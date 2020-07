53 das piores capas de álbuns de todos os tempos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Diga às crianças hoje que costumávamos comprar nossa música na forma de grandes discos circulares de plástico preto que ficaram pegajosos ao sol e eles não acreditam em você. Aparentemente, até os CDs tiveram seu dia, desviado para a conveniência de downloads e streaming digitais.

Uma parte do negócio da música que os downloads digitais não deixaram de lado, no entanto, é a humilde arte da capa. Pode não adornar a frente de um single ou LP maltratado, mas ainda gostamos de mostrar a arte da capa enquanto nossas faixas são reproduzidas em qualquer dispositivo ou serviço de mídia que estivermos usando. E isso significa que ainda há a possibilidade de um álbum de arte chocante.

Ao longo do tempo, houve algumas capas de álbuns muito simples e surpreendentemente ruins, algumas novas, e não mais, e decidimos reunir as mais engraçadas, esquisitas ou que estão simplesmente erradas na galeria acima para você folhear . Essas são as imagens que você definitivamente não desejará adornar o seu dispositivo iPhone ou Android ao viajar no tubo.

Também avisamos que alguns não são adequados para o trabalho. Todos, porém, são adequados para a alegria.

Aproveitar.

Os tons de fé - Jesus me usa

Beverly Beecham, Marie Samuels e Vivian Wyler formaram o grupo folk e gospel norte-americano que lançou este álbum em 1964. Não sabemos ao certo o que Jesus os usaria, mas esses penteados grandes certamente são incríveis.

Cantores Sherwood - Algo Especial

Combinando roupas e sorrisos à parte, não há como negar que isso é realmente "Algo Especial". Outro clássico da Inglaterra - desta vez de uma banda folclórica britânica que está (inacreditavelmente) no Spotify, se você deseja desfrutar de suas delícias.

Brainstorm - Sorria um pouco

A banda Prog Rog Brainstorm foi progressiva em mais do que apenas a música que parece. Os membros da banda não tinham vergonha de aparecer nas roupas íntimas femininas para o seu álbum de estréia.

Pântano Dogg - rato sobre!

Este clássico álbum de soul de Swamp Dogg é uma visão de como eram as coisas em 1971, talvez. Ou pelo menos uma visão de como seria a vida se os ratos fossem enormes e você pudesse montá-los como um cavalo.

Knorkator - Hasenchartbreaker

Outro clássico saindo da Alemanha. Knorkator é uma banda de hardcore que aparentemente é algo muito especial para se ver ao vivo. Tudo está claro neste impressionante álbum lançado em 1999.

Gary - Dirigindo-se aos negócios

Gary, agora Dr. Gary Solomon, lançou esta obra-prima em 1978. As calças grandes e a pose marcante claramente não foram suficientes para mantê-lo na indústria da música, embora ele ainda esteja começando a trabalhar. Esse negócio agora envolve tratamento médico por " Cinematerapia ", a arte de assistir filmes por razões terapêuticas.

Deathkorps - Metal Tit

E se as guerras fossem travadas não com naves espaciais, mas com mammaries de metal? Essa é aparentemente a pergunta que Deathkorps fez ao criar a arte do álbum. Certamente é uma boa maneira de surpreender e chocar o inimigo.

Norberto de Freitas - Trapalhadas do Balbino

Se a capa deste álbum não o incomodar o suficiente, talvez você levante uma sobrancelha ao saber que o título do álbum "Trapalhadas do Balbino" se traduz literalmente em inglês como "Buggerdown".

Paddy Roberts - músicas para cães gays

Paddy Roberts foi um compositor e cantor britânico que lançou vários álbuns durante as décadas de 1950 e 1960. Esta é uma das joias clássicas, um álbum aparentemente bem à frente do seu tempo que foi lançado em 1963. A capa do álbum pode ser hilária, mas o próprio homem era interessante - tendo sido advogado anteriormente e piloto da Royal Air Force durante o Mundial. Segunda guerra. Nós nos perguntamos o que os cães gays fizeram dele.

Camilo Sesto - Entre Amigos

A capa do álbum de Camilo Sesto nos faz pensar que o mesmo resultado seria alcançado se alguém estivesse tentando recriar o meme de Homer Simpson, onde ele é visto desaparecendo em seu hedge.

