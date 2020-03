O que é o PayPal e como ele funciona?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O PayPal atua no ramo de pagamentos móveis há mais de uma década.

É um serviço financeiro on-line que permite que você pague por itens usando uma conta segura da Internet. Você simplesmente adiciona sua conta bancária, cartão de crédito ou detalhes do cartão de débito e, sempre que paga usando o PayPal, pode escolher com qual cartão ou conta será paga. Você também pode definir um para ser o método de pagamento padrão e que será usado, a menos que você escolha o contrário.

Além de pagar por itens usando o PayPal, você também pode receber dinheiro através do serviço. Qualquer dinheiro recebido fica na sua conta do PayPal e pode ser usado ao pagar por algo, com o saldo acumulado pelos cartões ou pela conta bancária atribuídos.

Como alternativa, você pode transferir o dinheiro para uma das suas contas ou cartões bancários atribuídos. Pode haver uma taxa aplicada quando você recebe dinheiro na sua conta do PayPal. Por exemplo, se você vender um item no eBay.

No entanto, a grande maioria dos usos é totalmente gratuita para você pessoalmente. É gratuito transferir dinheiro para amigos ou familiares por meio de contas do PayPal, desde que não seja necessária conversão de moeda.

Também existem contas comerciais do PayPal, sobre as quais você pode descobrir mais aqui . O PayPal permite que muitas empresas aceitem pagamentos com cartão que não podiam anteriormente.

O PayPal é frequentemente associado ao eBay, pois era propriedade da casa de leilões online. No entanto, foi desmembrada como uma empresa separada em 2015.

Embora existam muitos sistemas de pagamento online hoje em dia, como Apple Pay e Google Pay , o PayPal oferece alguns benefícios adicionais que outros não podem.

Para começar, sua idade significa que é bem estabelecida e amplamente aceita, mesmo de etailers menores. Você encontrará uma opção de pagamento por PayPal em milhares de sites que não oferecem o mesmo para o Apple Pay ou outros serviços financeiros digitais.

Suas salvaguardas de proteção ao comprador também garantirão o reembolso se um item comprado on-line não chegar ou não corresponder à descrição de um vendedor. Isso é especialmente útil na compra de itens no eBay, onde você normalmente não tem garantias de loja.

Aqueles que vendem itens em nível pessoal ou comercial e são pagos através do PayPal também são protegidos. Por exemplo, se você pode comprovar que enviou um item por correio e ainda assim o comprador alega não recebê-lo, poderá manter o pagamento integral.

Outro motivo para usar o PayPal é que ele oferece uma camada adicional de segurança aos pagamentos. Como você não precisa digitar os detalhes do seu cartão ou número do CCV cada vez que compra algo, apenas o seu login e senha do PayPal ou número de celular e PIN, a loja on-line não possui seus dados no banco de dados.

Às vezes, você também pode usar os pagamentos OneTouch, nos quais o PayPal o mantém conectado se você ativar o serviço e não precisar inserir seus dados sempre que comprar algo, independentemente da loja. Isso ocorre porque é específico para um dispositivo e navegador. Por exemplo, se você habilitar o OneTouch no seu PC, ele funcionará apenas quando você usar esse computador específico e o mesmo navegador.

Existem aplicativos dedicados do PayPal para dispositivos iPhone e Android.

É fácil se inscrever em uma conta do PayPal. Vá para o PayPal.com e clique no botão Inscrever-se. Ele perguntará se você deseja se inscrever em uma conta pessoal ou comercial e pronto. Não se esqueça de ter em mãos os detalhes do seu banco, cartão de crédito ou débito.

O PayPal funciona online e nas lojas por meio de um navegador ou aplicativo móvel. Existem aplicativos dedicados para Android e iOS.

Ao pagar on-line, basta procurar o símbolo do PayPal e fazer o check-out seguindo as instruções simples na tela. Os aplicativos fazem mais embora.

Graças a muitas parcerias com lojas e restaurantes da sua região, você obtém diferentes opções de como pagar por produtos, alimentos ou gasolina e até mesmo pedir antecipadamente para vencer as filas em alguns estabelecimentos de alimentos e cafeterias. O aplicativo mostra uma lista de todos os fornecedores próximos que aceitam cada uma das diferentes opções do PayPal.

Você também pode adicionar cartões de fidelidade à sua conta do PayPal para ganhar pontos de fidelidade sempre que pagar por algo usando o aplicativo.

No ano passado, o PayPal iniciou seu próprio serviço de crédito, onde você pode pagar por itens usando o PayPal, mas pagar mais tarde. É como um cartão de crédito, embora você não precise de um cartão real.

Atualmente, cobra uma taxa de juros de compra (variável) de 17,9% ao ano, mas como incentivo, você recebe 0% de juros em compras superiores a 99 Euros por quatro meses. Portanto, se você pagar dentro desse prazo, não custará mais do que o preço de compra original.

Algumas lojas oferecem promoções especiais ao pagar por produtos usando o Crédito PayPal, com taxas de juros reduzidas dependendo do varejista.