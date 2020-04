Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

De vez em quando aparece uma imagem on-line, onde as pessoas debatem sinceramente sua autenticidade, discutem sobre sua cor ou perguntam como ela surgiu.

Existem também algumas imagens incríveis que parecem uma coisa, mas acabam sendo algo bem diferente.

Reunimos uma coleção das melhores imagens da rede que farão você coçar a cabeça, questionar a visão e geralmente se sentir perplexo com a existência delas.

Enquanto fazia compras, o YouTuber Holly McKee descobriu uma ilusão de ótica na vida real . Aninhada na seção de roupas infantis, ela descobriu um corredor de roupas em preto e branco que fazia a foto parecer um filtro.

Quando as pessoas no Twitter duvidaram que a imagem não fosse editada, ela foi ao YouTube para provar que estava errada .

Nos dias nebulosos de 2015, um certo vestido invadiu a Internet e todos debateram se era branco e dourado ou preto e azul.

A roupa simples era o exemplo perfeito de uma ilusão de ótica que não era nenhuma ilusão. Foi, de fato, apenas uma demonstração científica de como o olho vê as coisas de maneira diferente em diferentes fontes de luz e como nosso cérebro lida com essa interpretação de maneiras que são únicas para nós.

Primeiro, vestimos o vestido, depois o sapato. Em 2017, uma foto inócua de um treinador foi publicada on-line em um grupo do Facebook. O pôster queria saber que cores as pessoas viam - rosa pálido e branco ou azul e cinza. Foi um assunto de muito debate e teve o Twitter também em alta. Eventualmente, foi revelado que o treinador é, de fato, rosa e branco; se você viu mais alguma coisa, foi um mero truque da luz ou até como seus olhos percebem as cores.

Às vezes, as ilusões de ótica são apenas o resultado de uma perspectiva interessante. Esta imagem foi tirada mostrando dois pombos empoleirados na borda de uma borda de um edifício, mas acaba parecendo dois pássaros enormes olhando para ver onde eles estacionaram seu carro.

Em 2018, o usuário do Twitter @LilMaarty postou esta imagem , aparentemente confusa sobre se a foto mostrava as costas de uma mulher ou apenas o pescoço. O Tweet foi objeto de muito debate e foi retuitado mais de 30.000 vezes. Acontece que são as costas dela, caso você esteja se perguntando.

Assim como o vestido branco e dourado / preto e azul, esses morangos são uma ilusão de ótica causada por algo conhecido como constância de cores , que é uma característica da maneira como percebemos as cores sob condições de luz variáveis.

Esta imagem não possui pixels vermelhos. Grande demonstração de constância de cores (ht Akiyoshi Kitaoka) pic.twitter.com/pZHvbB6QHE - Matt Lieberman (@social_brains) 27 de fevereiro de 2017

Não há vermelho na imagem e, no entanto, nossos cérebros interpretam claramente o vermelho dos morangos como ainda estando lá - supondo que você os esteja vendo sob uma fonte de luz azul e extrapolando de acordo.

Esta imagem foi tirada no Havaí e mostra uma hora estranha do dia em que o sol está em uma posição tão perfeita no céu que nenhuma sombra aparece perto desses postes. O resultado é o que parece ser renderização de videogame e não a vida real. Você precisa procurar algumas vezes para estabelecer um firme senso de realidade com este.

Uma foto simples de uma montanha que mostra a cabeça de um homem aparentemente lançada sobre a neve. Uma sombra criando uma ilusão brilhante que amamos.

Uma imagem simplesmente brilhante que causa estragos reais tanto à sua visão quanto ao seu cérebro. Esta imagem foi compartilhada por Will Kerslake no Twitter com a legenda "Existem doze pontos pretos nos cruzamentos nesta imagem. Seu cérebro não permitirá que você os veja todos de uma vez".

Conseguimos ver todos eles, mas não é fácil.

