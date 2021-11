Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Eindelijk is er een teaser-trailer voor de langverwachte Halo TV-serie die drie jaar geleden voor het eerst werd aangekondigd.

Geopenbaard tijdens het 20-jarig jubileum Xbox-evenement van Microsoft, het is een eerste blik op de live-action tv-aanpassing die naar Paramount+ gaat . De teaser is ongelooflijk kort en biedt slechts een close-up glimp van Master Chief, gespeeld door Pablo Schreiber van American Gods, en zijn Mjolnir-pantser.

We horen ook Jen Taylor, hernomen uit de games, zeggen: "Hallo, Master Chief".

De show zal ergens in 2022 debuteren op de streamingdienst van ViacomCBS. Het werd voor het eerst aangekondigd in 2018 als een Showtime-serie voordat het meerdere COVID-19-gerelateerde productievertragingen opliep. Het is nog steeds onduidelijk wat het uitgangspunt is, behalve dat de show gebaseerd is op de sci-fi-franchise. Zal het een nieuw verhaal vertellen of een directe aanpassing van de games zijn, of gaat het over iets anders in het Halo-universum?

Hopelijk heeft Paramount+ de komende maanden meer aan te kondigen en misschien meer te laten zien. Momenteel onthult de IMDb-logregel van de show alleen: "Aliens bedreigen het menselijk bestaan in een epische 26e-eeuwse confrontatie. TV-serie gebaseerd op de videogame Halo."

