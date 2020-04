O que é o WhatsApp? O aplicativo de bate-papo, voz e videochamada explicou

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Sempre há um pouco de curva de aprendizado quando se trata de dominar novos aplicativos e o WhatsApp não é diferente. É incrivelmente popular (atingiu recentemente dois bilhões de usuários) e extremamente fácil de começar a usar imediatamente, mas possui algumas peculiaridades que não são imediatamente óbvias a princípio. Existem também alguns recursos ocultos que não são os mais simples de ativar.

Se você já conhece o básico, confira nosso guia para obter dicas e truques secretos do WhatsApp que talvez você não conheça .

Analisamos tudo o que você poderia querer saber sobre o WhatsApp para começar aqui.

O WhatsApp é um aplicativo de mensagens instantâneas que o Facebook adquiriu em 2014. O aplicativo está disponível para dispositivos iPhone e Android, bem como um aplicativo de desktop para Windows e macOS. Também está disponível na Web em qualquer navegador.

Funciona ao lado dos contatos do telefone. Se alguém estiver em seus contatos, você poderá se comunicar com eles. Depois de instalado, você será solicitado a digitar o número do seu celular - ele funciona basicamente, portanto, ele está sempre vinculado ao seu número de telefone.

Em primeiro lugar, o WhatsApp é um aplicativo de bate-papo. Você costuma usá-lo para enviar mensagens como texto, imagens, vídeo e até documentos. Ele funciona na Internet e, portanto, usará seu limite de dados se você não estiver no Wi-Fi.

Você pode enviar mensagens para as pessoas individualmente ou criar grupos - e é isso que as pessoas acham mais útil, apesar de rivais como as Mensagens da Apple e o Messenger do Facebook serem capazes de fazer a mesma coisa.

Mas cada vez mais está sendo usado para chamadas de voz e, mais recentemente, para videochamadas. Agora você pode fazer chamadas de vídeo com até oito pessoas.

Atualmente, o WhatsApp não possui anúncios ( acreditamos que isso mudará no futuro ) e agora é totalmente gratuito após um recorte da taxa de assinatura anual que estava em vigor há alguns anos atrás.

As mensagens e chamadas do WhatsApp são criptografadas de ponta a ponta por segurança. Todas as mensagens, fotos, vídeos, arquivos e chamadas são completamente seguras - somente o remetente e o destinatário de qualquer mensagem poderão ver o conteúdo. Mesmo o WhatsApp não pode ter acesso ao conteúdo da mensagem. Você também pode proteger o aplicativo com um PIN (conhecido como verificação em duas etapas).

O WhatsApp possui uma barra de menus que é executada na parte inferior de todas as telas do aplicativo. Ele possui as cinco guias a seguir: Status, Chamadas, Câmera, Bate-papo e Configurações. Toque em qualquer guia para acessar uma nova tela e seus recursos e configurações relacionados.

O status é realmente um pouco inútil e permite que você escolha um status para mostrar aos contatos. Pode ser: "Estou em reuniões o dia todo" ou "Apenas converse, não ligue". Aquele tipo de coisa. Na realidade, poucas pessoas usam isso.

Chamadas mostra sua lista de chamadas recente para voz e vídeo - todas as chamadas feitas e perdidas do WhatsApp

Bate-papo é a guia principal. Este é um log de execução de todas as suas mensagens ativas. Toque no símbolo de rascunho no canto superior direito para iniciar um novo bate-papo com um único amigo ou toque em "Novo grupo" para iniciar um bate-papo em grupo com até 100 pessoas ao mesmo tempo. Cada grupo tem um ou mais administradores (se você iniciar um grupo, você é o administrador, embora possa atribuir outros).

Você também pode perceber um recurso chamado Listas de transmissão em Bate-papo. A transmissão de mensagens permite enviar uma mensagem para muitas pessoas ao mesmo tempo, sem revelar os destinatários. É como o Cco (cópia oculta) do email, e cada destinatário pode responder a você individualmente. As pessoas precisarão ter você em seus contatos para ver a mensagem.

A capacidade de criar listas de transmissão permite preservar uma lista salva de contatos para quem você envia mensagens de transmissão. Para enviar uma mensagem de difusão para um contato específico, essa pessoa deve ter seu número de telefone salvo no catálogo de endereços.

A quinta e última guia é Configurações. Nesta tela, você encontrará opções de privacidade, maneiras de alterar seus alertas de notificação, estatísticas de uso da rede, uma ferramenta para arquivar bate-papos e um local para conectar sua conta do Facebook, entre muitas outras coisas.

