Streamers HBO Max en Discovery+ fuseren sneller dan verwacht

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Na aanvankelijk te hebben gezegd dat HBO Max en Discovery+ in de zomer van 2023 zouden fuseren, zegt Warner Bros. Discovery nu dat het in plaats daarvan in de lente zal gebeuren.

De stap zal Warner Bros. Discovery (WBD) HBO Max en Discovery+ zijn twee streamingdiensten eerder dan gepland zien fuseren, hoewel het exacte venster nog niet is gedeeld buiten dat vage voorjaarstijdschema. De bevestiging kwam echter tijdens de laatste earnings call van het bedrijf, dus het is zeker officieel.

Er zijn echter nog genoeg vragen over de fusie. Om te beginnen lijkt nog niemand te weten hoe de gecombineerde streamingdienst zal heten. Sommige Discovery+ content is echter al begonnen over te stappen naar HBO Max, wat misschien suggereert dat deze laatste zal worden gebruikt voor de gecombineerde dienst.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

WBD is echter nog niet klaar met haar streaming plannen. Het bedrijf werkt ook aan een gratis advertentie-ondersteunde streamingdienst die eveneens in 2023 van start zal gaan. WBD President en CEO David Zaslav gelooft dat "als het bedrijf met de grootste TV en film bibliotheek in de industrie", het nieuwe manieren kan kiezen om die inhoud beschikbaar te maken voor haar klanten. Een van die manieren lijkt de verkoop van advertenties te zijn.

Advertenties toevoegen aan streaming content is momenteel een rage, hoewel de meeste bedrijven ook een abonnement verkopen. Zowel Netflix als Disney+ hebben bijvoorbeeld advertentie-ondersteunde tiers gelanceerd of gaan binnenkort van start.

Geschreven door Oliver Haslam.