Wayne Cochran - voltando para Miami

Mergulhe na beleza de Wayne Cochran e seu cabelo magnífico. Esta lendária capa do álbum vem de um cantor, compositor e produtor de soul americano, que também era conhecido por suas roupas loucas e por seus penteados impressionantes. Ele começou a fazer músicas nos anos 50 antes de se aposentar nos anos 70 para se tornar um ministro evangelista. Infelizmente Wayne Cochran faleceu em 2017, mas pelo menos ainda podemos desfrutar de sua presença através de suas músicas .

Mija Aleksic - Seks I Keks

Mija Aleksic era um ator sérvio muito amado que certamente teve uma vida interessante. Quando jovem, ele conseguiu escapar e sobreviver a uma das piores atrocidades da Segunda Guerra Mundial, quando o exército alemão massacrou quase 3.000 pessoas em sua cidade natal. Após a guerra, ele seguiu uma carreira de ator de sucesso, que incluiu vários álbuns. Este foi intitulado Sex and Biscuits, as coisas favoritas de todos.

Dragan Antonijević Arlekino - Srećko Odžačar

Um álbum com tema de marinheiro sexy saindo da Iugoslávia em meados dos anos 90. Estamos perdidos por palavras com este.

Os Animais Bonitos - 04

Esta impressionante capa do álbum é cortesia de uma banda de heavy metal de Nuneaton, Inglaterra, formada originalmente em 1972. A banda tinha uma existência bastante inebriante e eram heróis locais na época. Não foi até 32 anos depois que este álbum foi lançado para que todos pudessem desfrutar. Infelizmente, o vocalista, Garry Dalloway, faleceu um ano após o lançamento deste álbum , mas a banda continuou em sua memória.

Argentina Coral - Cante Gitano

Nossos olhos doem ao olhar para a apresentação deste álbum da Argentina Coral, lançada em 1967. O artista espanhol tinha talento para produzir música latina interessante, mas aparentemente não a obra de arte correspondente.

Kevin Rowland - minha beleza

Dizem que a beleza está nos olhos de quem vê. É isso que acontece quando um músico realmente se ama? O álbum de Kevin Rowland foi certamente um revelador, se nada mais.

Lobo - lobo

Esta capa estranha e maravilhosa é de um álbum lançado em 2000 por um grupo sueco de heavy metal. Não temos muita certeza do que isso significa para representar, mas aparentemente mostra um lobisomem com pássaros bravos nos dedos.

Elna Fredhey e Rigmor Odum - Hep 178

Há muito o que dizer sobre capas de álbuns simples e essa é, bem, simplesmente aterrorizante. Basta dar uma olhada nos sorrisos perturbadores em seus rostos, se você não acredita em nós.

Maddy Genets - e seu conjunto

Este trabalho maravilhoso de Maddy Genets é na verdade um single de 7 polegadas em vez de um álbum completo e possui algumas melodias francesas inofensivas dos velhos tempos que você pode apreciar aqui . A capa deste realmente se encaixa bem na vibe.

Motim - fogo abaixo

Parece que as bandas de heavy metal têm uma queda por capas de álbuns incomuns. Esta é da Riot - uma banda de hard rock da cidade de Nova York que se formou em meados da década de 1970. Não temos certeza do que isso representa. Isso é um gato ou um rato com o corpo de um homem? Quem pode dizer. Fire Down Under foi um dos muitos álbuns lançados pela banda entre 1977 e 2019, e apenas nessa base é impressionante.

Gerhard Polt - Havaí de Leberkäs

Gerhard Polt é descrito como "um escritor, cineasta, ator e artista satírico de cabaré da Baviera". Agora ele tem mais de 77 anos, mas em 1981 ele lançou esta jóia - o Havaí de Leberkäs . Um álbum de comédia com uma capa igualmente cômica.

Quim Barreiros - Recebi Um Convite (À Casa Da Jóquina)

Quim Barreiros, um músico português, aparecia regularmente nas várias obras de seu álbum com seu instrumento favorito em exibição e isso não é um eufemismo. Este pode ser um dos seus melhores. Embora existam muitos grandes nomes para escolher, que remontam desde 1971.

