(Pocket-lint) - Elvis haalde onlangs meer dan 250 miljoen dollar aan de kassa's, wat het na Bohemian Rhapsody de grootste biopic aller tijden maakt. Nu, in zijn zevende week van release, heeft Warner Bros ons getrakteerd op zijn VOD-debuut.

Hier lees je hoe je Elvis kunt bekijken, inclusief of hij al beschikbaar is om te streamen of te huren op Amazon Prime Video. We hebben ook details gegeven over het plot van de film en het geheel afgemaakt met enkele trailers. Veel plezier.

Elvis is een biopic uit 2022 geregisseerd door Baz Luhrmann, die ook meeschreef aan het scenario met Sam Bromell, Craig Pearce, en Jeremy Doner. De film volgt het leven van Elvis Presley, de King of Rock n Roll, maar het wordt verteld vanuit het perspectief van zijn corrupte manager Colonel Tom Parker. Austin Butler speelt de titelrol, Tom Hanks speelt Parker. Je ziet de opkomst van Elvis' roem, zijn gecompliceerde relatie met zijn ouders, manager en vrouw, en 20 jaar van zijn leven in supersterrendom uitgespeeld op het witte doek. Het is een must-watch voor Elvis fans, muziekliefhebbers en iedereen die van een goed muzikaal drama houdt.

Lisa Marie Presley vindt dat Butler een Oscar moet winnen voor zijn vertolking van haar vader, Elvis. Ze schreef op Twitter dat hij "niets minder dan spectaculair is. Absoluut voortreffelijk. Austin Butler heeft het hart en de ziel van mijn vader prachtig gekanaliseerd en belichaamd." Ze vervolgde, Naar mijn bescheiden mening, is zijn prestatie ongekend en EINDELIJK nauwkeurig en respectvol gedaan. (Als hij hier geen Oscar voor krijgt, eet ik mijn eigen voet op, haha.)"

Elvis ging in première op het filmfestival van Cannes op 25 mei 2022 en werd uitgebracht in Australië op 23 juni 2022, en in de VS de volgende dag.

Elvis werd beschikbaar om digitaal te huren of te kopen op 9 augustus 2022.

Warner Bros Pictures produceerde de film en heeft de distributierechten, maar dat betekent niet dat je hem kunt streamen op HBO Max. In plaats daarvan is Elvis on demand beschikbaar om te huren of te kopen op Amazon en andere digitale platforms.

Pocket-lint heeft de nieuwste trailer voor Elvis bovenaan deze pagina ingesloten. De eerste voor de film staat hieronder.

Baz Luhrmann's ELVIS | Officiële Trailer

Geschreven door Maggie Tillman.