler livros, ele pudesse ter mantido a cabeça.

Bebs drago barbudo

Dragões barbudos são criaturas magníficas. Não temos certeza se os chamaríamos de bebês, mas este é um exemplo impressionante, sem dúvida.

Corujas Gato

Desde os dias do primeiro gato que perguntou "I can haz cheeseburger", os gatos foram objeto de muitos memes hilários e imagens na Internet. As corujas-gato são muito mais úteis para rir do que para armazenar comida.

Cadeira temperada com abbora

O tempero de abóbora é incrivelmente popular e o interesse por ele cresce a cada ano. As pessoas parecem querer vê-lo usado em todos os alimentos imagináveis, mas os cafés e chás são definitivamente os favoritos. Em sua busca por Chai, Chelsea Atkinson tropeçou nesta cadeira lindamente decorada.

Snuggler de drogas

Se você é um contrabandista de drogas, não recomendamos tentar passar pela alfândega assim. Esta imagem do filme stoner Harold e Kumar aparece hilariante se você acidentalmente digitar errado "contrabandista de drogas" na pesquisa de imagens do Google.

Pug de guerra

Pugs. Existe alguma coisa que eles não podem fazer? Bem, acontece que eles não podem parecer ferozes em armaduras de combate, isso é certo. Ainda assim, pesquisas acidentais por "pugs de guerra" não decepcionam.

Llama Del Ray

No que diz respeito às capas dos álbuns, esta é algo muito especial. Não temos certeza se o criador da imagem estava zombando de " Born to Die " de Lana Del Rey ou não, mas é certamente um achado acidental feliz.

Sapatos de pato

A PETA tem uma ou duas coisas a dizer sobre as peles de animais usadas como roupas, mas nos perguntamos o que elas teriam a dizer sobre esses sapatos de pássaros imaginários. À prova dágua e no auge da moda? O que mais você poderia querer.

Jimmy Falcon

Se o comediante, ator e apresentador de televisão Jimmy Fallon tivesse garras, ele ficaria tão incrível?

Cachorro com vagabundo

As pessoas procuram coisas muito estranhas online. Não temos certeza de por que você procuraria por qualquer uma dessas coisas, mas não há como negar que os resultados são dignos de risos.

Obama ratos?

Barack Obama foi chamado de algumas coisas em sua época. Ele é um homem ou um rato? A resposta depende de para quem você pergunta e o Google pode ter as respostas. As respostas hilárias e com orelhas grandes.

Printh

Se Mike Tyson e Prince tivessem de alguma forma tido um filho, esse poderia ter sido o resultado. Na realidade, esta imagem foi uma homenagem ao Prince originalmente compartilhada pelo próprio Mike Tyson no Twitter .

uma lona

O almirante Ackbar nunca foi um grande fã de lonas. Ele simplesmente não via o sentido neles. A menos que você os esteja usando como uma espécie de armadilha, é claro.

Black History Moth

Com muitas dessas imagens manipuladas e Photoshop, nós nos perguntamos qual era o pensamento original por trás de sua criação, mas ao invés disso, ficamos maravilhados com sua beleza.

Vladimir Poutine

Poutine é um prato Candian famoso e popular, originalmente feito com batatas fritas, coalhada de queijo e molho. É igualmente ridicularizado e elogiado ao mesmo tempo. Por que o presidente russo tem algum lugar onde seu cabelo deveria estar está além de nossa compreensão.

Pokermon

Alguns deles são bastante simples. Como esta imagem de Pokémon jogando pôquer. Uma grande recriação das clássicas pinturas a óleo " Cães jogando pôquer " do século XIX.

Jensen Ackles Bears

Jensen Ackles, estrela do show de fantasia de terror Supernatural, nunca pareceu tão fabuloso. Não temos certeza de por que ele foi transformado em um urso, nem por que está usando um tutu, mas amamos isso tanto quanto Taylor .

Obama barroco

O erro de digitação de Noah Moyer nos traz a alegria do ex-presidente Barack Obama em plena glória real como um extra de Black Adder. Magnífico, glorioso, enigmático, assim como o próprio homem, só que com mais babados.

