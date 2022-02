Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Super Bowl is er weer, en dat betekent dat een groot aantal advertenties met een groot budget van talloze bedrijven, waaronder de techreuzen, het grootste sportevenement van het land gebruiken om hun producten te presenteren. Dit jaar zijn het de Rams die het op 13 februari opnemen tegen de Bengals. Maar wie maakt zich daar druk om? We zijn hier voor de waanzinnig dure commercials die uitgezonden worden tijdens de grote wedstrijd.

Terwijl sommige bedrijven al begonnen zijn met het online uitbrengen van hun volledige Super Bowl-commercial, rollen anderen slechts korte teasers uit om de opwinding op te zwepen. We hebben de beste hieronder verzameld.

Amazon's Big Game Commercial: Mind Reader (advertentie)

Gwyneth Paltrow Big Game-teaser | Uber Don't Eats komt 22.13.02 (teaser)

Er is iets elektrisch aan het brouwen | BMW VS x Arnold Schwarzenegger (teaser)

'A Lot in Common' Demi Moore en Mila Kunis middelbare school reünie (advertentie)

'Idris belt zijn legendarische spaken om advies' (teaser)

'Vragen' met Megan Thee Stallion (teaser)

'Paw Prints' met Charlie Puth (teaser)

'Wat doen we?' met Seth Rogen en Paul Rudd (teaser)

'Road to Super Bowl LVI' met Mannings, Jerome Bettis, Terry Bradshaw en Victor Cruz (advertentie)

'Evil Laugh' met Hannah Waddingham (teaser)

Sam's Club VIP Super Bowl LVI (56) commercial (teaser)

Nissan presenteert: Thrill Driver (advertentie)

Robo Hondenteaser | De volledig elektrische Kia EV6 (teaser)

Rook kalkoenen met BIC EZ Reach Lighter, Snoop Dogg en Martha Stewart (teaser)

Squarespace x Zendaya Big Game (teaser)

De Super Bowl staat gepland voor zondag 13 februari 2022, met de aftrap om 18.30 uur Eastern Time.

Dit is Super Bowl LVI of Super Bowl 56.

SoFi Stadium in Inglewood, Californië zal voor het eerst de Super Bowl organiseren.

De Cincinnati Bengals spelen tegen de Los Angeles Rams in Super Bowl LVI.

De Bengals gingen in het reguliere seizoen 10 naar 7, wonnen voor het eerst sinds 2015 de AFC North en verdienden het nummer 4 zaad in de AFC-play-offs. Ze versloegen de Las Vegas Raiders (26 tot 19) in de openingsronde en versloegen vervolgens de Tennessee Titans (19 tot 16) en Kansas City Chiefs (27 tot 24) om de Super Bowl te bereiken. De Los Angeles Rams waren ook het nummer 4 zaad in de NFC-play-offs na een 12 tot 5 regulier seizoen en NFC West-titel. De Rams versloegen de Arizona Cardinals (34 tegen 11), de Tampa Bay Buccaneers (30 tegen 27) en de San Francisco 49ers (20 tegen 17) om de Super Bowl te bereiken.

De Bengals hebben twee keer in de Super Bowl gespeeld en beide keren verloren van de 49ers: 26 tegen 21 in Super Bowl XVI in 1982 en 20 tegen 16 in Super Bowl XXIII in 1989.

Ondertussen hebben de Rams vier eerdere Super Bowl-optredens gehad, waarvan ze er slechts één wonnen. Ze wonnen 23 tot 16 over de Titans in Super Bowl XXXIV in 2000; maar ze verloren 31 tegen 19 van de Pittsburgh Steelers in Super Bowl XIV in 1980, 20 tegen 17 van de New England Patriots in Super Bowl XXXVI in 2002 en 13 tegen 3 van de Patriots in Super Bowl LIII in 2019.

Geschreven door Maggie Tillman.