Outra brilhante ilusão de ótica criada simplesmente pelo fato de o sol estar em um local específico no céu. Este parece mostrar esquisitices nas janelas causadas por suas sombras, o que faz com que o edifício pareça pertencer ao Inception.

Essa é uma ilusão incomum. À primeira vista, você provavelmente espiará um par de pernas que parecem cobertas de óleo, mas terá um segundo para olhar novamente e verá que elas estão realmente salpicadas com tinta branca.

essas pernas são brilhantes e oleosas ou são pernas com tinta branca nelas pic.twitter.com/7Z8e8F1JCZ - kayden (@kingkayden) 26 de outubro de 2016

Às vezes, uma ilusão pode ser tão simples quanto um padrão misturado com outro da mesma maneira que a camuflagem funciona.

Esta foto foi postada no 9gag com a manchete "Passei apenas 30 minutos procurando o iPad do meu pai" - você consegue identificar o tablet escondido na foto?

Essa imagem de uma bicicleta sentada com sua roda em uma poça realmente causa estragos no cérebro. O reflexo parece mostrar uma roda perfeitamente formada, enquanto a roda real parece dobrada e contorcida de maneiras desagradáveis. Qual é a realidade?

No que diz respeito às ilusões ópticas, essa é simples e dolorosa. Quem pensou que dois pares de olhos e duas bocas seriam suficientes para quebrar seu cérebro e tornar doloroso o foco?

Aparentemente, essa saborosa ilusão mostra uma maneira de obter blocos intermináveis de chocolate em uma única barra. Infelizmente, é tudo um truque e simplesmente envolve uma barra cada vez menor. Ainda coisas muito inteligentes!

Em outra tempestade de tuítes, outra ilusão de ótica baseada em um objeto cotidiano parece confundir lógica e física. Um bloco de trilhos de trem de madeira é aparentemente mais longo que o outro, mas quando colocado em cima do outro, eles têm o mesmo comprimento. Quão?

A linha de trem do meu filho está me assustando agora. O que está acontecendo aqui?! pic.twitter.com/9o8bVWF5KO - marc blank-settle (@MarcSettle) 6 de abril de 2016

A solução para esse aparente mistério está contida nas respostas ao Tweet inicial, mas vamos permitir que você aproveite enquanto isso.

Essa ilusão exige que você observe o ponto branco no nariz da mulher à esquerda por 15 segundos e, em seguida, olhe à direita da imagem no espaço em branco. Você deve ver uma cintilação da foto colorida da mulher.

Isso se deve à maneira como nossos cérebros interpretam imagens e cores e, nesse caso, é conhecida como "pós-imagem negativa", explicada pelo Dr. Juno Kim, da Escola de Optometria e Ciência da Visão da Universidade de NSW para Daily Mail Australia:

"O código para todos os matizes que podemos experimentar no espectro da luz - essa informação é transmitida da parte de trás do olho para o cérebro através de três canais de neurônios oponentes.

"Quando você olha para algo que, por exemplo, é amarelo por um longo período de tempo, estimula as células que são positivamente sensíveis ao amarelo - nos canais amarelo e azul.

"A atividade das células aumenta e depois de um tempo a atividade fatiga e diminui.

"Quando você direciona seu olhar para um fundo uniforme - digamos, uma parede cinza - então o que acontece é que a célula não retorna à sua atividade de repouso, fica muito mais baixa do que isso".

"É esse declínio - o enfraquecimento do código amarelo - que codifica para a cor oposta se tornar mais forte, para que você veja o azul."

Você seria perdoado por pensar que esta imagem é realmente um péssimo Photoshop, mas não é. Como sugeriu um Redditor, provavelmente é o resultado de uma miragem do Fata Morgana . Uma ilusão visual causada por raios de luz dobrados à medida que passam por diferentes planícies de temperatura. A diferença na temperatura do ar atua como uma lente - refratando a luz e distorcendo as imagens como as vemos.

