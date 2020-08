Os serviços VPN são legais?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Uma VPN, ou Rede Privada Virtual, permite que você navegue na web e navegue anonimamente, ocultando seu endereço IP (sua ID digital) e o tráfego de dados para bisbilhoteiros externos.

Muitas pessoas usam uma VPN para enganar alguns serviços de streaming e fazê-los acreditar que estão em um país diferente, ou para esconder o que estão fazendo, fazendo muitos acreditarem que podem ser ilegais, mas embora isso possa parecer nefasto, é perfeitamente legítimo.

Uma VPN funciona utilizando um conjunto de servidores frequentemente localizados em vários países diferentes e operados por uma empresa VPN específica.

Conectar-se a uma VPN estabelece um "túnel" criptografado para o servidor e, em seguida, todas as conexões para o grande mundo são roteadas por meio desses servidores. Ao fazer isso, a identidade do usuário final - que é você - é mascarada e você pode navegar com relativo anonimato.

As empresas costumam utilizar VPNs para permitir que os funcionários acessem contas de e-mail confidenciais e servidores de arquivos com alto grau de segurança, geralmente em situações críticas para os negócios.

No entanto, as VPNs não estão restritas apenas às empresas. Você pode usar uma VPN no seu telefone, desktop ou até mesmo na smart TV para se proteger e se esconder da internet.

É esse esconderijo, ou falta de visibilidade, que tem questionado alguns a perguntar se uma VPN é ilegal ou não?

A resposta curta é não. Mas, se você continuar a usar esse anonimato para fins ilegais, a questão é diferente. Se você infringir a lei, estará infringindo a lei, quer use uma VPN ou não.

Uma das maiores áreas cinzentas sobre a legalidade do uso de uma VPN é se você tem permissão para falsificar serviços geograficamente sensíveis, como o Netflix. O serviço de streaming dos EUA oferece diferentes opções de programação para diferentes mercados, dependendo dos direitos de determinados programas de TV. É o mesmo para acessar o BBC iPlayer de fora do Reino Unido. Sky Go também.

A razão é que a maioria das empresas de TV ganha muito dinheiro vendendo direitos de transmissão de seus programas para diferentes territórios e até mesmo para diferentes provedores. Star Trek Discovery nos Estados Unidos, por exemplo, está na CBS, mas fora dos Estados Unidos está disponível na Netflix. A Netflix supostamente pagou mais de US $ 7 milhões por episódio pelo privilégio.

Usando uma VPN nos Estados Unidos, você pode fingir que está em outro país e, portanto, acessar a versão Netflix do programa - circunavegando publicidade ou pagamentos da CBS. A CBS perde e a Netflix ganha.

Na maioria dos casos, você descobrirá que os Ts & Cs em que você se inscreveu quando se inscreveu no serviço proíbem esse acesso.

Sim, mas ainda é ilegal. Lembre-se de que uma VPN é apenas uma forma segura de navegar na Internet. No entanto, embora uma VPN possa cobrir seus rastros e manter sua atividade oculta de seu provedor de Internet, fazer torrents de material protegido por direitos autorais enquanto usa uma VPN não o torna legal. Você terá problemas se for pego.

Embora um serviço VPN oculte atividades de violação de direitos autorais, ele não protegerá os usuários que forem pegos, mesmo depois de usar um serviço VPN. Muitos serviços, no entanto, manterão políticas sem registro e proteção contra vazamento de IP para ajudar a evitar situações em que a identidade do usuário possa ser comprometida.

Não. Muitas VPNs não oferecem "invisibilidade" total na web e algumas não criptografam tudo o que você faz. Descubra nossos 10 principais provedores de VPN que oferecem total "invisibilidade" e criptografia.

Usar uma VPN em si não é ilegal, mas se você usá-la para tentar esconder atividades ilegais, ainda estará em risco.

Escrito por Steve Dye. Edição por Dan Grabham.