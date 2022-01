Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - In 2016 lanceerde YouTube Youtube Originals , een divisie onder leiding van Susanne Daniels die zich toelegt op het produceren van premium shows en films voor het YouTube-platform .

In veel opzichten zou het kunnen worden gezien als het antwoord van YouTube op Netflix , net zoals YouTube Shorts het antwoord van het platform op TikTok is .

De divisie heeft vele iteraties doorgemaakt, het begon met gescripte films en shows gebaseerd op de beste makers van het platform, zoals de show Scare PewDiePie die is gemaakt door uitvoerende producenten van The Walking Dead .

Later begon YouTube Originals zich te concentreren op meer traditionele shows in Hollywood-stijl en zag het enig succes met de Cobra Kai-serie , een vervolg op The Karate Kid.

Maar uiteindelijk heeft de divisie sinds de oprichting weinig doorbraakhits gezien.

Nu heeft YouTube's Chief Business Officer, Robert Kynci, op Twitter aangekondigd dat YouTube zal stoppen met het maken van het grootste deel van zijn YouTube Originals-content.

Een update op YouTube Originals: pic.twitter.com/PixhgZ2yhU — Robert Kyncl (@rkyncl) 18 januari 2022

De verklaring zegt: "Met snelle groei komen er nieuwe kansen en nu kunnen onze investeringen een grotere impact hebben op nog meer makers wanneer ze worden toegepast op andere initiatieven, zoals ons Creator Shorts Fund, Black Voices Fund en Live Shopping-programma's om er maar een paar te noemen."

Uit de tweet blijkt ook dat Susanne Daniels het bedrijf in maart zal verlaten en dat dit heeft bijgedragen aan de beslissing om de inspanningen terug te schroeven.

YouTube zegt dat het bestaande toezeggingen voor lopende shows zal nakomen, waaronder de aankomende fitnessshow van Will Smith en de miniserie van Alicia Keys achter de schermen.

Geschreven door Luke Baker.