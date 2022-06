YouTube TV ondersteunt nu 5.1-audio op Google TV, Android TV en Roku-apparaten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - YouTube heeft aangekondigd dat het de beschikbaarheid van 5.1 surround sound op YouTube TV uitbreidt.

Voorheen was surround sound op YouTube TV alleen beschikbaar op bepaalde apparaten, waaronder Samsung-, LG- en Vizio-producten. Nu breidt YouTube de ondersteuning uit naar Google TV, Android TV en Roku-apparaten.

Je hebt een van deze compatibele apparaten en een luidsprekersysteem nodig om er het beste uit te halen, maar anders kun je eindelijk genieten van 5.1 op YouTube.

We werken intern en met onze partners nog aan de mogelijkheden voor 5.1 op Apple TV, Fire TV en gameconsoles, en zodra die beschikbaar zijn, brengen we je hier op de hoogte. Kijk voor de volledige lijst met compatibele apparaten op https://t.co/kfARTipLUG- YouTube TV (@YouTubeTV) 7 juni 2022

YouTube heeft niet alleen aangekondigd dat het ondersteuning uitrolt voor Google TV, Android TV en Roku-apparaten, maar werkt er ook aan om deze compatibiliteit in de toekomst op andere apparaten mogelijk te maken.

Die apparaten omvatten Apple TV, Fire TV en consoles ook. Dus als je met ingehouden adem hebt gewacht op surround sound-audio op je favoriete apparaat, dan hoef je misschien niet veel langer te wachten.

YouTube zegt dat het verkrijgen van 5.1 surround sound ook gemakkelijk is:

"Zolang je apparaat en opstelling voldoen aan de vereisten, krijg je automatisch 5.1-audio wanneer dat beschikbaar is voor het programma dat je bekijkt...Houd er rekening mee dat bepaalde kanalen in YouTube TV geen programma's met 5.1 surround sound zullen aanbieden. Als je denkt dat je 5.1-audio zou moeten krijgen voor het programma dat je bekijkt, is de beste manier om te controleren of het programma surround sound biedt, de audiodetails in Stats for nerds te bekijken."

Om de stats for nerds tool te openen, open je de YouTube TV app, navigeer je naar instellingen en selecteer je het bug icoon. Je ziet dan de details van de video die afspeelt en als het surround sound heeft zal het AC-3/EAC-3 laten zien in de Codecs sectie

Geschreven door Adrian Willings.