Esta foto apareceu em Imgur e causou um pouco de respingo. Uma garotinha parece estar pulando em uma piscina enquanto simultaneamente soprando bolhas como se ela já estivesse embaixo da superfície.

Os comentaristas rapidamente apontaram que o cabelo dela estava seco e as aparentes bolhas de ar poderiam ser apenas gotas de água do respingo, mas nenhuma conclusão foi alcançada sobre o que realmente estava acontecendo.

Essa ilusão simples é criada refletindo uma lâmpada próxima que aparece nas lentes de um par de óculos. A foto resultante parece mostrar globos oculares olhando de volta para o espectador pelo vidro.

Este é um truque simples do olho. Esta não é uma imagem animada, é um arquivo estático que mostra uma massa de cobras entrelaçadas. Mas se você olhar para diferentes seções, verá as cobras se contorcendo e se contorcendo.

Outro engano clássico. Esta imagem não é animada, é apenas um JPG simples, mas se você estiver lendo este texto, provavelmente o verá sair da periferia da sua visão.

Essa ilusão de ótica assumiu muitas formas diferentes desde que foi publicada pela primeira vez em um livro "Investigações Filosóficas", de Ludwig Wittgenstein, em 1953.

Aqui, sugere-se que haja imagens ambíguas que podem ser vistas de duas (ou mais) maneiras diferentes.

Nesse caso, o desenho pode ser um coelho, um pato ou ambos, e o que você vê primeiro se resume à sua percepção do mundo ou com base apenas em sugestões - o eixo do pato e do coelho nesta versão facilita a decifração rápida de ambos. variações.

Esta fotografia tirada na praia parece mostrar o alto-falante em uma plataforma flutuante. Sem dúvida, nosso cérebro interpreta a sombra da bandeira soprando no vento como a sombra da plataforma e do microfone do alto-falante.

Outra ilusão clássica causada por nossos cérebros tentando decifrar a cena diante de nós.

Existem alguns desses tipos de ilusões de ótica na web - uma simples imagem de duas pessoas se abraçando deixa seu cérebro confuso onde o casal está em ângulos estranhos e é difícil decifrar imediatamente qual cabeça (ou outra parte do corpo) pertence a qual pessoa.

Aqui, Stuart Rutherford conseguiu encantar o rosto de uma coruja dentro de sua caneca de café, simplesmente colocando dois Hula Hoops na mistura.

Quem faria um thunk mergulhando um par de Hula Hoops no seu café seria tão bonito pic.twitter.com/lsTgnvUc - Stuart Rutherford (@doodlewhale) 26 de setembro de 2012

Um dos finalistas do " Melhor concurso de ilusão do ano " contribui para uma visualização bastante alucinante.

Aqui Kokichi Sugihara coloca um conjunto de cilindros na frente de um espelho. A reflexão mostra uma forma diferente até que o objeto seja girado e depois vemos o oposto. É melhor visualizado no vídeo abaixo.

Se você ficar coçando a cabeça depois de assistir ao vídeo, poderá ver uma descrição de como ele funciona aqui:

Na década de 90, o Magic Eye era uma série extremamente popular de livros que permitia às pessoas ver imagens em 3D, concentrando-se em uma imagem 2D - geralmente na forma de um padrão não descritivo.

No ano passado, Blake Lively postou uma imagem em sua conta do Instagram, mostrando uma imagem semelhante ao Magic Eye para ajudar a promover seu filme de tubarão "The Shallows".

Se você estiver com dificuldades, o site oficial do Magic Eye tem instruções sobre como visualizar as imagens em 3D, mas basicamente você está tentando se concentrar na imagem enquanto olha para ela (ou desfoque sua visão até que fique clara).

Erik Johansson é um fotógrafo sueco e um gênio do Photoshop que gosta de tirar fotos reais e transformá-las em ilusões ópticas surreais.

A travessia do senso comum é apenas uma de suas muitas obras e uma que encontramos particularmente confusa com os nossos olhos!

