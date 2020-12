47 melhores hacks de tecnologia de todos os tempos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Há um grande número de dicas e truques relacionados à tecnologia que podem simplificar sua rotina diária e tornar sua vida muito mais fácil.

Por exemplo, os cabos de carregamento da Apple para dispositivos iOS e Macs tendem a se desgastar depois de alguns anos, então você tem que gastar dinheiro frequentemente para substituí-los (a menos que você não se importe com eles pegando fogo e estragando tudo que você tem e ama). Bem, nós conhecemos um hack bacana que evitará que seus cabos da Apple se desgastem. Na verdade, nós conhecemos muitos hacks diferentes - e todo mundo vai fazer você se perguntar como você sobreviveu tanto tempo sem eles.

Se você está achando que o Wi-Fi de sua casa está um pouco instável, pode ser porque você está recebendo alguma interferência do Wi-Fi do seu vizinho sobreposto ao seu. O aplicativo Wi-Fi Analyzer pode ser a resposta para seus problemas. Este aplicativo verifica as frequências e faz recomendações sobre os canais ideais para usar em sua rede para evitar sobreposição. O resultado é um Wi-Fi mais rápido e com muito menos complicações.

Já quis saber mais sobre seu bairro? A Wikipedia tem uma ferramenta Perto que mostra uma série de páginas diferentes sobre lugares e coisas perto de você. Basta ir a este site , dar sua permissão para que ele acesse sua localização e, em seguida, você verá uma lista de artigos da Wikipedia com base em onde você está localizado.

Pesquisar no YouTube nunca foi tão fácil com este truque: ao usar o navegador Google Chrome, você pode digitar YouTube.com na barra de endereço, clicar em tab e pesquisar no YouTube diretamente na barra de endereço. Já se foram os dias em que se ia ao YouTube para encontrar algo.

Este pequeno truque também funciona com outros sites. Você pode pesquisar na Amazon, Netflix e até no Pocket-lint diretamente da barra de endereços.

Também achamos que pequenos truques são divertidos. Por exemplo, quando você pressiona K ou barra de espaço enquanto assiste a um vídeo no YouTube, ele irá pausar ou reproduzir o vídeo. Quão legal é isso? E funciona independentemente de onde você clicou pela última vez na página.

Existem outras teclas de atalho também:

Pressione J para retroceder 10 segundos

Pressione L para avançar 10 segundos

F coloca você em tela inteira

Home leva você para o início do vídeo

M silencia o som

As setas para cima e para baixo aumentam e diminuem o volume

O botão mudo do Twitter é um truque pouco conhecido que é bastante discreto. Ele permite que você continue seguindo uma conta, mas oculta seus tweets e retuítes de sua linha do tempo. É uma maneira simples de livrar uma pessoa do seu Twitter sem deixar de segui-la e, assim, ofendê-la. Eles nunca saberão quando você os silenciar! Basta clicar no menu de configurações à direita do perfil de alguém e selecionar mudo. Mole-mole.

As dicas de privacidade sempre valem a pena mencionar, principalmente no que diz respeito ao Facebook, considerando que todos e a mãe usam a rede social. Você já checou o Facebook em um dispositivo estranho e depois percebeu que se esqueceu de sair? Não tenha medo - você ainda pode se desconectar, remotamente. Vá para o menu suspenso "configurações" no seu Facebook, selecione "segurança" e navegue até "quando você estiver logado". A partir daí, você pode ver todas as sessões abertas e fechar qualquer uma delas.

Se você tiver um documento digital para assinar, basta usar o aplicativo Preview no Mac. Em vez de imprimir a documentação para assinar, você pode abrir o menu Ferramentas na Visualização e escolher Anotar> Assinatura> Gerenciar assinaturas e uma caixa de diálogo Captura de assinatura aparecerá.

Basta usar o mouse para desenhar uma assinatura que você pode salvar / inserir em qualquer documento.

Aqui está um bom tutorial para mais detalhes.

Você nunca mais terá que usar uma calculadora com este truque - contanto que você tenha um Mac: Use o comando (⌘) + espaço para realizar cálculos na pesquisa Spotlight.

Se você pensava que os emoji eram limitados a dispositivos móveis, pense novamente. Você também pode usá-los no desktop.

Para Mac: pressione control + command + barra de espaço para obter o menu de emoji.

Para PC: a versão mais recente do Chrome tem um menu de emoji. Clique com o botão direito em qualquer lugar onde você possa digitar e clique em "Emoji" no menu para acessar os emojis.