Enquanto estiver em uma janela de bate-papo com um amigo ou grupo, você pode enviar qualquer coisa, de fotos a arquivos de áudio. Toque no campo de texto na parte inferior do bate-papo para abrir um teclado e inserir uma mensagem ou toque no símbolo de seta à esquerda para obter mais opções.

A seta deve exibir opções para tirar uma foto / vídeo ou enviar uma da sua biblioteca, além de compartilhar um local ou um contato. Você também pode enviar ou tirar uma foto tocando no símbolo da câmera encontrado no lado direito do campo de texto no chat.

Há também um símbolo de microfone no lado direito do campo de texto que você pode tocar para gravar e enviar uma mensagem de áudio.

Você também pode enviar GIFs ou adesivos .

Para fazer uma chamada, vá para Chamadas e clique no ícone telefone + no canto superior direito. Selecione o contato desejado e toque no ícone de telefone ou vídeo.

Durante qualquer chamada de vídeo, você sempre tem a opção de desativar o vídeo para reverter para uma chamada de voz e / ou silenciar o microfone. Da mesma forma, você pode atualizar uma chamada de voz para vídeo ativando sua câmera.

Deseja uma ligação em grupo? Selecione Nova chamada em grupo. Confira nosso guia completo para chamadas em grupo do WhatsApp .

O WhatsApp não se limita ao seu celular. Há um aplicativo da web que sincroniza tudo do seu telefone. Vá para a página da Web do WhatsApp ou faça o download do aplicativo para desktop em whatsapp.com/download/

Você precisará digitalizar um código QR usando o aplicativo WhatsApp no telefone para sincronizá-lo. mas depois disso, você terá todos os seus bate-papos e conversas na tela do computador, facilitando a resposta. Para obter mais informações sobre o aplicativo de desktop WhatsApp, você pode ler nosso recurso separado .

Ele exibirá chats e alertas no seu computador, permitindo que você responda rápida e facilmente. No entanto, seu telefone precisará estar conectado para que funcione. Se você perder a conexão, o aplicativo Web interromperá a sincronização até que você recupere a conexão.

As marcas de seleção aparecem ao lado de cada mensagem que você envia. Uma marca de seleção cinza indica que a mensagem foi enviada com sucesso ao destinatário, enquanto duas marcas de seleção cinza indicam quando a mensagem foi entregue com sucesso no telefone do destinatário. Duas marcas de seleção azuis alertam quando o destinatário lê sua mensagem.

Quando você olha para uma janela de bate-papo ou mesmo para um contato no WhatsApp, geralmente vê um carimbo de data / hora da última visita, sob o nome dele. É um pequeno indicador útil de quando o contato foi verificado pela última vez no WhatsApp. Se você não deseja que as pessoas vejam exatamente quando você está usando o WhatsApp, pode ocultar o carimbo de data e hora da última visita. Basta acessar Configurações, Conta e Privacidade.

Não se esqueça de alternar Last Seen para "Ninguém", mas isso também impedirá que você possa ver a última vez que todos viram. Nesta seção, você também verá que pode ocultar sua foto de perfil, status e recibos de leitura. Você pode até gerenciar sua lista de contatos bloqueados.

Por padrão, o WhatsApp salva automaticamente imagens e vídeos dos destinatários no Rolo da Câmera nos dispositivos iOS ou no aplicativo Galeria ou Fotos no Android.

Você pode interromper isso no iOS acessando Configurações e depois Configurações de bate-papo. A partir daí, desative "Salvar mídia de entrada".

Como mencionamos, o WhatsApp usa seus dados móveis se você não estiver no Wi-Fi. Veja como monitorar o uso.

Conversas em grupo podem ser as piores. Talvez você não consiga sair da conversa, mas pode silenciar as notificações para não ser acordado toda vez que alguém paga os dois centavos.

Se você estiver usando um iPhone, basta abrir o bate-papo em grupo, toque no assunto para obter a tela Informações do grupo e depois em Mudo. No Android, abra o bate-papo, toque no botão Menu e toque em Mudo.

Quando você muda para um novo telefone, pode levar seu histórico de bate-papo do WhatsApp com você. Basta acessar Configurações no aplicativo, toque em Configurações de bate-papo e selecione Backup de bate-papo.

A partir daí, faça backup do bate-papo agora ou ative o Backup automático. Você pode restaurar seus bate-papos quando reinstalar o WhatsApp em um novo telefone.

Isso faz backup no Apple iCloud ou Google Drive, dependendo do sistema que você está usando. Esteja ciente de que você pode restaurar as conversas de um iPhone para outro iPhone, mas não entre um iPhone e Android.