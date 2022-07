Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Met House of the Dragon dat binnenkort in première gaat, voegt HBO alle acht seizoenen van de originele Game of Thrones-serie toe aan zijn HBO Max-streamingdienst in 4K met ondersteuning voor HDR 10, Dolby Vision, en Dolby Atmos.

Degenen die geobsedeerd zijn door de show zullen weten dat House of the Dragon is ingesteld op de kroniek van de bloedige burgeroorlog die is uitgebroken na de dood van Viserys I, die zal worden gespeeld door Paddy Considine in de nieuwe HBO Max-serie. Viserys benoemde zijn oudste dochter Rhaenyra als erfgenaam na de dood van zijn eerste vrouw. Maar zijn tweede vrouw vindt dat de troon aan haar zonen moet worden doorgegeven. Een conflict ontstaat tussen deze twee vrouwen en dwingt elk huis in Westeros een kant te kiezen. Het brengt een dodelijke wond toe aan de Targaryen-dynastie, een impact die 170 jaar later kan worden teruggevoerd op de originele Game of Thrones-serie.

Het kijken naar de originele serie, die in 2011 op HBO uitkwam, zal je zeker helpen om je voor te bereiden op House of the Dragon. De prequelserie komt op 21 augustus 2022 uit op HBO Max in dezelfde premiumformaten.

Om je te helpen en je tijd te besparen, heeft Pocket-lint een lijst samengesteld van vier must-watch Game of Thrones-afleveringen die je zo goed mogelijk op weg zullen helpen. Naast deze vier afleveringen hebben we ook wat leesvoer voorgesteld: Een novelle, een kort verhaal, en een pseudo-geschiedenisboek, allemaal geschreven door George RR Martin. (Hij schreef de fantasy-romanserie A Song of Ice and Fire, waarvan Game of Thrones is aangepast).

Tot slot raden we je aan een geanimeerde special feature van de oorspronkelijke Game of Thrones serie te bekijken. Tussen dat alles door, moet je voorbereid zijn op al het Vuur en Bloed dat komt in House of the Dragon.

Wat te kijken vóór House of the Dragon

Reden: Je maakt kennis met alle Huizen van Westeros.

House of Dragon speelt zich af in 129 AC, terwijl Game of Thrones zich afspeelt in 298 AC. Maar de families die de grote huizen van Westeros vormen zijn nog steeds aanwezig. Ondanks dat de show zich 170 jaar voor de gebeurtenissen van de originele serie afspeelt, hebben de families ook meestal dezelfde prioriteiten: De Lannisters geven om geld; de Starks geven om hun eer; en de Targaryens geven om de IJzeren Troon. Er zijn uitzonderingen, maar die hebben meer impact.

Een andere reden om te kijken is natuurlijk om een eerste blik te werpen op de drakeneieren die Daenerys als huwelijkscadeau krijgt.

Reden: Draken worden geboren.

Wanneer Daenerys (gespeeld door Emilia Clarke in Game of Thrones) haar eieren uitbroedt in de finale van het eerste seizoen, is dat de eerste keer in 150 jaar dat er een draak is geboren. Het leek er ook op dat Dany op een soort formule was gestuit die zou kunnen hebben geholpen bij het uitbroeden van de draken, aangezien ze de eieren in Khal Drogo's brandstapel plaatste en zich vervolgens bij hen voegde terwijl het brandde. Hopelijk zal House of the Dragon iets meer laten zien van de magie achter hoe draken worden geboren.

Misschien leren we ook waarom de Targaryens er 150 jaar lang niet meer konden fokken.

Reden: Shireen legt de Dance of Dragons uit, en Daenerys berijdt Drogon.

We moeten de aflevering opnemen die zijn titel deelt met de burgeroorlog in House of the Dragon.

In deze aflevering zien we Daenerys de eerste persoon die een draak berijdt in anderhalve eeuw, iets waar we allemaal meer aan gewend zouden moeten raken in de aanloop naar House of the Dragon. Maar de echte reden om deze aflevering te kijken is dat het Dance of Dragons in de originele serie het beste uitlegt. Shireen leest een geschiedenis over de oorlog en heeft er gesprekken over met haar vader en Davos in de aanloop naar het gruwelijke lot dat haar te wachten staat.