Escorpiões - Lovedrive

Scorpions é uma banda de hard rock de Hannover, Alemanha, que começou a tocar músicas em 1965 e lançou esta jóia em 1979 . Talvez ouvir este álbum a faça grudar em você como cola?

John Bult - décimo sexto aniversário de Julie

Discogs conta melhor a história deste álbum:

"Seu primeiro e único LP, o décimo sexto aniversário de Julie, deveria ter sido seu cartão de visita para o estrelato da música country. Em vez disso, o álbum foi apontado como o melhor dos piores - não pelas habilidades de canto de Bult, mas por sua infeliz capa."

E, caso você esteja se perguntando:

"O décimo sexto aniversário de Julie conta a história de Jim, um cara que fica em bares e desfruta de uma bebida, ou duas, um pouco mais do que deveria. Ele diz a seu amigo Lou que ele não pode ficar no bar esta noite, porque sua filha Julie faz 16 anos naquele mesmo dia e sai no seu primeiro encontro, mas Jim perde a noção do tempo (e o número de cervejas que tomou) e passa a dirigir o carro, onde espera para voltar no tempo para ver Julie em sua grande noite. Quando ele pega uma garrafa de bebida embaixo do banco, ele bate em um carro que se aproxima. No hospital, Jim descobre que um jovem estava ferido e uma garota adolescente morreu."

Devastatin Dave (O Escravo da Plataforma Giratória) - Zip Zap Rap

A clássica capa de 12 polegadas de Devastatin Dave, de 1986, significa um negócio sério. Assim como essas fontes.

Cruzados cristãos

Mais do mesmo dos cruzados cristãos. Adorar ao Senhor exige algum senso sério de vestuário e poses desajeitadas.

Johnny Guitar Watson - Uma mãe de verdade

Se você era músico, mas também tinha paixão por carros de sabonetes, por que não combinar seus dois amores para criar algo verdadeiramente especial? Isso ficou claro no espírito de Johnny Guitar Watson. Ele até deu espaço suficiente para o violão no carro.

Freddie Gage - Todos os meus amigos estão mortos

Freddie Gage era um pregador evangelista batista, gravador e escritor. Esta triste capa do álbum conta uma triste história de perda. Perguntamo-nos se foi a inspiração para o livro de comédia sombria de mesmo nome .

Tozovac - Jeremija

É um canhão entre as pernas ou você está feliz em nos ver? Parece que os artistas iugoslavos gostam de uniformes.

Rudy Ray Moore - Isso não é Natal branco

Rudy Ray Moore também era conhecido como Rudolph Frank Moore, um ator e músico famoso que era conhecido pelo personagem Dolomite e pelos filmes da era Blaxploitation. As capas de seu álbum costumavam exibir imagens de mulheres nuas e vários cenários idiotas que certamente os destacavam da multidão, se nada mais.

A família Cooper - Eu sou filho de Deus

As bandas evangélicas parecem amar amarrar toda a família em suas bandas e a arte do álbum geralmente se assemelha a retratos de família horríveis e desajeitados como resultado. Este é apenas outro em uma longa linha de exemplos.

Svetlana Gruebbersolvik - Meus lábios são para soprar

As botas podem ser feitas para caminhar, mas esses lábios são feitos para soprar. Svetlana Gruebbersolvik é mestre em instrumentos de sopro, mas talvez não seja capa de álbum.

Rolf Harris - Canta Marys Boy Child com algumas músicas incomuns

Não temos certeza de que devemos incluir Rolf Harris em qualquer lista e, após notícias recentes , a capa deste álbum é tão inapropriada quanto horrível.

The Friends - músicas que mamãe e papai nos ensinaram

The Friends era uma banda gospel dos EUA, produzindo vários álbuns, um dos quais foi este belo tributo a seus pais, que incluiu uma maravilhosa foto de capa dos velhos em toda sua glória.

Orquestra Foster Edwards - O que vem a seguir?

Estamos sinceramente nos perguntando o que vem a seguir. Também estamos curiosos com o som de uma banda composta por elefantes. Presumivelmente, haveria muita trombeta?

WASP - Animal (F ** k como um animal)

O WASP, sem surpresa, é uma banda de heavy metal com atitude que surgiu da cena glam metal de Los Angeles na década de 1980 e obviamente desfruta de algumas capas de álbuns impressionantes que certamente chamarão sua atenção.

