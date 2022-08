Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - RIP HBO Max en Discovery+. We kenden u nauwelijks.

Twee jaar geleden, aan het begin van de pandemie, vouwde HBO HBO Now en HBO Go en de standalone HBO app samen en creëerde wat we nu kennen als HBO Max. Het is een directe concurrent van Disney+ en Paramount+, en biedt HBO-films, originele HBO Max-programmering en inhoud van verschillende WarnerMedia film- en tv-merken. Nu, in een verrassende wending (hoewel het eerste gerucht ongeveer online weken geleden ging), heeft Warner Bros Discovery aangekondigd dat het HBO Max volgend jaar zal vervangen door een nieuwe streamingdienst. Maar dat is nog niet alles: Discovery+ zal ook worden opgevouwen in deze nieuwe video streaming service.

Hier is wat je moet weten over deze dramatische verandering in de streaming ruimte.

Dat is het niet precies. De dagen van het merk zijn geteld, en de service zal worden vervangen door een nieuwe. In de nazomer van 2022 doken voor het eerst berichten op dat HBO Max op het hakblok zou liggen. Vervolgens, tijdens een earnings call op 3 augustus 2022, kondigde Warner Bros Discovery CEO David Zaslav aan dat zowel HBO Max als Discovery+ in de zomer van 2023 zullen worden vervangen door een nieuwe dienst. "HBO Max heeft een concurrerende feature set, maar het heeft prestatie- en klantproblemen gehad", zei Zaslav, waarmee hij in feite toegaf dat zijn vlaggenschip streamingdienst heeft gefaald tijdens grote première-evenementen zoals Mayor of Easttown, Euphoria, en Succession.

Warner Bros Discovery suggereerde vervolgens dat Discovery+ wordt aangedreven door betere technologie, en dat dit de sleutel zal zijn tot de nieuwe dienst.

Discovery+ lanceerde begin 2022, maar had in maart 2022 slechts 24 miljoen abonnees. Ter vergelijking: HBO Max is in mei 2022 gelanceerd en had een jaar later naar verluidt 70 miljoen betaalde abonnees. En de meest recente rapporten suggereren dat het 77 miljoen wereldwijde abonnees heeft. Terwijl HBO Max zich richt op gescripte HBO-inhoud en originele Max-programmering, richt Discovery+ zich op ongescripte inhoud, zoals reality tv-shows van Discovery-merken. Sinds de fusie van WarnerMedia met Discovery afgelopen voorjaar, is er sprake van een samengaan van HBO Max en Discovery+. Nu is de verwachting dat de twee diensten in 2023 zullen fuseren.

"We denken dat dat product super gaat worden", zei Warner Bros Discovery CEO David Zaslav tijdens een earnings call op 3 augustus 2022.

Het is momenteel gepland om ergens in de zomer van 2023 live te gaan.

Warner Bros Discovery heeft nog geen naam aangekondigd voor zijn nieuwe HBO Max en Discovery+ gecombineerde streamingdienst - laat staan hoeveel het gaat kosten. In de VS kost HBO Max echter $15 per maand voor reclamevrije streaming of $10 per maand voor reclame-ondersteunde streaming. Discovery+ begint bij $4,99 per maand met advertenties. Het is veilig om aan te nemen dat de nieuwe dienst misschien wel $20 per maand kost, maar dat zou een van de duurdere streamingdiensten tot nu toe zijn.

Te midden van alle veranderingen aan zijn streamingdiensten, kondigde Warner Bros Discovery ook aan dat het een live-action DCEU tv-serie genaamd Batgirl heeft geannuleerd. De show was gefilmd en ging door de post-productie - maar nu zal het nooit op dvd of zelfs op streamingdiensten worden uitgebracht. Extra films exclusief voor HBO Max werden tegelijkertijd verwijderd van de streamingdienst, hoewel ze nog steeds beschikbaar zijn om te kopen of te huren.

Geschreven door Maggie Tillman.