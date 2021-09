YouTube zou je binnenkort videos naar je pc kunnen laten downloaden

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - YouTube test een downloadknop voor zijn website, zodat gebruikers een kopie van een video kunnen opslaan om later te bekijken.

Het is al beschikbaar voor YouTube Premium- abonnees op mobiele apparaten. Directe downloads naar pc, Mac en Chromebook via een browser zorgen ervoor dat je geen software van derden of verdachte sites hoeft te gebruiken.

Het wordt momenteel getest via de experimentele nieuwe functies-sectie van het merk en is op dezelfde manier alleen beschikbaar voor YouTube Premium-abonnees. Je hebt ook nog tot 19 oktober 2021 om het uit te proberen.

Wie weet daarna? Hopelijk wordt het een steunpilaar van de normale YouTube-ervaring.

Volgens Android Police is de functie eenvoudig te gebruiken. Nadat u zich heeft aangemeld, krijgt u een downloadknop onder de werkbalk onder de titel. Gedownloade videos kunnen vervolgens worden bekeken op een specifieke YouTube-downloadpagina .

Het is vermeldenswaard dat het alleen werkt via Chromium-browsers - dus Google Chrome, Edge en Opera. Mac-gebruikers kunnen de downloadoptie niet gebruiken via Safari.

YouTube Premium kost £ 11,99 / $ 11,99 per maand voor een enkel lidmaatschap, £ 17,99 / $ 17,99 per maand voor een gezin van zes. Je kunt je aanmelden voor een proefperiode van een maand voordat je een cent betaalt, en het omvat YouTube Music Premium-toegang.