Reden: Bekijk Dany's draken in oorlog, plus The Battle of the Bastards.

Dit is een van de spannendste afleveringen van Game of Thrones, en het zou je verwachtingen voor House of the Dragon moeten zetten. In deze aflevering zien we voor het eerst de echte vernietigende kracht van draken, als Dany haar mensen in Mereen belegerd ziet worden door een groter leger dat absoluut geen kans maakt als de draken eenmaal zijn vrijgelaten. Ondertussen biedt The Battle of the Bastards ook een van de meest spannende blikken op hoe een grootschalige strijd eruit ziet in Westeros - iets wat we tijdens de serie lang niet genoeg hebben gezien. Met een groter budget, en een verhaal met tal van veldslagen groter dan degene die we in deze aflevering zagen, zien we hopelijk veel meer van wat deze aflevering ons gaf in House of the Dragon.

Reden: Shireen vertelt de hele gebeurtenissen van de Dance of the Dragons, culminerend in een verhaal over twee Targaryens die hoog in de lucht op hun draken vechten.

Deze animatiefilm werd opgenomen in de Blu-Ray van seizoen 5 van Game of Thrones. Het wordt ingesproken door Kelly Ingram, die Shireen Baratheon speelde in de originele serie. Ook Pedro Pascal (die Oberyn Martell speelde) en Conleth Hill (die Varys speelde) doen mee als stemacteurs. Het is een 20 minuten durende video. Je kan hem bekijken op YouTube, hierboven.

Reden: The Princess and The Queen is een novelle van George RR Martin die laat zien hoe de relatie tussen prinses Rheanyra Targaryen en koningin Alicent Hightower devolueerde tot het punt van een burgeroorlog.

Rheanyra wordt gespeeld door Emma D'Arcy en Milly Alcock in House of the Dragon. Ze wordt benoemd tot erfgenaam van haar vader, maar haar vader hertrouwt met Alicent Hightower, die gespeeld zal worden door Olivia Cooke. Alicent krijgt twee zonen van de koning, wat uiteindelijk leidt tot een sfeer van constante conflicten tussen de twee families die in de Red Keep wonen. Uiteindelijk moet elk lid van het hof een kant kiezen, terwijl de ouder wordende koning zich hardnekkig vastklampt aan een pact dat uit elkaar is gevallen.

Reden: The Rogue Prince is een kort verhaal van George RR Martin dat draait om de nasleep van Daemon Targaryen die wordt overgeslagen in de lijn van opvolging.

Matt Smith zal Daemon spelen in House of the Dragon. Hij is erfgenaam van de IJzeren Troon - totdat zijn broer Viserys (met de hulp van zijn Hand, Otto Hightower) besluit dat Daemon een te grote wildcard is om te vertrouwen met de IJzeren Troon. Dit leidt ertoe dat Rheanyra tot erfgenaam wordt benoemd. De voorspelbare Daemon is het hier niet mee eens en gaat op weg om zijn eigen koninkrijk te stichten in een keten van eilanden voor de kust van Dorne, bekend als de Stepstones.

Reden: Fire and Blood is een geschiedenis van de Targaryen Koningen geschreven door George RR Martin.

Het is geschreven vanuit het oogpunt van een Maester die de gebeurtenissen decennia later opschrijft - dus niet alles erin kan worden beschouwd als een absoluut feit. Het vertelt je zo ongeveer elke belangrijke gebeurtenis die plaatsvindt tijdens de Dans van de Draken. Als je een lezer bent die meer wil weten over wat er gebeurde vóór Game of Thrones, dan is dit het boek voor jou.

De geüpgrade epsiodes zullen beschikbaar zijn in augustus 2022. Je moet op de advertentievrije premium tier zitten om ze op HBO Max te streamen. Het kost $14,99 per maand om je te abonneren.

