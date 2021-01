Ano novo: sete resoluções de tecnologia para colocar em sua lista para 2021

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Mais um ano começou. Você provavelmente já tomou todos os tipos de resoluções - parar de fumar, beber menos, sair mais (quando possível), gastar menos, etc.

Embora alguns deles sejam mais gerenciáveis do que outros, reunimos sete resoluções de tecnologia que devem ser agradáveis e fáceis de seguir. Essas resoluções não envolvem resistir ao chocolate ou ir à academia cinco vezes por semana. Em vez disso, eles devem ajudá-lo a se organizar e a controlar tudo desde o início de 2021.

Se você tem gadgets espalhados pelo escritório ou casa, agora é a hora de começar a limpá-los.

Seja um aparelho de som que você substituiu no Natal ou um aparelho antigo, compre-o no eBay, leve-o a uma loja de caridade ou veja se um site de reciclagem como o Music Magpie vai lhe oferecer alguma coisa, porque é provável que você a coleção de gadgets deve continuar crescendo este ano.

As atualizações de aplicativos não aparecem apenas para diversão.

Uma atualização normalmente trará uma correção para um bug, ou tornará o próprio aplicativo mais rápido, às vezes até introduzirá novos recursos que valem a pena fazer e ficar por dentro - não os ignore.

É melhor prevenir do que remediar e, embora algumas contas exijam que você altere sua senha regularmente, outras não.

Para ter certeza de que todos os seus dados, emails e contas estão seguros, vale a pena alterar suas senhas, mesmo que seja apenas adicionando um número diferente ao final do seu original no início de cada ano.

Fazer backup do seu laptop ou desktop é algo que você nem sempre pensa em fazer até perder tudo. Portanto, se você tem um pouco de dinheiro sobrando, vale a pena comprar um disco rígido externo - você pode ler nosso artigo sobre os melhores aqui .

Tente não fazer backup apenas em um dia no início do ano e depois deixar para os próximos 12 meses, mas isso é pelo menos melhor do que nada.

O Dropbox e o Google Drive são ótimas maneiras de manter todos os seus arquivos com você para que você possa acessá-los de qualquer dispositivo em que estiver trabalhando, seja seu telefone, tablet, laptop ou desktop.

Eles são gratuitos e você obtém um pouco de armazenamento gratuito antes de ter que pagar mais, além de poder acessar sua conta através do Dropbox ou dos sites do Google em seu navegador ou os próprios aplicativos, desde que tenha uma conexão com a internet.

Se você tem várias contas de mídia social, mas realmente usa apenas uma ou duas, pode valer a pena excluir aquelas com as quais você não se preocupa mais e prestar mais atenção às que você faz.

Você também pode consultar seus amigos no Facebook ou as pessoas que você segue no Twitter e decidir se há algum dos quais você pode se livrar para receber atualizações apenas das pessoas que realmente deseja em 2021.

Os contatos do seu telefone são outra coisa que precisa ser limpa de vez em quando. Um ano é muito tempo, e as pessoas mudam de emprego e de números, por isso vale a pena verificar, verificar se há duplicatas e garantir que todas as pessoas necessárias sejam salvas.

Você também pode se livrar das pessoas com quem não falou no ano passado e certifique-se de fazer backup de seu telefone para que os contatos sejam salvos no computador, bem como suas fotos, caso perca seu telefone .

Escrito por Britta O'Boyle.