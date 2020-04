50 imagens incríveis de espaço como você nunca viu antes

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O espaço é um lugar incrível. A humanidade sonha em explorar as margens distantes do universo desde que pisamos pela primeira vez na lua. No entanto, a maior parte permanece longe do nosso alcance e só podemos sonhar com as delícias e maravilhas além do nosso alcance.

Apesar disso, as sondas da NASA, satélites de longo alcance e super telescópios viram muitas das coisas interessantes por aí - estrelas, buracos negros e outros planetas. Há um lugar incrível lá em cima nas estrelas.

Há anos, organizações espaciais como a NASA contratam artistas para criar representações das maravilhas além das estrelas, visando excitar o leigo comum à possibilidade de exploração espacial.

Reunimos 50 imagens incríveis que mostram o que poderia estar lá na vastidão do espaço e o quão incrivelmente bonito o Universo poderia ser.

Esta ilustração mostra como seria o exoplaneta quente e rochoso chamado 55 Cancri e. Dados do Telescópio Espacial Spitzer da NASA mostram que este planeta, também conhecido como mundo da lava, apresenta diferenças extremas de temperatura de um lado ao outro do planeta. O resultado disso é uma grande presença de piscinas de lava na superfície.

55 Cancri e tem o dobro da largura da Terra, mas tem algumas semelhanças. Por exemplo, está travado por maré, muito parecido com a Terra, mas em vez de um oceano que flui, as marés aqui são provavelmente lava líquida.

Esta única estrela dupla é composta por uma anã branca que gira rapidamente e fica ao lado de sua anã vermelha companheira. O giro da anã branca leva os elétrons para perto da velocidade da luz; essa reação libera rajadas de radiação que fazem todo o sistema pulsar a cada dois minutos. Essa pulsação pode ser vista de longe e atravessa uma ampla gama de espectros, do ultravioleta ao rádio.

Esta obra de arte é inspirada em dados do Very Large Telescope do ESO, que observou estrelas se formando a partir de materiais que emanam de dentro de buracos negros supermassivos. Uma visão impressionante de fato.

A 40 anos-luz da Terra, três planetas orbitam uma estrela anã ultracool. Estes planetas foram originalmente descobertos usando o telescópio TRAPPIST no Observatório La Silla do ESO e dados mostram que eles provavelmente serão similares em temperatura e tamanho à Terra e Vênus.

Essa impressão artística imagina como seria a visão de um desses planetas.

Esta imagem mostra um exemplo teórico da vista do exoplaneta Gliese 667Cd. Com vista para o horizonte, mostrando a estrela principal do sistema e outras duas estrelas localizadas no mesmo sistema solar.

Foi demonstrado que este sistema solar tem pelo menos três planetas em órbita suficiente das estrelas para sugerir a probabilidade de que a água possa existir na superfície e o potencial para a presença de vida.

Chariklo é um asteróide remoto no sistema solar. É interessante o menor objeto do sistema ter anéis semelhantes aos de Júpiter e Saturno. O asteróide é cercado por dois anéis densos, cuja origem é desconhecida. Essa impressão artística mostra como os anéis podem parecer da superfície do asteróide.

O Very Large Telescope Interferometer do ESO revelou informações detalhadas sobre o supergigante sol vermelho "Antares" da constelação de Scorpius. A partir disso, os astrônomos construíram a imagem mais detalhada já feita de qualquer estrela além da nossa. Esta obra de arte é baseada nessa imagem e mostra a velocidade do material na atmosfera do sol.

Makemake é um planeta anão distante, com dois terços do tamanho de Plutão, e viaja em uma órbita ao redor do sol, mais distante que a órbita de Plutão. Esta imagem mostra a impressão de um artista sobre a superfície do Makemake e como ela pode aparecer mais de perto.

Esta imagem é uma impressão da visão potencial de um dos planetas que orbitam a estrela anã ultracool TRAPPIST-1. Como uma das coleções mais interessantes de planetas descobertas, na medida em que mantêm o tamanho e a temperatura corretos necessários para sustentar a vida.

Esta obra de arte apresenta a impressão de um artista do Cinturão de Kuiper que contém os núcleos de gelo de uma infinidade de cometas. Uma visão impressionante pela qual você não gostaria de pilotar uma nave espacial.