Gato dos direitos civis

Como se Barack Obama de peruca não bastasse, essa bucetinha pode tirar o visual com ainda mais sutileza. Parece que Tiddles sabe tudo sobre o longo braço da justiça e está realmente cansado de ouvir a mesma velha história triste.

Gato Hologrfico

Com a forma como a tecnologia está progredindo, não ficaríamos surpresos em ver hologramas realistas se tornarem populares nos próximos anos. Também não ficaríamos chocados em ver os primeiros usos sendo projeções realistas de gatos.

Ryan Goosling

O Sr. Gosling foi tema de muitos memes. Ele também é o assunto de muitas fantasias femininas, mas apostamos que elas nunca esperaram vê-lo gingando assim. Ryan Goosling, como será conhecido daqui em diante, é o mestre do mundo emplumado e uma besta magnífica de se ver.

Tesla Cat

Elon Musk está fazendo alguns carros muito especiais e, como empresa, a Tesla está liderando o caminho para o futuro automotivo. Mas como alguém iria domar esta bola de pêlos movida a um raio?

Chinelos de batalha

Está chegando aquela época do ano novamente. O ar está frio, o aquecimento está ligado, você está com os dedos dos pés gelados - por que não aquecê-los com um belo par de tanques Panzer alemães tricotados? Suspeitamos que Ophelia Brown provavelmente não os considerará uma alternativa aos seus sapatos de balé, mas temos certeza de que são confortáveis e, sim, gostaríamos de alguns no Natal.

Tom Tanks

Há uma cena icônica no Resgate do Soldado Ryan, onde Tom Hanks mata um tanque com uma pistola (mais ou menos). Esta gafe da busca de imagens parece fazer a pergunta - e se Tom Hanks fosse o tanque? Seja qual for o pensamento por trás dessas imagens, Tom Tanks com certeza está se divertindo terrivelmente.

Senhora e o trunfo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é o alvo de muitas piadas e a fonte de grande humor para a internet. Um erro de digitação acidental ao procurar o clássico "Lady and the Tramp" resulta em inúmeras imagens divertidas zombando dele com o tema do filme.

Cats of Thrones

Game of Thrones é incrivelmente popular, mas e se o elenco fosse composto inteiramente de gatos? A batalha pelo trono de ferro não seria um pouco mais fofa e muito menos sangrenta? O gato parecido com o elenco de Game of Thrones é quase perfeito demais.

Po De Cachorro

Doge com certeza anda por aí. Ao procurar por "raças de cães", Berry ficou surpresa ao ver este delicioso pão de cachorro devolvido. Essa massa não decepciona.

Mangaroo

O que aconteceria se você combinasse uma manga e um canguru? Uma criatura deliciosamente suculenta e colorida com um chute forte. Este Mangaroo é o que você obtém se acidentalmente amassar o teclado ao pesquisar no Imagens do Google.

O ltimo Pupper

A Última Ceia é talvez uma das pinturas mais famosas e conhecidas que já existiram. A obra original de Leonardo Da Vinci retrata a última ceia de Jesus Cristo com seus apóstolos antes de anunciar que um deles o trairia. Se seus discípulos fossem todos cachorros, as coisas teriam ido tão mal para o filho de Deus?

Amamos essa imagem e achamos um pouco hilário que Doge esteja na frente e no centro.

Jabascript

Jabba, o Hutt, não gosta de ser chamado de "idiota", mas conhecimento, como eles dizem, é poder, então temos que admirar o nerd gigante por tentar expandir seus horizontes. JabbaScript é a nova linguagem de codificação do Império e você obedecerá.

Vestido de noiva gato

Se uma senhora louca por gatos metesse na cabeça uma cerimônia de casamento para seu felino favorito, é assim que imaginaríamos que seria. Não temos certeza de como seria fácil colocar um gato em uma roupa como essa ou impedir que eles te arranhem até a morte quando você está vestindo, mas é algo "especial".

Drago quimono

Poucas pessoas conseguem tirar um quimono japonês tradicional, se é que esse glorioso dragão de Komodo consegue. Adoramos que alguém tenha dedicado tempo para criar esta obra-prima colorida.