Millie Jackson - de volta ao S..t!

Millie Jackson é uma cantora e compositora americana de R&B e Soul que trabalha com música desde o início dos anos 1960. Ela fez seu nome com seções longas, bem-humoradas e explícitas em sua música, além de algumas capas de álbuns impressionantes como esta jóia.

Los Wanka - Dile Si!

Los Wankas é um grupo de folclore e país do Peru que claramente quer dizer negócios. Essas são algumas roupas seriamente ostentosas, com certeza.

Tio Les e tia Nancy Wheeler - Você conhece Jesus?

Esta capa perturbadora do álbum vem do final dos anos 1960 e é obviamente um álbum Gospel, mas por que um manequim ventríloquo está envolvido está além de nós.

Os Animais Bonitos - Bestialidade

Outra capa clássica e exagerada de álbuns de The Handsome Beasts. Um homem, um porco e um nome de álbum altamente inapropriado.

Orquestra de Kjell Kraghe Och Ricke Löw - Vind I Seglen

Imagine ser um músico tão magnífico que você poderia emergir do horizonte como um monstro marinho gigante.

A família Singhey Richey - Estou indo para casa para ver as flores desabrocharem

Toda uma família de cantores gospel, elegantemente vestidos e posando alegremente para uma foto de família, aparentemente também trabalha para a capa de um álbum.

Quarteto de Ministros - Deixe-me tocá-lo

Acalme-se, temos quase certeza de que eles estão falando sobre Deus.

Dick Black e sua banda - Uma amostra de Dick Black

Não podemos deixar de pensar que o nome deste álbum não foi acidental. Dick Black e sua banda são de West Lothian Scotland e são compostos por nada menos que dois sanfoneiros. Então você pode imaginar as faixas que esses caras estão dando partida.

Igreja do país - Igreja do país

Parece que a música gospel é o presente que continua dando quando se trata de capas de álbuns horríveis. Louvar ao Senhor não precisa de obras de arte incríveis que supomos.

Orion - Renascido

Orion, também conhecido como James Hughes Bell, era um cantor americano que produzia música na década de 1970. Ele tinha uma voz incrivelmente semelhante à de Elvis Presley, a ponto de muitas pessoas o confundirem com o rei do rock and roll.

Tino - Por Primera Vez

Você provavelmente não ficará surpreso ao saber que este álbum foi lançado nos anos 80. Uma pose sexy e um levantamento que não pareceriam fora de lugar em uma partida de tênis casual. Encantador.

Manowar - Antologia

Enquanto as bandas cristãs criam amorosamente a arte do álbum com suas famílias, a banda pesada de Manowar está levando para os prisioneiros com fotos sensuais deles em seus pequenos. Uma banda de heavy metal / épica, mais conhecida por suas letras de fantasia baseadas na mitologia nórdica e muito mais. O que explica de alguma forma o traje.

Heino - Liebe Mutter ...

O título deste álbum se traduz literalmente em "Querida mãe, um buquê nunca fica borrado" - não sabemos ao certo o que isso significa, mas sabemos que Heino foi um grande negócio na Alemanha na década de 1960. Ele era, de fato, um dos artistas mais famosos do Schlager alemão. E seus álbuns saltaram das prateleiras graças ao seu cabelo loiro e óculos de aro escuro.

Ken - Apenas por solicitação

Ken provavelmente solicitaria que não mostrássemos essa imagem do seu magnífico bigode porno dos anos 70 e da mesma roupa magnífica.

Mike Adkins - Obrigado pela pomba

Não temos certeza se "a pomba" tem um duplo significado oculto ou Mike Adkins realmente ama criaturas aladas. Provavelmente nunca descobriremos.

Os McKeithens

Os McKeithens eram compostos por Angelina McKeithen, Tim McKeithen, Dixie McKeithen e Robert McKeithen. Você provavelmente não ficará surpreso ao ouvir que eles eram uma banda do Evangelho - mantendo-a na família e louvando ao Senhor da única maneira que eles sabiam.

Desossada - Até o crack

Não recomendamos que você mantenha um violão em suas calças. Isso deve ser desconfortável.

Escrito por Rik Henderson. Edição por Adrian Willings.