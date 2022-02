Jack Ryan Seizoen 3: Hoe te kijken, wat te verwachten en hoe bij te praten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Jack Ryan is een hit voor Amazon Video . Het is gebaseerd op Tom Clancy's bekendste hoofdrolspeler, Jack Ryan, een CIA-analist die merkt dat hij uit zijn bureaubaan wordt getrokken en zich in de actie stort.

Jack Ryan, een onwillige held, protesteert vaak dat hij een analist is in plaats van een veldagent en dat geeft Ryan een kwetsbare charme en past bij de politieke inslag van Clancy's thrillers; Ryan is slimmer dan hij sterk is en dat heeft hem altijd tot een populair personage gemaakt.

Seizoen 1 van Jack Ryan werd uitgezonden in 2018 en was een showcase-titel voor Amazon, als een van de eersten die Dolby Atmos en Dolby Vision op het platform aanbood. Seizoen 2 werd uitgezonden in 2019, dus het wachten op seizoen 3 heeft lang geduurd.

Hier is alles wat je moet weten over Jack Ryan seizoen 3, met een paar details die naar voren komen over seizoen 4.

De releasedatum van seizoen 3 is nog niet bekend gemaakt. Er is bevestigd dat de productie is voltooid, maar er is geen datum voor wanneer deze op het platform zal verschijnen.

Er is een losse suggestie "Q2 2022" voor het schema, dus deze kan de komende maanden op Amazon Video verschijnen.

Jack Ryan is exclusief voor Amazon, dus het is beschikbaar voor Prime-leden die het kunnen streamen op Prime Video. Er is een proefperiode van 30 dagen als je het nog nooit hebt gebruikt.

Eerdere seizoenen zijn ook te bekijken op Prime Video.

Er is geen officiële trailer voor seizoen 3. We verwachten dat deze verschijnt zodra de releasedatum is bevestigd.

De vorige seizoenen van Jack Ryan liepen opeenvolgend van de ene naar de andere en we weten dat we de terugkeer van John Krasinski als Ryan, Wendell Pierce als James Greer en Abbie Cornish als Cathy Mueller zullen zien. Het is bevestigd dat Betty Gabriel zich bij de cast zal voegen als Elizabeth Wright, Chief of Station.

In seizoen 3 wordt Jack Ryan betrokken bij de samenzwering die hij onderzoekt, en ziet hij het hoofdpersonage op de vlucht voor de CIA en degenen die hij aan het onderzoeken was. Dat zorgt ervoor dat de actie zich in heel Europa afspeelt - met een aantal locaties die tijdens het filmen zijn bevestigd via sociale berichten. Ryan probeert opnieuw de wereld te redden van conflicten, maar deze keer zit hij ook in het frame.

Er staat weer een missie in het verschiet. Waar in Europa zou jij #JackRyan graag heen willen zien reizen? — Jack Ryan (@jackryanamazon) 24 juni 2021

Net als bij de vorige seizoenen is er geen verband met de originele Tom Clancy-boeken, behalve de personages. Momenteel is er geen link naar andere films in de Ryanverse , hoewel er wordt gespeculeerd dat een link zou kunnen worden gelegd via een toekomstige Rainbow Six-film.

Naar verwachting komen er acht afleveringen. De duur van elke aflevering verschilt, maar ze zijn gemiddeld ongeveer 50 minuten per stuk.

Het is niet bekend of deze allemaal in één keer uitkomen, of wekelijks.

Ja, seizoen 4 van Jack Ryan is officieel bevestigd - samen met een van de nieuwe sterren voor de show Michael Peña. De exacte rol die Peña zal spelen is momenteel onbekend en we hebben niet veel gehoord over het plot voor seizoen 4.

We weten wel dat Ryan, Greer en Mueller zullen terugkeren.

Hij is bezig gebleven. #JackRyan keert terug voor seizoen 4. pic.twitter.com/yUyIX0KenA — Jack Ryan (@jackryanamazon) 14 oktober 2021

Geschreven door Chris Hall.