Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Nos últimos anos, você pode ter ouvido várias empresas, fabricantes de aplicativos e provedores de serviços anunciarem que estão lançando verificação de dois fatores ou autenticação de dois fatores, frequentemente abreviada para 2FV.

Se você já se perguntou o que diabos é isso, ou se vale a pena usá-lo, tentaremos responder às suas perguntas neste recurso.

Para resumir a explicação mais simples, é basicamente adicionar uma segunda camada de proteção à sua conta, aplicativo ou serviço para acompanhar seu método regular de fazer login. Na maioria dos casos, isso envolve o recebimento de um código por SMS no seu número de celular, mas existem variações.

Usando o exemplo do SMS - já que esse é o método mais popular de 2FV - significa que ninguém pode fazer login na sua conta do Gmail , iCloud, Twitter (ou outro) a partir de um novo dispositivo, mesmo que tenha sua senha.

Quando alguém tenta fazer login na sua conta a partir de um novo dispositivo, ou mesmo de um novo navegador, com sua senha, quando clica em "enter" ou "submit", ele será levado para uma nova tela solicitando um código. Este código foi enviado para o número de celular registrado como um SMS.

Embora seja a maneira mais fácil e conveniente de adicionar uma segunda camada de segurança, não é a única.

Como exemplo, o WhatsApp não pode usar seu número de celular como seu segundo método de verificação, porque esse é o principal método para efetuar login. Em vez disso, solicita um número PIN de seis dígitos de vez em quando ou quando você faz login a partir de um novo smartphone.

Embora a Apple use a verificação por SMS para a segurança da conta do iCloud, também usa o método "Dispositivos confiáveis". Usando esse método, ele envia um código de quatro dígitos diretamente para um dispositivo confiável e verificado, que é exibido em uma pequena janela na tela quando você desbloqueia o seu iPhone ou iPad.

Onde o SMS não é usado, geralmente existe a opção de obter um código de autenticação de dois fatores em um aplicativo dedicado como o Google Authenticator . Esses tipos de aplicativos simplesmente oferecem acesso a um código sensível ao tempo que muda após um determinado período de tempo e, portanto, é constantemente seguro, mas oferece acesso rápido e fácil à sua conta.

A maioria dos serviços - como mencionado - oferece mais do que apenas o método SMS do número de telefone para efetuar login. Quase todos oferecem a capacidade de gerar códigos de backup ou, como a Apple, oferecem uma chave de recuperação que é uma cadeia muito longa de letras e números que você pode inserir em vez de usar sua senha e código SMS.

Certifique-se de configurar uma chave de recuperação e armazená-la em um local seguro, como em um documento protegido por senha e / ou aplicativo de senha segura.

Sim. Absolutamente. Uma vez configurado, ele adiciona apenas uma etapa extra ao login na sua conta a partir de um novo dispositivo ou navegador.

Sempre vale a pena fazer e deixar de fazer isso muitas vezes pode levar você a pesadelos sobre privacidade. Um artigo recente do Washington Post revelou o quão perigoso isso pode ser. Houve vários relatos de incidentes em que os proprietários de câmeras domésticas inteligentes tiveram seus dispositivos invadidos e espionados por criminosos simplesmente porque não usaram uma senha segura e ativaram a autenticação de dois fatores.

Com a chance de alguém ter sua senha e tentar acessar sua conta, você ficará tranqüilo ao saber que eles não podem entrar sem ter também o telefone, o que - mesmo que possuam - provavelmente bloqueado e protegido atrás de uma senha, padrão ou digitalização de impressão digital.

Para adicionar mais privacidade, há configurações no Android e iOS para garantir que você possa impedir que as notificações por SMS apareçam em uma tela de bloqueio. Basta acessar Configurações> Notificações e selecionar quais aplicativos você deseja exibir informações na tela de bloqueio ou optar por ocultar informações confidenciais (no Android).

Para a maioria das contas que você possui, normalmente você encontra a opção de verificação de dois fatores nas configurações de segurança da sua conta. Isso geralmente significa apenas encontrar as opções de configuração, o que normalmente é simples. A maioria dos serviços nos quais você faz login terá uma opção, mas aqui estão alguns dos serviços mais populares:

Para sua conta Apple ID ou iCloud, vá para appleid.apple.com , faça login na sua conta e procure a verificação em duas etapas na seção Segurança e opte por ativá-la.

Você passará por um processo de configuração muito simples de seguir. Além disso, certifique-se de criar uma chave de recuperação e anote-a em algum lugar seguro, onde saiba que nunca a perderá.

Para sua conta do Gmail / Google, faça login em qualquer serviço do Google ou simplesmente acesse Google.com e clique na imagem do seu perfil no canto superior direito e selecione "Minha conta". Clique na opção "fazer login no Google" na guia Login e segurança. Procure a opção de verificação em duas etapas e escolha ativá-la.

Aqui, você pode adicionar seu número de telefone, optar por receber um prompt do Google, configurar alguns códigos de backup que podem ser impressos ou fazer o download e instalar o aplicativo Authenticator no seu telefone ou iPhone Android.

Faça login no Twitter na área de trabalho e clique na miniatura da imagem pequena na barra de ferramentas e selecione "Configurações e privacidade" no menu suspenso. Marque a caixa "Verificar solicitações de login" nas opções de segurança e, se ainda não o fez, digite o número do seu celular para que ele possa enviar códigos SMS.

Você também pode usar o aplicativo móvel do Twitter para gerar códigos ao fazer login, abrindo o menu da barra lateral, indo para Configurações e privacidade> Conta> Segurança> Gerador de código de login.

No Facebook, no site de desktop, clique no ícone pequeno globo na barra de ferramentas, vá para Configurações> Segurança e login e escolha a opção "Usar autenticação de dois fatores".

Você pode adicionar seu número de celular para códigos de mensagens de texto, chaves de segurança para efetuar login por USB ou NFC ou gerar códigos no aplicativo móvel do Facebook. Você também pode gerar senhas de aplicativos específicas para usar uma vez em aplicativos que não suportam a autenticação de dois fatores do Facebook.

