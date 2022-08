Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Batgril film is in de ban gedaan. Hoewel de film bijna klaar was, kreeg hij naar verluidt negatieve reacties van de kijkers bij test screenings en Warner Bros zou bereid zijn om hem af te schrijven als een fiscaal verlies.

De studio heeft besloten de film niet uit te brengen op HBO Max - de oorspronkelijke bestemming - noch in de bioscoop, ook al kostte de bijna voltooide film naar schatting $90 miljoen (£74 miljoen).

Regisseurs Adil El Arbi en Bilall Fallah zijn naar verluidt stomverbaasd, terwijl de ster, Leslie Grace, op Instagram postte dat ze "trots was op de liefde, het harde werk en de intentie die al onze ongelooflijke cast en onvermoeibare crew in deze film hebben gestoken".

Het is misschien nog meer verbijsterend een beslissing gezien het een terugkeer van de zeer geliefde Batman van de jaren '80, Michael Keaton, in de rol bevatte - iets waar we hier bij Pocket-lint zelf naar uit keken.

Maar bij nader inzien, hoewel het Warner veel geld kost, zou het wel eens de redding kunnen zijn voor het DC-filmuniversum (als dat er al komt).

Terwijl Disney en Marvel de film- en tv-streamingmarkt overnemen met hun zorgvuldig beheerde en gestructureerde Marvel Cinematic Universe, heeft Warner zijn superhelden lukraak op het grote en kleine scherm gegooid zonder ook maar een knipoog naar de continuïteit.

Dat heeft geresulteerd in een aantal uitstekende fillms - zoals Joker, The Batman, en The Suicide Squad, maar ook veel stinkers. De eerste Suicide Squad, Batman vs Superman, en de originele versie van Justice League springen in het oog als films die de laatste tijd geen indruk hebben gemaakt.

Bovendien wekt de grote afstand tussen de DC tv-helden en hun tegenhangers in de bioscopen de indruk dat er niet wordt nagedacht over de opdracht voor adaptaties van de drievoudige licenties die Warner bezit. We weten niet meer hoeveel Supermannen en Batmannen er zijn geweest en hoeveel hervertellingen van hun oorsprongsverhalen. En laat ons niet beginnen over The Flash.

Batgirl is er ook een die schijnbaar in een opwelling werd besteld - vooral voor HBO Max, maar zonder enige intentie om het te koppelen aan de huidige plannen voor Batman op het witte doek. En dus, voor ons, zou de annulering ervan een nieuwe toekomst voor DC Comics kunnen inluiden. Een die Marvel in zijn eigen spel kan verslaan.

Alleen al het koppelen van de TV shows aan de films en vice versa zou een begin zijn.

Natuurlijk, het kan een simpele financiële beslissing zijn om Batgirl te schrappen, niet creatief. Rapporten beweren immers dat de opdracht van de top kwam, de nieuwe CEO David Zaslav, en gedreven werd door zijn wens om zich te heroriënteren naar blockbuster films voor theaters in plaats van streaming.

Toch is dit een kans om de DCEU-plannen te resetten en de sleutels van het koninkrijk te overhandigen aan één uitvoerend producent of showrunner om het te beheren op een Kevin Feige-achtige manier. Ofwel kunnen we de komende jaren nog een Batman origin movie verwachten met Chris Pine of dergelijke in de hoofdrol. Wij weten wat we liever zouden zien.

