Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Natal está quase chegando e isso significa que o grandalhão está entregando presentes. Você também pode ficar de olho nele.

Existem algumas opções realmente boas para os jovens e os idosos se manterem atualizados sobre os movimentos do Pai Natal online.

Plane Finder é relativamente novo no conceito. Ele adicionou o trenó do Papai Noel ao seu sistema usual de rastreamento de aviões, tanto online quanto em seus aplicativos iOS e Android , e vale a pena conferir. Além disso, a Sky adicionou seu próprio Rastreador do Papai Noel ao Sky Q no Reino Unido - você pode apenas usar sua voz para perguntar "onde está o Papai Noel?" ou "onde está o Pai Natal?" usando o controle remoto Sky Q.

No entanto, o NORAD e o Google oferecem serviços semelhantes há muitos anos, e oferecem muito mais do que apenas rastreamento - incluindo jogos e outros grandes bônus. Mas qual deles você deve marcar?

Comparamos o NORAD rastreia o Papai Noel e o Rastreador do Papai Noel do Google para ver o que eles têm a oferecer e qual é o melhor para rastrear o Papai Noel.

O Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, ou NORAD, rastreia o Papai Noel há mais de 60 anos. O NORAD tem um site que permite acompanhar o homem barbudo enquanto ele entrega presentes ao redor do mundo. Quando você acessa o site, pode entrar na Aldeia do Papai Noel para aprender sobre as diferentes tradições do feriado, bem como o NORAD, e a missão de rastrear o Papai Noel está em andamento.

O site do NORAD parece um pouco mais antigo e não tão brilhante e vibrante ou moderno quanto o do Google. Gostamos de saber que há animações fofas na página inicial, mas tudo parece um pouco confuso ao mesmo tempo. O destaque do site é provavelmente o reprodutor de música na parte inferior. Também gostamos do botão Lets Go colocado sobre a Terra no topo, que leva você diretamente para a Vila do Papai Noel.

Vale a pena explorar a Aldeia do Papai Noel ao longo de dezembro para que você possa jogar novos jogos todos os dias e ouvir músicas de Natal. No entanto, se você visitar o site na véspera de Natal, verá imediatamente uma contagem regressiva sobreposta à arte animada que representa a Terra orbitada por satélites. E, claro, montado no topo está o Pólo Norte, lar do Papai Noel e seus ajudantes.

Você pode acessar o NORAD por meio de seu site e aplicativos para Android e iOS . Eles são gratuitos para usar.

É importante lembrar que o NORAD e o Google geralmente posicionam o Papai Noel em lugares diferentes, e isso porque eles usam métodos diferentes para rastrear o Papai Noel. Também é porque o Papai Noel tende a se mover tão rápido que é difícil localizá-lo! Quando você o vê em um local, ele pula para o próximo em um instante. No navegador da web, o NORAD leva você automaticamente a uma visão 3D de onde o Papai Noel está voando.

Na parte inferior da tela, você verá uma estimativa do número de presentes entregues. Você também pode ver onde o Papai Noel foi visto pela última vez e para onde ele está indo em seguida. Você pode clicar e arrastar com o mouse para girar a visualização, bem como usar os botões do teclado no canto superior direito para aumentar e diminuir o zoom. Além disso, você pode usar o botão 2D / 3D no canto superior esquerdo para obter uma visão 2D do mundo.

Os ícones da câmera mostram lugares onde ele foi visto na câmera do Papai Noel do NORAD e, quando clicados, você verá um vídeo do Papai Noel voando em diferentes pontos de referência e nas principais cidades do mundo. Para ver todos os clipes que foram gravados, no mapa do NORAD, você clica em um ícone no mapa do tracker para ver uma lista de reprodução. Muitos desses recursos também estão disponíveis por meio dos aplicativos móveis do NORAD.

O Google rastreia o Papai Noel desde 2004 e atualiza seu Rastreador do Papai Noel anual porque quer que as crianças voltem todos os dias antes do Natal. Como o NORAD, a ferramenta atualizada também funciona como um centro de atividades. O Google também tem uma área chamada Aldeia do Papai Noel e, desde 1º de dezembro, as pessoas podem visitar a vila para jogar e aprender sobre as tradições do feriado em todo o mundo.

O Google atualizou seu rastreador nos últimos anos para torná-lo mais fácil de navegar. Antes, não estava claro o que havia de novo, mas agora há um cronograma claro para cada dia de dezembro, levando você ao longo do caminho para a véspera de Natal. Você também pode clicar no botão de menu no canto superior esquerdo da página para ver quais conteúdos são novos hoje. A oferta de conteúdo do Google é muito, muito boa. Os jogos são divertidos e a capacidade de aprender código é legal.

Você pode até assistir o Papai Noel se preparando para decolar na véspera de Natal. Mas gostamos bastante da atividade Santa Selfie , que permite raspar a barba do Papai Noel e secá-la. Você pode até mudar sua cor para amarelo ou rosa ou qualquer outra coisa para ajudar o Papai Noel a se preparar para a grande noite. Na véspera de Natal, o site e o aplicativo mostram uma contagem regressiva.

Portanto, as crianças que estão especialmente ansiosas para o Natal chegar aqui agora provavelmente vão preferir a oferta do Google (ho ho).

Você pode acessar o Siga o Papai Noel do Google por meio de seu site , aplicativo Android e extensão para Chrome . Eles são gratuitos para usar.

Semelhante ao mapa de rastreamento do NORAD, o mapa do Google mostra a localização atual do Papai Noel, junto com detalhes sobre sua próxima parada, uma estimativa de presentes entregues e sua distância de você. O mapa do Google mostra os lugares que o Papai Noel visitou por padrão, então você pode clicar naquele local para saber mais sobre ele e ver vídeos animados. Você também pode ver atualizações de status ocasionais do Papai Noel (como um feed de notícias).

O aplicativo funciona com relógios Android Wear também, então você pode baixar um mostrador do Santa Tracker, permitindo que você se afaste do seu telefone ou computador à noite e realmente aproveite o tempo com a família. Mas, se você não se importa de ficar preso a uma mesa, o Google também ofereceu uma extensão do navegador Chrome. Ele coloca um ícone no canto superior direito do seu navegador para revelar a localização do Papai Noel rapidamente.

O aplicativo Android pode carregar a posição do Papai Noel também, e tem a capacidade de chromecast a localização do Papai Noel. Mas a maneira mais fácil de encontrar a localização do Papai Noel é simplesmente acessar Google.com. A partir daí, tudo que você precisa fazer é pesquisar "Papai Noel" para obter sua localização atual.

Escrito por Maggie Tillman e Elyse Betters. Edição por Rik Henderson.