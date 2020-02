Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Não há como negar que o Photoshop pode ajudar a criar imagens espetaculares. No entanto, muitas vezes pode ser usado em excesso na manipulação de imagens, às vezes estragando a beleza natural de uma foto e mascarando os talentos dos fotógrafos.

O mundo está cheio de paisagens maravilhosas que podem ser de tirar o fôlego, mesmo sem o uso de software de edição.

Encontramos uma seleção de fotos incríveis para você aproveitar e nenhuma delas foi manipulada para adicionar ou remover elementos através do software.

O contraste e o brilho podem ter sido alterados, mas tudo nessas fotos estava presente no momento em que foram tiradas.

Quase uma prova perfeita da qualidade da engenharia e mão-de-obra alemãs, a biblioteca de Stuttgart ( Stadtbibliothek Stuttgart ) é um prazer de se ver. Provavelmente é um pesadelo se manter limpo.

Em 2015, a NASA divulgou esta foto do seu Lunar Reconnaissance Orbiter mostrando a Terra subindo no horizonte da Lua.

Embora não tenha sido fotografado no Photoshop no sentido tradicional, foi tecnicamente composto de uma série de fotos tiradas a 83 quilômetros acima da cratera "Compton" da lua, usando a câmera de ângulo estreito de alta resolução da Orbiter.

Este dado gigante apareceu na margem do lago Coeur dAlene, no norte de Idaho, e deixou os moradores perplexos. Certamente foi uma boa fotografia.

Em 2015, a NASA divulgou uma série de fotografias tiradas por astronautas do ponto de vista da Estação Espacial Internacional. Uma dessas fotos incluía uma da Laguna Colorada, parte da Cordilheira dos Andes da Bolívia.

Na época, o lago tinha uma rica cor marrom-avermelhada causada por algas que prosperavam em suas águas salgadas, mas diz-se que ela muda de cor dependendo da salinidade e temperatura das águas.

A cada ano, a British Ecological Society realiza um concurso de fotografia . Como você pode imaginar, a qualidade das inscrições é muito alta e, sem dúvida, a escolha de um vencedor é difícil. Esta fotografia do irônico David J. Bird mostra um beija-flor em movimento e foi escolhida como a vencedora de 2016.

Considerando que o beija-flor bate suas asas em algum lugar entre 10 e 15 vezes por segundo, deve ter sido um trabalho impressionante do obturador para obter esta foto.

Finalista finalista do concurso International Images for Science 2016 , esta fotografia da Via Láctea acima das montanhas do Himalaia no Nepal foi submetida à Royal Photographic Society por Yevhen Samuchenko.

Uma vasta extensão de estrelas fica no topo de um oceano de nuvens aparentemente cobrindo a Terra abaixo.

Outra entrada no concurso Imagens Internacionais para a Ciência foi essa bolha congelada. Ele foi criado misturando sabão e tinta invisível e lançando uma luz ultravioleta sobre ele para criar essa magnífica bolha aparentemente brilhante envolta em gelo.

Vimos imagens e vídeos de bolhas congelando no passado e eles sempre são impressionantes.

Em outubro de 2016, o projeto de alta resolução Murchison Widefield Array (GLEAM) de todos os céus, galáctico e extragalático, revelou esta imagem da pesquisa de rádio mais precisa do Universo. Impressionante é a Via Láctea, que inclui mais de 300.000 estrelas.

Sultan the Pit Pony é uma terraplenagem escultural de 200 metros de Mick Petts em Caerphilly, Gales do Sul. Esta fotografia aérea foi submetida à Sociedade Geográfica Real por Jonathan Webb para a exposição " Grã-Bretanha do Ar ".

A escultura em si foi criada como uma homenagem aos amados pôneis que transportaram contêineres de carvão das minas ao longo dos anos. Agora, ele também atua como um corta-vento para eventos na arena próxima.

Graças às leis da física (e ao chamado efeito Mpemba ), a água quente congela mais rapidamente que a água fria. Esse efeito pode ser visto em ação nesta foto tirada na Antártica de alguém jogando água quente no ar e vendo-a congelar instantaneamente.

Você também pode ver vários vídeos desse fenômeno ocorrendo no YouTube.

O lago Berryessa possui um dreno feito pelo homem com 72 pés de diâmetro, o que ajuda a filtrar o excesso de água quando o nível do lago fica muito alto. Conhecida como o "Glory Hole", essa estrutura leva a uma queda de 90 metros em um cano reto. Raramente está em operação, mas foi capturado fluindo recentemente por um drone sobrevoando.

Foi a primeira vez que foi vista em operação desde 2006.

Submetida ao Sony World Photography Awards em 2013, esta foto de Florian Breuer chegou à lista aberta e mostra um céu noturno impressionante sobre o sul da África.

Outra entrada no Sony World Photography Awards, esta foto de Fabricio Pretti mostra um reflexo de Londres nas águas do rio Tamisa.

