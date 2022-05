Populaire programma's op Channel 4 worden beschikbaar op YouTube

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het Britse Channel 4 heeft aangekondigd dat het meer dan duizend uur van zijn tv-programma's in volledige afleveringen op YouTube zal zetten, zodat mensen ze gratis online kunnen bekijken.

Het programma omvat panelshows zoals 8 out of 10 Cats en reality-tv zoals SAS: Who Dares Wins, maar het belangrijkste voor Channel 4 is dat het advertenties zal plaatsen voor en waarschijnlijk tijdens de shows.

Deze zullen vermoedelijk programmatisch zijn via het platform van YouTube, en zouden blijkbaar een zeer nieuwe inkomstenstroom kunnen vertegenwoordigen voor een zender die onder publieke druk staat van de Britse regering om meer geld te verdienen.

Channel 4 heeft de veel jongere demografie die YouTube bedient in vergelijking met tv-uitzendingen aangehaald als een andere belangrijke reden voor de deal, in de hoop dat het merk hierdoor meer bekendheid zal krijgen bij jongere gebruikers.

De tv-programma's die worden geüpload zijn ook niet al te oud - Channel 4 heeft gezegd dat bepaalde programma's 30 dagen nadat ze zijn uitgezonden naar YouTube zullen worden geüpload, wat suggereert dat het een levensvatbare manier kan worden om relatief recente releases die je misschien hebt gemist in te halen.

Channel4's YouTube-kanaal is de veronderstelde bestemming voor de shows, dus houd het in de gaten als je graag wat TV online wilt kijken.

PC Gaming Week (9 - 13 mei) in samenwerking met Nvidia GeForce RTX

Of je nu een PC Gaming veteraan of een totale newbie bent, wij hebben je gedekt!

Bezoek onze PC Gaming hub voor het laatste nieuws, reviews, geweldige features en details over de beste producten die er zijn.

Met veel geweldige content die elke dag dropt, zorg ervoor dat je de pagina bookmark en kom terug voor je dagelijkse fix.

Geschreven door Max Freeman-Mills.