O magnífico artista Howard Lee cria desenhos hiper-realistas que são tão brilhantes que é difícil diferenciá-los da realidade.

Esse talento para a criação de ilusões de ótica é demonstrado em seu vídeo no Youtube, que o mostra cortando, atacando e ateando fogo nas versões reais de suas criações.

Stefan Pabst é mais um artista talentoso com a capacidade de criar ilusões de ótica a partir de desenhos, pinturas e esboços. Em uma série de obras, ele cria a ilusão de imagens tridimensionais em superfícies planas de papel.

Aviso, contém aranhas.

Uma foto simplesmente perfeitamente cronometrada de um cão descansando perto de um tronco derrubado. O resultado é uma leve ilusão de ótica que faz parecer que o cachorro foi serrado ao meio ou é uma quebra na composição da realidade. Latindo louco.

De vez em quando, as empresas de publicidade fazem algo inteligente que captura nossa imaginação. Algo tão simples quanto uma ilusão de ótica pode ser suficiente para ajudar uma marca a ficar em nossas mentes.

Este anúncio da pizza do Papa John foi considerado inteligente o suficiente para ganhar um prêmio no Cannes International Advertising Awards e simplesmente contou com um mini entregador de pizza em um pedaço de cartão que poderia ser colocado na porta da frente de alguém. viu o homem do outro lado.

Em outra campanha publicitária, a Honda produziu um vídeo com uma variedade de ilusões de ótica para ajudar a vender seu novo CR-V - tudo destinado a promover uma experiência de carro grande, mas com um veículo econômico menor.

O incrível artista de rua Sergio Odeith transforma cantos do cotidiano no mundo real em incríveis obras tridimensionais com grafites anamórficos ultra-realistas pintados em diferentes superfícies para dar a ilusão de uma profundidade que não existe.

Letras pulando das paredes, criaturas espreitando nos cantos, outros mundos ganhando vida no canto de um espaço esquecido. Suas obras causam estragos nos olhos e criam murais maravilhosos que são um prazer de se ver.

A ponte Storseisundet é uma das maiores pontes da Noruega e, fotografada pelo ângulo certo, dá a impressão de ser um trecho de estrada que chega a um fim abrupto e perigoso, a 75 pés acima do solo.

No entanto, a ponte é na verdade um projeto cantilever com uma curva que simplesmente faz com que se afaste na distância.

Lesman Paredes ficou muito feliz com sua atuação no Campeonato Júnior de Levantamento de Peso em 2015 , tanto que, depois de completar um arremesso de 230 kg, ele pode ser visto decolando do chão.

Infelizmente, este não é o caso de Superman finalmente se revelando ao mundo, mas simplesmente uma combinação de superfície insuflável sob os pés, pesos pesados sendo jogados após um levantamento bem-sucedido e um salto super comemorativo em tempo oportuno. Sem surpresa, a foto foi posteriormente submetida a uma batalha de photoshop no Reddit .

Você pode ver tudo em ação neste vídeo:

Em 2013, o fabricante de óculos Ray-Ban se uniu aos mestres da ilusão de ótica Brusspup para criar uma campanha publicitária que incluía ilustrações anamórficas que parecem objetos tridimensionais reais do ângulo certo.

O globo e o beisebol são as peças de destaque desta obra de arte e achamos que são impressionantes. Para mais informações sobre ilusão de ótica, confira o canal do YouTube de Brusspup .

Esta é uma imagem em preto e branco com a adição de algumas linhas coloridas . Seu cérebro interpreta essas linhas para ver uma realidade diferente.

Esta é uma ilusão de Munker, a combinação de cores confundindo seu cérebro e enganando seus olhos para ver algo que você sabe que não pode estar certo.

Essas bolas de tênis parecem ter cores diferentes - rosa, verde, branco e amarelo. Na verdade, são todas da mesma cor, mas a adição dos pontos coloridos confunde seu cérebro a ver outras cores.