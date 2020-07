Melhores alternativas do Tinder 2020: cinco principais aplicativos de namoro para experimentar

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Tinder revolucionou o namoro online. Tornou deslizar para a esquerda ou para a direita o que você faz para conhecer alguém novo.

Quase todo mundo já experimentou o Tinder em algum momento de suas vidas de solteiro e, como resultado, talvez eles tenham achado que não é sua xícara de chá. Talvez eles estejam procurando algo mais focado no LGBTQ ou algo que atenda primeiro às necessidades das mulheres. Bem, é 2020, então há um aplicativo para isso.

Nossa escolha das principais alternativas do Tinder

Web: bumble.com | iOS: Bumble | Android: Bumble

O Bumble é muito parecido com o Tinder - exceto que, quando você combina, apenas as mulheres podem dar o primeiro passo enviando um bate-papo. Ele deveria proteger as mulheres de mensagens sujas não solicitadas ou apenas de se sentirem sobrecarregadas. Há também uma disponibilidade de bate-papo com tempo limitado de 24 horas, portanto, basicamente incentiva as mulheres a serem mais ativas. E se você quiser apenas usar o aplicativo para criar amizades, sempre poderá usar o modo BFF.

O Bumble é gratuito, mas possui alguns recursos premium opcionais que você pode desbloquear comprando Bumble Boost e Bumble Coins.

Web: okcupid.com | iOS: OkCupid | Android: OkCupid

Após a inscrição, o OKCupid faz várias perguntas sobre o questionário de personalidade, a fim de fornecer uma porcentagem de correspondência com possíveis parceiros. Com base nessas porcentagens e nas respostas fornecidas pelas pessoas, você pode restringir o tipo de pessoa que pode ser digno de uma data. No entanto, alguns recursos são restritos a uma associação paga. Mas, ei, vale a pena tentar, e a parte do questionário é divertida.

Web: badoo.com | iOS: Badoo | Android: Badoo

O Badoo não possui algoritmo de correspondência formal, mas permite fazer upload de fotos e vídeos (ele até bloqueia recursos até que você faça o upload de uma selfie). Ele verifica os membros para garantir que são reais e pode geolocalizá-los para mostrar exatamente - com um mapa - quando você pode ter se cruzado. É útil para descobrir outras pessoas próximas e, embora seja gratuito, você deve comprar créditos do Badoo para usar os recursos premium.

Web: pof.com | iOS: PoF | Android: PoF

Esse serviço possui cerca de 70 milhões de usuários - e você pode ver perfis e enviar e ler mensagens gratuitamente, embora exista uma camada paga que desbloqueie mais recursos. Achamos que a POF (como é comumente chamada) é fácil de navegar. E, ao contrário do Tinder, os usuários têm a capacidade de escrever muito sobre si mesmos, então você tem mais para julgá-los do que apenas suas selfies perfeitas.

Web: grindr.com | iOS: Grindr | Android: Grindr

Grindr é perfeito para você, se você é gay, trans, bissexual ou apenas curioso. É bastante básico, mas ainda usa a localização geográfica para mostrar outros usuários próximos, portanto, em minutos, você pode encontrar uma conexão. Também não há pressão para preencher perfis ou adicionar selfies. Muitas pessoas têm apenas perfis em branco. Não existe nem um algoritmo de correspondência. É simplesmente um serviço gratuito que as pessoas podem usar para encontrar rápida e facilmente.

Não se preocupe. Há muito mais opções por aí - como Happn , Hinge , The League e Coffee Meets Bagel .