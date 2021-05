Roku wie? De YouTube TV-app komt naar de PlayStation 5

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De PlayStation 5 heeft een nieuwe streamingdienst aan zijn zenderaanbod toegevoegd: de YouTube TV-app . Dat is goed nieuws voor degenen onder jullie die de service gebruiken en een nieuw apparaat nodig hebben om het op te bekijken, vooral gezien het feit dat Roku onlangs YouTube TV uit zijn winkel heeft verwijderd vanwege een aanhoudende vete.

De nieuwste console van Sony is zes maanden geleden gelanceerd en is nog steeds moeilijk te vinden, maar als je er toevallig een hebt, download dan nu de YouTube TV-app. Je moet de PlayStation Store starten om de app te vinden. YouTube TV kost $ 64,99 per maand en maakt maximaal drie gelijktijdige streams binnen een huishouden mogelijk. Van daaruit kunnen abonnees het gebruiken om live kanalen of opgenomen programmas te bekijken, met onbeperkte cloudopslag.

YouTube TV is anders dan YouTube, de gratis videoservice met meer dan twee miljard gebruikers per maand. YouTube TV biedt geen add-on-kanaalpakketten, hoewel het wel een handvol single-channel add-ons heeft, zoals Showtime, Epix en HBO Max. Naast de PS5 werkt het ook met Apple TV, Roku, Android TV, Chromecast, Fire TV, smart-tvs, telefoons, tablets en internet.

Een populaire optie voor het streamen van live tv, YouTube TV kan de PS5 misschien helpen concurreren met de Xbox Series X, die de service bij de lancering ondersteunde.

Geschreven door Maggie Tillman.