Os mini-figos Lego têm o formato perfeito para prender os fios elétricos da Apple e outros cabos. Basta colar um bloco de Lego em sua mesa de trabalho, prender uma minifigo e passar os cabos pelas mãos dele. Sim, você pode nos agradecer mais tarde.

Deseja retornar a chamada para o último número discado ou de quem recebeu uma chamada? A maneira mais rápida é apertar o botão de chamada do seu telefone. O número será discado de volta.

Quem diria que você nunca tocou na tecla de ponto final em um smartphone? Tudo o que você precisa fazer é pressionar a barra de espaço duas vezes para um ponto final, e a próxima letra será automaticamente maiúscula também. Se estiver usando um teclado personalizado como o Swiftkey , você pode programá-lo para fazer outras coisas inteligentes, como prever sua frase.

Este truque pode ser bem conhecido, mas achamos que ainda valia a pena incluir: Use a barra de espaço para rolar para baixo em qualquer página da web. Você pode até segurar a tecla shift e a barra de espaço ao mesmo tempo para rolar para cima.

Os Macs têm um atalho útil que permite que você procure definições de palavras em uma fração de segundo. Para procurar uma definição, destaque qualquer palavra que você vê, pressione command + control + D e uma caixa de diálogo com a informação aparecerá.

Se você quiser uma ajudinha extra ao escrever online, recomendamos o Grammarly . Essa ferramenta fornece dicas e sugestões de gramática, ortografia e construção geral de frases, tudo o que você está fazendo na web. Você pode até clicar duas vezes em uma palavra para realçá-la e obter sugestões de outras palavras para uso. Existe um plug - in do Google Chrome para garantir que você possa editar facilmente o texto em qualquer site que esteja visitando. E é grátis!

Precisa de um microfone, mas não quer gastar dinheiro com um? Fácil.

Pegue qualquer par de fones de ouvido que estiver por perto, conecte-os ao conector de microfone e comece a falar. Este não é exatamente um conhecimento secreto, mas se você não souber sobre isso, pensamos que vai explodir sua mente. Claro, a qualidade não é incrível, mas você não pode ter tudo.

Este é aquele hack que mencionamos anteriormente para evitar que os cabos de carregamento da Apple e outros fios se desgastem: pegue a mola de uma caneta esferográfica, estique-a e enrole-a na parte do cabo que tende a dobrar, e ela vai durar direto para sempre, evitando assim que se desgaste ao longo dos anos.

Aqui está um bom tutorial em vídeo que mostra o que fazer.

Se você acabou de fechar acidentalmente uma guia importante em seu navegador, pode reabri-la facilmente pressionando command + shift + t em um Mac ou control + shift + t em PC com Windows. Isso também pode ser usado várias vezes, então continue pressionando para abrir todas as guias que você fechou recentemente. Funciona mesmo depois de fechar o navegador.

Para encontrar um link de download direto para música:

Pesquisa do Google: [nome do álbum ou música] -inurl: (htm | html | php | pls | txt) intitle: index.of "última modificação" (mp3 | wma | aac | flac)

Isso instrui o Google a mostrar páginas da web que oferecem links diretos para download da música que você está tentando encontrar. Aqui está um exemplo - pesquisa do Google: straight outta compton -inurl: (htm | html | php | pls | txt) intitle: index.of "última modificação" (mkv | mp4 | avi)

Isso é o que o Google irá revelar.

Clique em um dos links principais, como este , para obter links de download direto para as músicas do álbum.

Lembre-se de fazer download de conteúdo protegido por direitos autorais da Internet é ilegal. Você pode estar melhor apenas usando o Spotify.

Para encontrar um link de download direto para um filme:

Pesquisa do Google: [nome do filme] -inurl: (htm | html | php | pls | txt) intitle: index.of "última modificação" (mkv | mp4 | avi)

Isso informa ao Google para mostrar páginas da web que oferecem links diretos para download do filme que você está tentando encontrar. Aqui está um exemplo para A Clockwork Orange - Pesquisa Google: Uma laranja mecânica -inurl: (htm | html | php | pls | txt) intitle: index.of "última modificação" (mkv | mp4 | avi)

Isso é o que o Google irá revelar.

Clique em um dos links principais, como este , para obter links diretos para download do filme.