Esta imagem mostra uma galáxia distante com grandes nuvens brilhantes com várias centenas de anos-luz de tamanho. Essas regiões nubladas da galáxia mostram áreas de formação estelar ativa 100 vezes mais brilhantes que as da Via Láctea. Isso sugere que as formações estelares aqui são muito jovens e muito mais ativas do que as normalmente encontradas em outras galáxias locais.

A maravilha do universo e a criação em ação capturadas em uma única imagem bonita.

Tritão é a maior lua de Netuno e é mostrada aqui com uma vista do nosso Sol junto com um crescente azul de Netuno à distância. A superfície da lua mostra-se muito parecida com a nossa, marcada por crateras e danos de impacto ao longo dos anos, à medida que os detritos espaciais atingem seu lar.

Observações do Very Large Telescope do ESO e do telescópio de raios X Chandra da NASA mostraram este buraco negro estelar emanando dois poderosos jatos de gás quente. Pensa-se que o buraco negro tenha 1.000 anos-luz de diâmetro e seja duas vezes maior e 10 vezes mais poderoso do que qualquer outro buraco negro conhecido estudado até agora.

Esta imagem mostra a formação de uma estrela bebê maciça, imagens de novas estrelas como essa foram capturadas por astrônomos e mostram discos queimados destacando seu nascimento. Pensa-se que os discos estendem cerca de 130 vezes a distância que a corrente da Terra fica do nosso próprio sol e têm uma massa semelhante à própria estrela - 20 vezes a do nosso Sol.

À distância desta imagem, está o planeta anão Eris, coberto por uma geada provavelmente formada a partir dos restos de sua atmosfera. Observações astronômicas recentes mostraram que Eris é menor que Plutão e muito menor do que se pensava inicialmente quando foi descoberto.

Em uma das galáxias satélites da Via Láctea, esta estrela rodopiante. Esta estrela maciça e brilhante conhecida como VFTS 102 é a estrela de rotação mais rápida conhecida pelo homem. Ele gira a cerca de dois milhões de quilômetros por hora. Essa velocidade forçou a estrela a uma forma incomum com um disco circundante de plasma quente.

Os astrônomos acreditam que existem bilhões de planetas como esta orbitando estrelas anãs vermelhas por toda a Via Láctea. Esta imagem pretende representar um dos planetas rochosos que orbitam a anã vermelha Gliese 667 C, que faz parte de um sistema de estrelas triplas.

Dados de pesquisa do Very Large Telescope do ESO sugerem que as estrelas mais quentes e mais brilhantes do Universo são geralmente assim - duas estrelas, juntas, transferindo massa regularmente uma da outra. Essas chamadas estrelas vampiras são conhecidas como estrelas O e são um fenômeno fascinante.

Nesta imagem, uma estrela moribunda é vista à distância enquanto faz um show final de fogo antes de sua morte. Em primeiro plano, um cristal de água gelada é visto orbitando a extremidade do sistema.

Este planeta azul claro aparece assim porque é detectável apenas por infravermelho. Isso ocorre porque apenas brilha um pouco na vastidão do espaço, pois é um dos poucos planetas flutuantes no sistema solar. Ele não orbita uma estrela como planetas normais e, portanto, não reflete a luz da maneira normal.

A Nebulosa Orion KL é uma região ativa de formação de estrelas no espaço, no centro de uma nuvem molecular. A impressão deste artista mostra a beleza e o poder da criação em uma única imagem colorida.

O Atacama Large Millimeter Array (ALMA) capturou e fotografou os restos dessa supernova explodida. As regiões internas são destacadas em vermelho devido à sua natureza fria. A cor dos anéis externos é altamente contrastada devido à região interna explodir com a parte externa e atingir os gases anteriormente ejetados da Supernova antes de sua detonação.

Esta imagem mostra como a galáxia Via Láctea ficaria do lado de fora. Certamente, oferece uma visão diferente da visão atual que temos da Terra. No centro, fica o aglomerado central de estrelas e os braços espirais da galáxia se estendem como uma faixa estreita ao seu redor.

