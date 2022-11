Hoe eenvoudig HBO Max opzeggen in vijf stappen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Dus u wilt uw streaming budget beperken voor de wintermaanden. We snappen het. Stookolie kost veel, net als boodschappen. Als HBO Max de komende maanden mogelijk op uw hakblok ligt, kunt u het hier opzeggen. Het is de snelste en gemakkelijkste manier, zolang je je kunt herinneren waar je je voor het eerst hebt geabonneerd op de videostreamingdienst.

Wie factureert u voor HBO Max?

Om je HBO Max-abonnement te annuleren, moet je eerst uitzoeken waar je je hebt aangemeld voor een HBO Max-account of wie je factureert voor de dienst.

HBO Max-abonnementen zijn beschikbaar via HBO Max zelf of via externe factureringsaanbieders (waar u zich hebt aangemeld of wie u factureert voor HBO Max). U kunt zich bijvoorbeeld hebben aangemeld voor HBO Max via de HBO Max voor iOS-app, HBO Max voor Android-app of zelfs de HBO Max voor Samsung TV-app. Als dat zo is, loopt uw abonnement via die respectieve externe providers.

Hoe u erachter komt wie u factureert voor HBO Max

Om erachter te komen wie u factureert voor HBO Max, gaat u naar HBOMax.com en vervolgens:

Telefoon of tablet: Tik op uw profiel (rechtsboven), vervolgens op het pictogram Instellingen en tik of scroll vervolgens naar Abonnement.

Tik op uw profiel (rechtsboven), vervolgens op het pictogram Instellingen en tik of scroll vervolgens naar Abonnement. Computer: Kies uw profiel (rechtsboven), kies dan Instellingen en zoek Abonnement.

Kies uw profiel (rechtsboven), kies dan Instellingen en zoek Abonnement. TV-apparaat: Kies het pictogram Instellingen en vervolgens Account.

Daar ziet u via wie uw abonnement wordt gefactureerd (alleen beschikbaar bij profielen voor volwassenen). Uw bankafschrift zou deze informatie ook moeten leveren, of u kunt uw tv-aanbieder vragen of zij u kosten in rekening brengen.

HBO Max opzeggen

Zodra u weet wie u factureert voor HBO Max, kunt u doorgaan en de service opzeggen. Uw abonnement wordt automatisch verlengd totdat u het opzegt. Om kosten te voorkomen, waarschuwt Warner Bros Discovery dat je een paar dagen hebt voordat je volgende factureringscyclus begint om je abonnement te annuleren. Als u uw abonnement opzegt, kunt u blijven streamen tot het einde van uw factureringsperiode.

HBO Max

Als u zich rechtstreeks via HBO Max hebt geabonneerd op HBO Max, doet u het volgende op uw computer:

Ga op uw computer naar HBOMax.com en meld u aan bij uw account. Kies uw profiel (rechtsboven), kies Instellingen en zoek Abonnement. Kies Abonnement beheren. Heeft u geen optie Abonnement beheren? Kijk via wie je abonnement wordt gefactureerd. Kies Abonnement annuleren. Bevestig uw opzegging en let op de vervaldatum.

U hebt HBO Max nu in vijf stappen opgezegd!

Aanbieders van facturen van derden

Als je een abonnement op HBO Max hebt via een externe factureringsprovider, dan verschillen de opzegstappen per factureringsprovider. Warner Bros Discovery heeft handige ondersteuningspagina's voor een paar populaire factureringsproviders van derden. Als u wilt weten hoe u uw abonnement kunt annuleren, zoekt u hieronder uw factureringsprovider:

Hoeveel kost HBO Max?

Na maanden van plagen heeft HBO in juni 2021 zijn advertentie-ondersteunde streamingplan voor HBO Max uitgerold.

De nieuwe tier is $ 5 goedkoper dan het reguliere plan en kost slechts $ 10 per maand in de VS. Houd in gedachten dat het hele punt van HBO vanaf het begin een reclamevrije inhoudservaring was, dus velen hebben zich afgevraagd hoe het netwerk van plan is om plotseling te beginnen met het opnemen van commercials. Executives beloven "een elegante, smaakvolle reclame-ervaring met respect voor geweldige verhalen".

Wie zich op het goedkopere niveau abonneert, krijgt niet alleen de nieuwe "smaakvolle" advertenties van HBO Max, maar ook minder premium functies. De videostreamingkwaliteit wordt beperkt tot 1080p en 4K-streaming is voorbehouden aan het reguliere plan. Ook zullen sommige titels niet beschikbaar zijn om offline te bekijken, en zelfs filmpremières op dezelfde dag zijn beperkt tot abonnees van het reguliere plan.

Abonnees van het ad-plan zullen deze titels uiteindelijk wel kunnen bekijken; zij moeten alleen maanden wachten nadat de bioscoopuitgave in de VS is afgelopen. Abonnees van het ad-plan zullen wel toegang hebben tot HBO Max Originals.

