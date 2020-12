Como se livrar de presentes de Natal indesejados

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O dia de Natal já passou em um piscar de olhos. Você desembrulhou seus presentes, passou muito tempo com os parentes e (provavelmente) bebeu demais. Só depois que a ressaca da comida ou bebida passa é que você percebe que alguns dos presentes que recebeu não são tão empolgantes ou incríveis quanto você pensava.

Quer se trate de um par de meias novas, um fabricante de smoothies ou um Blu-ray Mamma Mia, você prefere o dinheiro. Pode soar como o Scrooge e longe de nós colocar um freio no espírito festivo, mas nestes tempos difíceis todos nós poderíamos usar um pouco mais de wonga. Além disso, não é melhor que alguém aproveite nossos presentes, em vez de colocá-los em uma prateleira acumulando poeira? Nós pensamos assim.

É com isso em mente que elaboramos uma lista dos principais lugares onde você pode vender seus presentes indesejados e levantar dinheiro importante no processo. Bah, farsa!

O eBay realmente não precisa de muita introdução. O site de leilões online é usado em todo o mundo e é o lugar perfeito para se livrar de pressões indesejadas.

Tudo que você precisa fazer para configurar uma lista é seguir as etapas muito simples fornecidas pelo eBay. Você pode adicionar algumas fotos (você pode adicionar 12 gratuitamente) junto com uma descrição - imaginamos que "presente indesejado" será a frase mais usada após o Natal, então selecione uma reserva ou preço mínimo que você deseja que seu item venda para. Você pode esperar para ver o resultado do leilão ou oferecer uma opção Compre agora para os caçadores de pechinchas impacientes. Em alguns casos, usando um smartphone, você pode simplesmente escanear o código de barras do item e o eBay preencherá todos os detalhes para você.



Se você é um novo usuário, certifique-se de criar um ID de usuário secreto adequado, caso contrário seus esquemas de fazer dinheiro podem desabar em torno de seus ouvidos se um ente querido vir o presente cuidadosamente selecionado que comprou para você aparecendo eBay. Você foi avisado.

Lembre-se de que o eBay não é o único lugar para vender suas coisas online. Muitos sites de varejo oferecem uma seção de vendedores, com o melhor exemplo sendo o Amazon Marketplace .

Listar itens é simples e a Amazon cuida muito da administração para você, então tudo que você precisa fazer é certificar-se de enviar o item assim que alguém o tiver comprado. Mais uma vez, tome cuidado com o que você escolhe como sua identidade pública, pois você não quer que nenhum parente com olhos de águia localize seus pobres amigos indesejados lá.

Estabelecido em 2000, Gumtree era anteriormente um site com sede em Londres para pessoas que tinham acabado de se mudar para a cidade. É agora um dos maiores sites de anúncios classificados locais do Reino Unido e também opera em vários outros países. Este não é apenas um ótimo lugar para procurar casas para alugar e comprar, ou empregos e serviços, é também um bom lugar para vender produtos indesejados (de graça) e talvez até mesmo fazer uma pechincha.

A ideia é encontrar os compradores locais cara a cara para cortar custos de postagem. Este site é adequado para itens maiores, como móveis. Se você for vender no Gumtree, certifique-se de seguir as dicas de segurança do site, como trocar dinheiro e mercadorias ao mesmo tempo e levar um amigo com você para se encontrar com o comprador.

O Facebook é a rede social mais usada no mundo, então faz sentido que ele também tenha seu próprio Marketplace, onde você pode vender suas coisas. Apenas tome cuidado para que a pessoa que lhe deu o presente indesejado não esteja lá, ou você pode cair em água quente. E, embora o Marketplace seja o espaço oficial de revenda do Facebook, há muitas páginas de grupos para vender coisas na sua área.

Se você está se sentindo mal por se livrar de seus objetos indesejados, mas deseja manter um pouco de respeito próprio, por que não doar seus presentes para uma instituição de caridade?

Sua loja de caridade local ficará mais do que feliz em aceitar qualquer coisa que você não queira, desde que esteja em boas condições (e não seja nada suspeito ou ilegal, é claro). Ao doar seus produtos para uma loja de caridade, você pode não se beneficiar financeiramente, mas pelo menos você sabe que alguém que está menos bem de vida que você vai conseguir uma pechincha e uma instituição de caridade ficará com os lucros. Você pode procurar suas lojas locais de caridade aqui .

Renovar pode ser uma palavra horrível, tanto no sentido de dar presentes sem coração quanto no sentido de usar a palavra presente como um verbo, mas pode ser uma maneira prática de limpar aqueles pressões indesejáveis. Isso não apenas livra sua casa de coisas que você não quer, mas também economiza dinheiro na compra de novos presentes para as pessoas.

Nem é preciso dizer que você deve se certificar de não transferir seu item para a pessoa que o deu a você, ou qualquer pessoa com quem ela more ou veja regularmente. Além disso, certifique-se de que o presente ainda esteja em boas condições e que você o embrulhe novamente e use um novo rótulo.

Não estamos sugerindo que você descarregue imediatamente todos os seus presentes assim que terminar seu pudim de Natal. Esperançosamente, a maioria dos seus presentes serão aceitos com boa vontade e com um sorriso no rosto, mesmo que não sejam exatamente a TV OLED 4K de 55 polegadas que você estava procurando.

Lembre-se de pensar com cuidado antes de se livrar de qualquer uma de suas pressões e, se for vendê-la ou trocá-la, seja discreto e tenha consideração pelos sentimentos de quem está mais próximo e de quem gosta. Você não quer que sua tia-avó Mabel veja as meias Rudolph nas quais ela gastou metade de sua pensão através da vitrine de uma loja de caridade local agora, quer?

Escrito por Max Langridge. Edição por Britta O'Boyle.