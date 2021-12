Halo TV-serie releasedatum, hoe te kijken, trailers en meer

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Na een half decennium van ontwikkelingshel, is er eindelijk bijna een Halo-tv-serie.

Vanaf 2022 zal het exclusief zijn voor Paramount+ en we worden nu getrakteerd op trailers om onze eetlust op te wekken.

Hier is alles wat je moet weten over de Halo live-action show.

We wachten nog steeds op een officiële uitzenddatum voor de nieuwe Halo-serie. Paramount+ heeft echter bevestigd dat het "begin 2022" komt.

De serie is exclusief voor Paramount+ in de VS en andere regios waar de streamingdienst actief is.

Dat betekent dat het beschikbaar zal zijn op Sky in het VK, met Paramount+ volgend jaar op de platforms van de omroep - Sky Q en Sky Glass.

Officiële bevestiging van het aantal afleveringen komt nog, maar de serie werd oorspronkelijk in opdracht van Showtime gemaakt voor 10 afleveringen. Sinds Paramount + het heeft opgepikt, lijkt het te worden vermeld als negen afleveringen op IMDB.

Hoewel de nieuwe Halo TV-serie ongetwijfeld de grootste en duurste live-action-aanpassing zal zijn, zal het niet de eerste zijn.

Er zijn in het verleden drie opmerkelijke pogingen geweest om Halo naar het kleine scherm te brengen.

De eerste verscheen in 2007, waarbij de oorspronkelijke ontwikkelaar Bungie samenwerkte met regisseur Neill Blomkamp (District 9) om een trio live-action shorts te maken onder de verzamelnaam Halo: Landfall. Ze werden destijds online vrijgegeven om Halo 3 te promoten.

De tweede grote poging verscheen in 2012 als een webserie met vijf afleveringen genaamd Halo 4: Forward Unto Dawn. Elke aflevering duurde 15 minuten en de serie is tegenwoordig moeilijk op te sporen. Het werd een tijdje gehost door Netflix, maar dat is niet langer het geval.

Ten slotte werd er in 2014 nog een serie met vijf afleveringen uitgebracht met de Master Chief Collection op Xbox One. Halo: Nightfall had de beste productiewaarden tot nu toe en is nu beschikbaar om te kopen of te huren in de Xbox Store.

De nieuwe show zal zich vooral richten op John-117, AKA Master Chief, die zal worden gespeeld door Pablo Schreiber (Orange is the New Black). Natascha McElhone van Designated Survivor speelt de hoofdrol als Doctor Catherine Halsey, terwijl Jen Taylor haar stem opnieuw vertolkt als Cortana - een rol die ze in de hele gamefranchise heeft gespeeld.

Van de crew is misschien wel de belangrijkste regiebenoeming Otto Bathurst, die waarschijnlijk het meest bekend is vanwege zijn bekroonde werk aan Peaky Blinders.

Een volledige trailer voor de Halo-serie debuteert tijdens The Game Awards op donderdag 9 december 2021.

Er zijn in de tussentijd een paar teasers gepost door het officiële Twitter-account van de show. De laatste staat hieronder.