Uma estrutura de favo de mel deliciosa, delicada e complexa. Aparentemente, essa visão de beleza foi causada pelo apicultor não colocar as armações na colméia e as abelhas foram deixadas para criar livremente essa estrutura de favo de mel. Natureza no seu melhor.

Tirada nos campos de Valensole, sul da França, esta foto mostra campos de lavanda e trigo lado a lado.

O agricultor responsável por essa terra pode se arrepender do erro de perder a oportunidade de vender sua lavanda como sem glúten!

Seus olhos não o enganam, isso não é uma ilusão de ótica, é a ponte aquática de Magedeburg na Alemanha. O maior canal subterrâneo da Europa, atravessa o rio Eibe e conecta canais para que os navios possam passar entre a Renânia e Berlim com facilidade.

Outro feito impressionante da engenharia alemã e uma maravilha das vias navegáveis modernas.

Um dos materiais de fixação mais populares entre os fabricantes de roupas infantis, o velcro é amado por pais de todo o mundo. Mas como é que isso parece de perto? Agora nós sabemos.

Uma submissão ao concurso anual de fotos da 35PHOTO em 2016 por Mikhailov Andrey vê um reflexo do céu e das nuvens acima de uma água parada e dá a impressão de um portal para outro mundo.

John Kraus tirou esta foto de longa exposição do lançamento do Falcon 9 CRS-9 em 2016, capturando o foguete sendo lançado pelas nuvens. Uma foto fantástica tirada a cerca de 30 quilômetros do Launchpad.

Esta fotografia parcialmente submersa de Ric Du Boisson mostra como é um iceberg debaixo dágua. O enorme pedaço de gelo supera facilmente um navio de 3.000 toneladas sentado nas proximidades.

A ponte do diabo de Rakotzbrücke em Kromlau, na Alemanha, é uma ponte de pedra do século XIX, com um arco maravilhoso que forma um círculo perfeito em seu reflexo abaixo, quando as águas estão calmas.

Há muitas fotos brilhantes da ponte, mas nenhuma corresponde à fantástica história que remonta a 1860, quando a ponte foi encomendada por um cavaleiro local. Infelizmente, agora é proibido atravessar a ponte para preservar sua estrutura, mas pelo menos ainda podemos admirar sua beleza e se maravilhar com sua construção.

A Mãe Natureza faz sua mágica novamente, pois esta fotografia captura vários raios atingindo ao mesmo tempo o rio Hudson, em Nova York. Diz-se que um dos impactos dividiu uma árvore ao meio.

Um concurso de fotografia da Marinha dos EUA escolheu esta foto por Cpl. Jacob Johnson, de sua equipe, disparou um míssil TOW de um sistema de armas M-41 Sabre durante o treinamento nos desertos do Kuwait em 2012. São aproximadamente US $ 59.000 em mísseis sendo disparados, capturados em uma única foto.

Beth McCarley enviou esta foto para o concurso National Geographic Travel Photographer of the Year em 2016 . A lua estava brilhante o suficiente para iluminar as dunas de areia, mas ainda estava escura o suficiente para ver as estrelas da Via Láctea. Orgulhosa no meio da foto, está uma árvore de espinheiro, que se acredita ter 900 anos. Está morto há muito tempo, mas não se decompõe pelo ambiente hostil.

Em 2015, Robbie Maddison, detentor de vários recordes mundiais e atleta de motocross, se uniu à DC Shoes para alcançar um sonho impossível - andar de bicicleta em águas abertas.

O resultado final foi uma série de fotografias impressionantes e uma ótima campanha publicitária.

Você pode ser perdoado por pensar que alguém havia irritado o macaco gigante que mora sob as ondas com esta foto, mas são simplesmente as ondas de raiva capturadas quebrando no Lago Erie, no nordeste da América.

Dave Sandford, um fotógrafo profissional de esportes, capturou esta e uma série de outras fotografias depois de passar seis horas por dia fotografando as margens do lago durante um período de quatro semanas.

Embora esta possa parecer que foi editada, é, de fato, uma única foto, tirada do ângulo certo. Vai mostrar uma boa fotografia é tudo apenas uma questão de perspectiva.

Não estando em conformidade com a norma, este girassol solitário se recusa a encarar na mesma direção que seus companheiros.

Apesar de não ter o Photoshop, uma grande quantidade de esforço ainda foi aplicada nessa fotografia, pois folhas de tons variados foram meticulosamente dispostas na base da árvore para dar a ilusão de raízes brilhantes.

Outra imagem que não foi manipulada parece facilmente ser a pegada de Deus ou um buraco no céu, mas é apenas uma rara formação de nuvens e um arco-íris nos céus acima de Victoria na Austrália.

Das margens do Havaí (onde mais?) Vem esta fotografia do lado de baixo de uma magnífica onda quebrando na praia.

Esta é uma de uma série de fotos de Clark Little que transformou a fotografia de onda em uma forma de arte magistral.