Esta estrela é uma hipergigante - tornando-se 1.300 vezes maior que o nosso próprio Sol. Esta estrela em particular é uma das 10 maiores estrelas encontradas até agora em nossa exploração do espaço. A forma ímpar dessa estrela é na verdade mostrada como uma estrela companheira sentada perto e em contato direto com a estrela principal.

Os dados do Atacama Large Millimeter Array (ALMA) detectaram esse sistema binário com um disco grande do lado de fora. Pensa-se que esta área possa conter planetas semelhantes à Terra, já que cerca de metade das estrelas semelhantes ao Sol no Universo nascem em sistemas binários como este.

Com evidências previamente descobertas de que pode ter havido água em Marte , esta imagem mostra como seria o planeta vermelho quatro bilhões de anos atrás. É provável que a superfície tenha acumulado água como nossos oceanos, com a maioria cobrindo o hemisfério Norte.

Esta imagem magnífica mostra uma estrela anã branca cercada por um anel de poeira e detritos. Este anel foi criado quando um asteróide próximo foi dilacerado pela gravidade da anã branca.

Esta é uma impressão artística do poder absoluto de um buraco negro, cujas forças gravitacionais são tão intensas que basicamente transformam qualquer pessoa ou coisa por perto em espaguete cósmico. Esticar a massa e o material fora de forma à medida que é puxado para dentro do buraco.

Esta imagem é uma impressão artística de um buraco de minhoca que se estende pelo espaço e pelo tempo. Buracos de minhoca são apenas teóricos e essa representação também, pois ninguém realmente sabe como seria dentro de um túnel que muda tanto o espaço quanto o tempo.

Esta é uma estrela de nêutrons. Essas estrelas são as menores estrelas existentes. Eles são o resultado do colapso de uma estrela massiva que explodiu e encolheu para um tamanho muito menor. Embora as estrelas de nêutrons menores (não muito maiores que a cidade de Munique) sejam extremamente densas. Pensa-se que uma colher de chá de matéria dessas estrelas pesaria tanto quanto toda a raça humana.

Este planeta fica em órbita ao redor de uma fraca estrela vermelha em uma área que pode significar que ela tem água em sua superfície. Pensa-se que este planeta pesa cerca de seis vezes o peso da Terra e pode ser habitável.

A 40 anos-luz da Terra, sete planetas orbitam uma estrela anã ultracool. Pensa-se que eles estão a uma distância ideal da estrela para permitir que haja água na superfície de várias, se não todas. Esta imagem mostra como a vista pode parecer a partir da superfície de um dos planetas, com base em como sabemos os parâmetros físicos dos planetas.

Um quasar consiste em um buraco negro supermassivo cercado por uma massa de gás. À medida que o gás é puxado em direção ao buraco negro, é liberada radiação eletromagnética que é tão poderosa que pode ser observada em uma variedade de espectros, incluindo rádio, infravermelho, ultravioleta e muito mais. Esse quasar em particular é o mais distante que encontramos e um dos objetos mais brilhantes do universo conhecido.

Situadas a 160.000 anos-luz da Terra, essas duas estrelas gigantes permanecem em contato constante e compartilham material de um lado para outro. Eles também compõem as estrelas mais quentes e maiores que a humanidade descobriu até agora.

A impressão deste artista mostra um desastre catastrófico quando um buraco negro passa perto da Terra e sua gravidade destrói nosso planeta e extingue toda a vida.

Esta é outra imagem do TRAPPIST-1 - a zona de planetas provavelmente capaz de sustentar a vida. Esses planetas estão localizados a 235 trilhões de quilômetros da Terra, então levará um tempo antes de vê-los adequadamente, mas certamente eles têm pessoas empolgadas.

Essa imagem é essencialmente um mapa da galáxia, como a conhecemos, mostrando "o meio interestelar" - a matéria e a radiação que existe entre os sistemas da galáxia. Essa área em si é um destino válido para sondas espaciais, pois revelaria informações e dados que ainda não sabemos sobre a galáxia.

Esta é uma representação do Kepler-186f, outro planeta do tamanho da Terra em órbita de uma estrela distante que pode muito bem torná-lo habitável. O Kepler-186f é um pouco diferente da Terra. Apenas orbita o sol uma vez a cada 130 dias. Pensa-se também que, como o Kepler-186f fica na borda externa da órbita habitável, o sol não seria tão brilhante quanto o nosso - a luz do sol na hora do almoço sendo tão brilhante quanto o nosso pôr do sol.

