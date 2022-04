Je kunt Halo: The Series nu op YouTube bekijken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De eerste aflevering van Halo: The Series is nu gratis te bekijken op YouTube.

De live-actieshow met negen afleveringen, die vorige week debuteerde, is meestal exclusief voor Paramount + , maar de streamingdienst biedt de hele première gratis aan in de hoop nieuwe abonnees te krijgen.

Helaas is dit alleen relevant voor Amerikaanse kijkers. Paramount+ moet nog naar het VK komen (het zal de komende maanden beschikbaar zijn op Sky Q en Sky Glass ), en hoewel de service in sommige andere landen wordt uitgevoerd, zoals Canada, Australië en Scandinavië, is de gratis aflevering ' t daar verkrijgbaar.

Inderdaad, er is momenteel helemaal geen geautoriseerde manier om Halo: The Series in het VK te bekijken. Als je de gratis aflevering echter buiten de Verenigde Staten wilt bekijken, kun je dat doen met behulp van een VPN, bekijk hier onze handige samenvatting van de beste VPN-services .

De YouTube-versie van de show is bovenaan deze pagina te vinden, als je die kunt bekijken.

Halo: The Series richt zich op Master Chief - John-117 - die wordt gespeeld door Pablo Schreiber van Orange is the New Black. Natascha McElhone van Designated Survivor speelt de hoofdrol als Doctor Catherine Halsey, terwijl Jen Taylor haar stem opnieuw vertolkt als Cortana - een rol die ze in de hele gamefranchise heeft gespeeld.

Als je het kunt bekijken, wordt het momenteel gestreamd op Paramount+.

Geschreven door Rik Henderson.