Lembre-se de que baixar conteúdo protegido por direitos autorais da Internet é ilegal. Você pode estar melhor usando Netflix, Prime ou outros serviços de streaming de vídeo.

Este é simplesmente divertido ... Baixe o aplicativo RunPee em seu dispositivo iOS, Android ou Windows e ele dirá a melhor hora para ir ao banheiro enquanto assiste a qualquer filme, para que você não perca uma cena incrível ou reviravolta na história.

Para aqueles que são cortadores de cabos, vão adorar este site: CanIStream. Ele informa onde qualquer filme está disponível para transmissão - e com o menor preço também.

Quando sua conexão com a internet cair e o navegador Google Chrome exibir uma página de erro, pressione a barra de espaço para iniciar um jogo T-Rex. Pelo menos você não ficará entediado enquanto espera para ficar online novamente. Se você descobrir que sua internet voltou e estragou seu jogo, não se preocupe, você pode continuar online aqui .

Sempre que você precisar estudar para um exame importante na faculdade ou no ensino médio, basta google "site: edu [subject] exam", e você receberá links para toneladas de exames de amostra com soluções e tudo mais. Aqui está um exemplo:

Pesquise no Google esta frase exata: site: exame edu python Isso é o que o Google irá revelar. Clique em um dos links principais, como este , para ver um teste prático.

Você pode renderizar qualquer página da Wikipedia eletronicamente em formato PDF, ZIM ou OpenDocument ou encomendá-la como um livro impresso. Esta página da Wikipedia mostra como criar um livro a partir de artigos da Wikipedia em quatro etapas.

O Google oferece um gerenciador de dispositivos Android que permite encontrar um dispositivo perdido ou roubado, mas você também pode usar o Google para "localizar meu telefone" para localizar seu dispositivo Android. Lembre-se de que você deve estar conectado à conta do Google associada ao seu Android.

Não possui um smartphone? Bem, isso é estranho. Mas de qualquer maneira, você ainda pode enviar mensagens de texto para telefones celulares a partir do seu desktop.

Você só precisa de uma conta de e-mail, do número de telefone de uma pessoa e das informações da operadora. A partir daí, use este site para pesquisar o e-mail associado à sua operadora. Apenas certifique-se de adicionar o número de telefone ao endereço, e você terá um endereço de e-mail para o qual poderá enviar mensagens de seu desktop.

Baixe a extensão de complemento Honey para o seu navegador Chrome para começar a economizar dinheiro instantaneamente. Ele aplica códigos de cupom automaticamente durante a finalização da compra em qualquer varejista online. Uau! Rakuten é outra boa opção - também lhe dá dinheiro de volta para a maioria das compras.

Aqui está outra dica para economizar dinheiro: se você usa muito a Amazon, certifique-se de começar a tirar proveito de um site chamado camelcamelcamel.com . Ele rastreia os produtos para você e alerta quando os preços caem. Também é uma ótima maneira de verificar se algo que está à venda é realmente um bom preço.

Quer converter qualquer vídeo do YouTube em GIF? Basta adicionar gif antes do youtube no link do URL na barra de endereço. Aqui está um exemplo:

Vídeo original - www.youtube.com/watch?v=_OVg8uov78I

Download de GIF - www.gifyoutube.com/watch?v=_OVg8uov78I

Mais uma vez, adoramos dicas de privacidade. Temos certeza que você também. Existe um site brilhante conhecido como HaveIBeenPwned.com . Este site simplesmente monitora seu endereço de e-mail para alertá-lo se e quando ele for comprometido por uma violação de dados. Isso funciona retrospectivamente também. Qualquer hack revelado publicamente que inclua seu endereço de e-mail será destacado com esta ferramenta. Se você verificar e encontrar seu e-mail em qualquer uma das listas, é altamente recomendável alterar suas senhas.

Você também pode usar um gerenciador de senhas para manter as coisas seguras no futuro .

Às vezes é muito chato fechar contas online, pois os serviços enterrarão a opção nas configurações e menus de ajuda. Bem, diga olá a um site chamado AccountKiller.com . Ele fornece guias passo a passo sobre como excluir contas online de sites populares com facilidade.

Quer verificar se um nome de usuário já existe ou está disponível em sites populares? Basta usar Namechk.com . Ele até verifica nomes de domínio.

Antes de visitar um site suspeito, "navegue com segurança: [nome do site]" no Google e selecione o link para este site para ver um histórico de 90 dias de tentativas de malware no site. Aqui está um exemplo:

Pesquise no Google esta frase exata: safebrowsing: Pocket-lint Em seguida, o Google mostrará esses resultados. Clique na ferramenta Navegação segura do Google e você verá isso .