Para a capa do álbum " Terrain " do VLP, Bela Borsodi foi contratada para criar esta obra de arte a partir de uma única imagem. Com um nível de atenção aos detalhes do TOC, o fotógrafo conseguiu quebrar quase todas as regras para evitar tangentes com resultados magníficos.

A fotografia resultante é dolorosa, confusa e maravilhosa.

De uma das partes mais frias da América, vem o gelo que sobrou de um caminhão que já havia sido estacionado aqui. Impressionantemente deixado intacto após a partida do veículo, você seria perdoado por pensar que a foto havia sido manipulada de alguma forma.

Esta foto foi claramente planejada, você pode ver o banco de areia que eles construíram atrás da mulher para criar o efeito, mas ainda é uma façanha impressionante e uma pressão esplêndida.

Em 2014, o Mount Ontake entrou em erupção expelindo cinzas e enxofre pela área circundante. Equipes de resgate foram capturadas diante das câmeras, atravessando um templo coberto de cinzas para resgatar caminhantes e turistas presos na montanha.

Embora tenha sido uma cena triste porque várias pessoas morreram, certamente fez uma fotografia interessante e deu a impressão de uma imagem em preto e branco colorida.

Esta imagem foi capturada na Austrália em 2013. Em águas relativamente calmas, uma alta onda vermelha ameaça logo engolir o barco e o humilde fotógrafo. A superfície da água calma não corresponde à onda de entrada - é porque é uma tempestade de poeira de entrada.

Esta vila na China possui simetria quase perfeita para as parcelas e o layout das casas. Quase parece perfeito demais para ser real, mas é.

Como se ter sua casa pegando fogo não fosse ruim o suficiente, então um tornado aparentemente também se envolve. Os bombeiros presentes estão se esforçando ao máximo, mas não resta muito deste pobre domicílio.

Tornados de incêndio são um fenômeno natural causado por ventos fortes, que levam o fogo a um frenesi.

The Slow Mo Guys tem um vídeo interessante mostrando isso em ação.

Alguém fez um trabalho incrível alinhando esses copos de vinho. Estude a foto por muito tempo e ela parece algum tipo de criação.

Em 2010, ocorreu um desastre causado pelo homem na Hungria, que viu 261 milhões de galões de lodo brotarem de um reservatório onde foi mantido como subproduto da extração de alumínio. O " desastre da lama vermelha ", como foi chamado, deixou 10 pessoas mortas e 150 feridas. Também resultou em uma mancha no ambiente circundante.

Desde então, a cidade local de Devecser se tornou um paraíso de energia sustentável e está avançando em direção a sistemas de desperdício em energia para ajudar a remodelar a área com energia verde e produção. O que mostra que coisas boas podem vir de más.

O fotógrafo russo Alexey Kljatov levou uma câmera antiga, uma lente macro e um equipamento de câmera DIY para tirar algumas fotos macro impressionantes de flocos de neve . As imagens resultantes parecem quase perfeitas demais para serem reais.

Embora isso possa parecer algo que foi mal fotografado, esta casa é realmente uma casa real em Nas Montanhas de Fafe, Portugal. Conhecida como " Casa do Penendo ", é um monumento arquitetônico construído em 1972.

Essa confusão enorme do que parece ser um cabo USB é na verdade uma fotografia aérea tirada diretamente do Google Maps mostrando Waubra, Austrália e um parque eólico em construção. As extremidades USB são de fato os conectores onde as turbinas eólicas serão conectadas em breve.

Esta foto incrivelmente cronometrada e incrivelmente bem enquadrada captura um incrível raio de luz que atravessa as nuvens.

Você tem que olhar duas vezes para este, mas quando o fizer, verá uma visão realmente incrivelmente cronometrada. Quando baldes de água são soltos no ar sobre este elefante, outro aparece na água no ar também.

Outra vista incrível, cuidadosamente criada pela própria natureza. Um pôr do sol fantástico parece estar rolando pela baía, cobrindo a água e o céu em um tom laranja / vermelho.

Esta imagem mostra um país das maravilhas do inverno, com um céu escondido por densas nuvens ininterruptas. Parece quase um teto feito de algodão.

Este cão foi coberto com pó colorido e solto em um parque. O resultado é uma foto que parece mostrar um cachorro pegando fogo, mas na verdade é apenas um cão feliz recebendo algum tempo para brincar.

Outro momento de timing perfeito, como um jato de água de um bebedouro, forma um ponto de interrogação quase perfeito no ar. Adoramos que a iluminação deste também projete uma sombra brilhante na parede atrás.

A imagem de um relógio caindo da parede e levando o papel de parede ao redor é quase perfeita demais. Parece que ele está descendo a parede há algum tempo e ainda está sendo mantido lá, impedido de esmagar o chão com um bom copo de papel.

Esta fotografia aérea da Alemanha mostra as consequências de uma tempestade. Árvores foram derrubadas ao lado da estrada. Felizmente, eles não caíram no asfalto, mas o resultado é impressionante.