Dog Train

Esta pesquisa é uma das únicas imagens em nossa lista que é realmente real, em vez de uma foto que foi editada para torná-la mais hilária. A imagem vem de um artigo intitulado " Homem Constrói Trem de Cachorro para Levar Filhotes Resgatados em Pequenas Aventuras ", que é algo muito especial por si só.

Hotler

Erros de ortografia acidentais do nome do ditador alemão levam a alguns resultados interessantes e atrevidos na pesquisa de imagens do Google. Se você quiser uma risada, você também pode procurar imagens do " sexy Hitler " para algumas imagens bem espetaculares. Uma vez vistos, eles não podem ser invisíveis. Você foi avisado.

Irmo cordeiro

Quando você está em busca de inspiração para o seu jantar, mas acidentalmente digita errado e descobre essa fofura, você pode considerar se tornar vegetariano. Apenas dois irmãos cordeiros relaxando e compartilhando um tempo de paz juntos.

Tricotar um butthole

Imaginaríamos que os padrões de tricô para esse tipo de coisa são um belo nicho de mercado e uma verdadeira revelação se você estiver procurando por casas de botão. Ainda assim, apesar do assunto, você tem que admirar o artesanato desses dois.

Shorts corgi

De repente, há um tema baseado em Corgi se desenvolvendo aqui que não estávamos esperando. Presumimos que você também não estava? Se você vai vestir seu cachorro com roupas humanas, é melhor fazê-lo corretamente. Danny Phantom certamente obteve mais do que esperava quando buscava inspiração para a moda.

Ariana Gandi

Mahatma Gandhi dificilmente era conhecido por suas artimanhas femininas. Ele foi o arquiteto da desobediência civil não violenta e um homem amante da paz conhecido em todo o mundo por suas grandes obras. Não temos certeza se nos lembramos dele como sendo famoso por ter um cabelo lindo. Essa descoberta no Imagens do Google foi bastante fabulosa.

Navio Corgo

Se nós, britânicos, decidimos reformar o Império Britânico, então pode ser que tenhamos feito isso. Afinal, a Rainha é uma fã bem conhecida dos Corgis. Vamos carregar os Corgis invasores e nos preparar para levar chá e biscoitos para todos os quatro cantos do mundo.

Pugs de banheira

Lindsay ganhou muito mais do que esperava quando foi procurar plugues de reposição para sua banheira. Temos quase certeza de que esses cães ensaboados não impediriam o escoamento da água, mas certamente aqueceram nossos corações. Os Pugs nunca parecem idiotas?

Bolo CPU

Um deslize dos dedos é a diferença entre um cupcake e uma unidade central de processamento. Você tem que admirar o trabalho manual na cobertura aqui, embora não tenhamos certeza de que a capacidade de processamento seria grande. Mesmo assim, um erro delicioso.

Cristo prat

Chris Pratt era o pastor dos raptores no Mundo Jurrasico, como Jesus era para seus discípulos. Aqui, Cristo Pratt é visto cuidando de seu rebanho. Emily McCaslin não ficou desapontada com sua descoberta acidental, nem nós.

Spongedog

Se você ama cachorros e Bob Esponja, então você certamente aprovará este maravilhoso trabalho de imagens estranhas da internet. Um cachorro vestido como seu personagem de desenho animado favorito.

Stark Trek

Imagine se você estivesse procurando fotos de Star Trek e encontrasse isso em vez disso? Na verdade, gostamos da ideia de Robert Downey Jr interpretar um capitão de Star Trek. É perfeitamente razoável acreditar que Tony Stark também poderia pagar sua própria nave espacial.

Steven Seagull

Algumas pessoas têm dificuldade em soletrar nomes. Às vezes, isso pelo menos resulta em pesquisas divertidas de imagens do Google, se nada mais.

Battlehsheep

Esta ovelha é um biscoito duro. Se você enviar uma ovelha para a batalha, certifique-se de que ela esteja pronta para a ação.

Escrito por Adrian Willings.