Se você é insone, vai adorar um site chamado sleepyti.me . Ajuda você a calcular a melhor hora para ir para a cama e acordar para um sono ideal. A ideia é que acordar no meio de um ciclo de sono deixa você se sentindo cansado e grogue, mas acordar entre os ciclos o mantém atualizado e alerta.

Este site resolve tudo para você - para que possa acordar entre os ciclos.

Existe uma maneira de assistir a qualquer vídeo do YouTube com restrição de idade sem fazer login em sua conta. Basta adicionar "nsfw" antes de "youtube" no URL da barra de endereço.

Aqui está um exemplo:

Vídeo original: www.youtube.com/watch?v=6LZM3_wp2ps

Versão não restrita: www.nsfwyoutube.com/watch?v=6LZM3_wp2ps

Se você pediu ao Google Chrome para salvar suas senhas a qualquer momento, poderá acessar essa senha por meio das configurações do navegador. A maneira mais fácil de chegar à configuração é digitando-o na barra de endereços do seu navegador - chrome: // settings / passwords. Em seguida, você pode revelar a senha de qualquer site para usar em outro lugar.

O WhatsApp não se limita ao seu celular.

Existe um aplicativo da web que sincroniza tudo do seu telefone. Se você tiver o navegador Chrome instalado em seu computador, vá para a página da Web do WhatsApp , leia o código QR e siga as instruções para seu telefone.

Se você precisar controlar o cronômetro ou disparar um alarme depois de algum tempo para lembrá-lo de fazer algo, o Google está lá para ajudar. Basta digitar "iniciar um cronômetro" no mecanismo de pesquisa para fazer exatamente isso.

Se você deseja editar uma imagem pintada, pode copiá-la ou salvá-la da web. Mas você sabia que pode simplesmente copiar o URL da imagem e "abri-lo" no Paint, colando o URL diretamente na caixa do nome do arquivo na janela aberta? Isso vai economizar alguns segundos de ajustes, com certeza.

Se os alto-falantes do seu smartphone não estão à altura ou você precisa de um pouco mais de volume para o alarme matinal para ajudá-lo a sair da cama, esta é uma solução fácil. Coloque seu telefone em uma xícara e isso aumentará o som, dando a impressão de mais volume.

Se você tem um telefone antigo simplesmente acumulando poeira, pode colocá-lo em um uso melhor como uma câmera de painel. Com um bom cabo de carregamento, montagem de tela e um aplicativo dashcam dedicado, você pode criar um dispositivo dashcam brilhante por muito pouco dinheiro. Veja um ótimo guia aqui .

Se você tem um cabo de alimentação desgastado que precisa de um pouco de amor e cuidado, Sugru é a resposta. Esta cola moldável Play-Doh que pode ser usada para uma variedade de reparos, incluindo fios de cobertura. Existem muitos outros usos para Sugru também, seja consertando ou melhorando itens domésticos.

É altamente recomendável dar uma olhada na lista de ideias .

Muito parecido com o hack para transformar telefones fora de uso em dashcams, você também pode usar um telefone antigo como alternativa de câmera doméstica inteligente . Com um aplicativo simples chamado Manything , você pode colocar o dispositivo antigo em um novo uso. A CNET tem um tutorial completo sobre como fazer isso.

Este hack é um processo de duas etapas, mas vale a pena fazer. No final, você nunca mais terá que fornecer sua senha de Wi-Fi novamente. Primeiro, visite este site e use-o para criar um código QR exclusivo com base nos detalhes de sua rede. Em seguida, visite Etsy para obter um ponto cruz do código QR para realmente adicionar um toque de classe a tudo isso.

Montado em moldura, com certeza será algo especial.

Todo entusiasta de tecnologia tem um desenho, caixa ou bolsa cheia de cabos em algum lugar da casa. Mas com que frequência esses cabos ficam presos e se tornam uma bagunça insuportável? Instructables tem um guia sobre como usar rolos de papel higiênico vazios para segurar seus cabos e mantê-los separados.

Se o seu teclado estiver sujo, cheio de poeira e fiapos, algumas notas de Post-it devem esclarecê-lo. Esfregue a extremidade pegajosa nas aberturas para limpá-la rapidamente.

Escrito por Maggie Tillman e Adrian Willings.