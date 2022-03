Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - YouTube TV test eindelijk ondersteuning voor Dolby 5.1 surround sound op meer apparaten.

De live-tv-streamingservice van Google is van plan om ondersteuning te testen op Google TV-, Android TV- en Roku-apparaten. In een tweet kondigde YouTube TV aan dat 5.1-audio "de volgende keer op die apparaten wordt gestart", zolang "alles soepel verloopt" tijdens de test. Als je een Apple TV, Fire TV, Xbox of PlayStation hebt, zegt YouTube TV dat het nog steeds "intern en met partners" werkt om ondersteuning op die platforms te lanceren.

We werken nog steeds intern en met partners om 5.1 mogelijk te maken op Apple TV, Fire TV en gameconsoles. We houden er niet van om u te laten wachten, maar we zijn verheugd dat u binnenkort 5.1-audio hoort. Onze huidige compatibele apparaten zijn hier te vinden: https://t.co/kfARTipLUG — YouTube TV (@YouTubeTV) 28 maart 2022

Afgelopen zomer kondigde YouTube TV voor het eerst aan dat 5.1 surround sound naar "select devices" zou komen. Momenteel ondersteunt het officieel 5.1-audio op Samsung-, LG- en Vizio-tv's, evenals Chromecast-streamingapparaten.

Houd er rekening mee dat je alleen bepaalde YouTube TV-programma's met 5.1 surround sound kunt bekijken. Het hangt ervan af of het beschikbaar is voor het programma dat je bekijkt, en je hebt natuurlijk een compatibel apparaat en een luidsprekersysteem nodig dat 5.1 ondersteunt. Je hebt ook Cobalt-versie 20 of hoger van YouTube TV nodig, wat je kunt controleren door je profielfoto in de YouTube TV-app te selecteren, vervolgens op Info te klikken en App-versie te selecteren.

Zie de ondersteuningspagina van YouTube TV voor meer informatie over 5.1-audiovereisten, inclusief hoe je je Colbat-versie kunt controleren.

Geschreven door Maggie Tillman.