(Pocket-lint) - Seizoen 2 van The Umbrella Academy eindigde zeker met een cliffhanger, maar wat is de Sparrow Academy en hoe zullen de originele leden de tijdlijn corrigeren?

Als dat niets voor je betekent, raden we je ten zeerste aan om nu te stoppen met lezen en seizoen 1 en 2 op Netflix te bekijken .

Voor de rest van jullie, hier is alles wat je moet weten over The Umbrella Academy seizoen 3.

Seizoen 3 van The Umbrella Academy wordt dit jaar uitgezonden, maar we hebben nog geen exacte datum.

Het fan Twitter-account @umbrellaacademy beweert dat het "zomer 2022" is.

THE UMBRELLA ACADEMY SEIZOEN 3 - ZOMER 2022! pic.twitter.com/yesMqSFB14 — de paraplu academie ︎ seizoen 3 updates (@umbrellaacademy) 29 januari 2022

Filmen verpakt in augustus 2021, dus het is waarschijnlijk dat de postproductiefase bijna voorbij is. We zullen updaten wanneer Netflix een officiële premièredatum aankondigt.

Net als bij seizoen 1 en 2, is seizoen 3 van The Umbrella Academy exclusief voor Netflix in alle regio's waar de streamingdienst beschikbaar is, inclusief de VS, het VK en Centraal-Europa.

Net als bij de voorgaande twee seizoenen komen er in seizoen 3 van The Umbrella Academy 10 afleveringen.

Kijk nu weg als je spoliers voor seizoen 1 en 2 wilt vermijden.

Nadat ze de wereld (opnieuw) van de apocalyps hadden gered, slaagden de leden van de Academie erin terug te keren naar 2019 om zich in een andere tijdlijn te bevinden.

De Umbrella Academy is nu de Sparrow Academy, Reginald Hargraves leeft nog, net als Ben, en er is een nieuwe groep superkrachtige studenten. Willen de originelen terug naar hun eigen tijdlijn, of is dit hun nieuwe thuis. We zullen dit seizoen ongetwijfeld te weten komen, aangezien het een deel van de verhaallijn van de Hotel Oblivion-boog in de stripboeken leent.

De eerste tv-aflevering heet 'Meet the Family', wat je een korte indicatie geeft van wat je kunt verwachten. Het enige dat we zeker weten, is dat showrunner Steve Blackman tegen Digital Spy zei dat het "wilder, groter en zaniger" zal zijn dan ooit tevoren.

Hij onthulde ook dat er "een aantal verbazingwekkende veranderingen zullen zijn waar mensen graag in zullen graven, en er is dit jaar veel groei voor deze familie op een manier die mensen gewoon niet gaan verwachten".

De volledige originele cast keert terug, inclusief Elliott Page als Vanya, en de geweldige Robert Sheehan als Klaus, terwijl een geheel nieuwe verzameling acteurs de rollen op zich zal nemen van de kinderen van de Sparrow Academy.

Dat omvat Justin Cornwell als Marcus, Britne Oldford als Fei, Jake Epstein als Alphonso, Genesis Rodriguez als Sloane en Cazzie David als Jayme. Sparrow nummer zes - Christopher - wordt gespeeld door Existential Dread Inducing Psykronium Cube. Ja, het is een mysterieuze telekenetische kubus.

Alle 20 afleveringen van The Umbrella Academy tot nu toe zijn beschikbaar op Netflix.

Er is nog geen trailer als zodanig. In oktober 2021 verscheen echter een videoteaser op Twitter onder het officiële Sparrow Academy-account.

Wij zijn het geschenk. Fijne verjaardag voor ons! pic.twitter.com/rpdrcVaaDA — Sparrow Academy (@thesparrowacad_) 1 oktober 2021

Het is nog niet bekend of The Umbrella Academy seizoen 3 dat laatste is. Netflix heeft nog geen aankondiging gedaan over toekomstige plannen.

Geschreven door Rik Henderson.