As anãs marrons são bolas gigantes de gás que começam a vida como estrelas, mas não têm o poder de criar a fusão nuclear necessária para se tornarem o que deveriam. O resultado é uma superfície instável, cheia de tempestades e outras atividades. Esta imagem é uma representação de como ela pode ser.

Esta ilustração mostra uma estrela rodeada por um disco protoplanetário. O material do disco espesso flui ao longo das linhas do campo magnético da estrela e é depositado na superfície da estrela. Quando o material atinge a estrela, ele acende intensamente.

Esta é uma bela representação de um dos objetos mais perigosos do Universo - um buraco negro supermassivo. Esses tipos de buracos negros geralmente são encontrados enterrados no coração de uma galáxia e podem ser vistos cercados por uma massa de gás e poeira que é atraída pelo buraco por sua força gravitacional.

O Observatório Estratosférico de Astronomia Infravermelha (SOFIA) faz parte do observatório voador da NASA. Este observatório esteve envolvido no estudo de um sistema próximo com maquiagem semelhante à nossa. Esse sistema é conhecido como sistema Epsilon Eridani e surpreende os cientistas devido à sua notável semelhança com o nosso sistema. Nesta imagem, um planeta semelhante a Júpiter pode ser visto orbitando o sol do sistema na borda externa de um cinturão de asteróides.

Este é o Kepler-20e, um dos dois planetas do tamanho da Terra encontrados orbitando uma estrela muito parecida com o nosso Sol em outro sistema solar. Ambos os planetas estão muito próximos da estrela para poder sustentar a vida, um está tão próximo que um ano dura apenas seis dias. Pensa-se que a temperatura da superfície seja de 760 graus Celsius (1.400 graus Fahrenheit). Então, é um pouco tostado demais!

Localizado a cerca de 560 anos-luz da Terra, fica o Kepler-10c, um planeta rochoso gigante que pesa 17 vezes mais que o nosso planeta e tem o dobro do tamanho. É um planeta rochoso, do tipo que os astrônomos não pensavam que poderia existir. Planetas desse tamanho geralmente são corpos gasosos, não feitos de rocha. O Kepler-10c orbita sua estrela parecida com o sol a cada 45 dias, o que significa que está quente demais para sustentar a vida como a conhecemos, mas ainda é fascinante.

Até agora, a missão Kepler da NASA descobriu 1.284 novos planetas, o maior número de planetas encontrado até agora. Esta imagem é uma amostra das descobertas planetárias feitas até este ponto.

À medida que as estrelas envelhecem e quase morrem, elas lentamente se transformam em gigantes vermelhos e depois se encolhem em estrelas anãs brancas. As anãs brancas têm uma força gravitacional extrema e as evidências mostram que outros planetas estão sendo destruídos pela força dessas estrelas em colapso. Esta imagem é um conceito da devastação causada quando isso ocorre e representa uma visão aterradora do futuro da Terra.

Nossa estrela vizinha mais próxima é conhecida como Proxima Centauri e essa estrela fica no sistema solar mais próximo do nosso. Orbitando essa estrela está o Proxima Centauri - um planeta do tamanho da Terra que pode ser capaz de sustentar a vida e a água da superfície. Esta imagem mostra a vista imaginada da superfície, que à distância inclui uma vista da estrela dupla de Alph Centauri AB, bem como do Proxima Centurai. Bastante vista!

Esta imagem mostra a superfície da lua joviana Europa, que fica a cerca de 500 milhões de milhas de distância do Sol. Plumas regulares de vapor dágua são vistas saindo da superfície gelada da lua. Isso, combinado com outras evidências, sugere a presença de um oceano sub-superficial abaixo da superfície incrustada de gelo da lua.

A impressão deste artista mostra como pode ser uma colisão em alta velocidade com Europa. Europa é a lua de Júpiter e os dados da missão Galileo da NASA mostraram evidências de um cometa ou asteróide colidindo com a lua em um ângulo raso. Essas colisões deixam minerais argilosos e compostos orgânicos, dos quais são encontrados em asteróides e cometas antigos.