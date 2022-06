Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Het laatste seizoen van Game of Thrones is een van de meest controversiële en misschien wel meest verafschuwde eindes van alle televisieseries in de geschiedenis.

Ondanks deze - wat sommigen zouden noemen - mislukking, is Westeros nog steeds een belangrijk onderdeel van HBO's toekomstige programmering, met zeven Game of Thrones-gerelateerde spin-off series die nu in ontwikkeling zijn. Zes van deze shows zijn prequels die zich afspelen voor de gebeurtenissen van de originele Game of Thrones serie. Echter, het meest recent aangekondigde project zal Kit Harrington opnieuw Longclaw zien zwaaien als Jon Snow.

De nieuwe vervolgserie zal zich op onbekend terrein begeven, aangezien het de eerste uitstap is naar wat er gebeurde na het alom geprezen laatste seizoen en het polariserende einde ervan. Als fanatieke fans van de boeken en de serie - die vinden dat HBO deze kans moet aangrijpen om wat misstanden recht te zetten - kunnen wij hier zien wat de studio zou kunnen doen met zijn aankomende vervolgreeks rond Jon Snow. Houd in gedachten dat niets van dit alles is bevestigd door HBO.

Het heeft geen release datum, plot samenvatting, trailer - niets aangekondigd. Dit is gewoon wij die een verlanglijstje in de wereld zetten.

De laatste keer dat we Kit Harrington's Jon Snow zagen, was hij [spoiler] op weg naar Beyond the Wall nadat hij verbannen was voor het doden van Danaerys Targaryen. Wie heeft hem verbannen, vraag je je misschien af? King Bran the Broken, natuurlijk, Jon's neef (en voormalige half-broer) die nu op de gesmolten IJzeren Troon zit. Deze nieuwe Jon Snow serie komt er, terwijl HBO heel goed weet dat veel kijkers het haten dat Bran koning is.

Zal deze vervolgserie zijn als Disney+'s nieuwe Obi-Wan Kenobi - met Jon Snow alleen op een groot avontuur voorbij de Muur, of zal iets hem terugroepen naar Westeros en zelfs naar King's Landing?

Een van de vele klachten over het laatste seizoen waar je mensen over hoort praten is eigenlijk het makkelijkst te verhelpen in de nieuwe serie: Geef ons meer van Jon Snow's brave jongen, Ghost. De gigantische direwolf is een fan-favoriet sinds hij voor het eerst verscheen als dat schattige kleine albino pup. Maar de volgroeide, 3 meter hoge wolf werd steeds minder gezien in de laatste seizoenen. In de nieuwe serie zal hij toch zeker wel aan Jon's zijde te zien zijn?

Het is geweldig dat Kit Harrington terugkomt. Het maakt ons echt enthousiast over de nieuwe show. Maar zullen andere castleden uit de originele serie ook terugkomen? Vergeet niet dat Jon Snow door kijkers werd gezien op weg voorbij de muur met Tormund Giantsbane (gespeeld door Kristofer Hivju) in de slotmomenten van de laatste aflevering. Als we moesten gokken, zal hij hoogstwaarschijnlijk/hopelijk ook in de nieuwe serie te zien zijn.

Vanaf daar, hangt het af van de plot van de serie. Gaat het over Jon die in het Noorden woont? Of gaat hij naar een afgelegen plek in het oosten?

Dit alles heeft invloed op hoeveel van de oorspronkelijke cast zou kunnen verschijnen. Als Jon bijvoorbeeld ten zuiden van de Muur naar Westeros wordt getrokken, kunnen we veel van onze oude favorieten uit de eerste serie te zien krijgen.

Jon Snow is al sinds zijn puberteit voortdurend in oorlog - met het een of ander.

Natuurlijk, verbanning klinkt slecht, maar dit is een kans voor hem om tot rust te komen en een beetje te ontspannen. Maar weinig actie zorgt niet voor geweldige TV. Hopelijk krijgt hij in ieder geval wat rust en ontspanning voor een paar jaar tussen de gebeurtenissen van seizoen acht en wanneer deze nieuwe serie zich zal afspelen. We stellen ons graag voor dat hij ergens heen gaat om een nieuwe gemeenschap op te bouwen met de overgebleven wildings en misschien zelf een paar kleine wilde kinderen krijgt.

De laatste keer dat we Daenerys' draak, Drogon, zagen, smolt hij de IJzeren Troon en greep hij Dany's lichaam voordat hij wegvloog. Later werd vermeld dat hij naar het oosten vloog. Game of Thrones showrunners DB Weiss en David Benioff zeiden in het DVD commentaar van seizoen acht dat Drogon in de richting van Volantis vloog. Fans hebben gespeculeerd dat dit zou kunnen leiden tot de herrijzenis van Daenarys door de rode priesteres Kinvara.

Maar, voor onze eigen geestelijke gezondheid, laten we hopen dat Daenarys dood blijft. Misschien maakt Drogon in plaats daarvan een mooi thuis voor zichzelf door net iets verder naar het oosten te vliegen naar de ruïnes van Valyria - een plaats die slechts kort werd bezocht in de originele serie. Aangezien Jon Snow en Drogon niet op goede voet uit elkaar zijn gegaan (omdat Jon zijn moeder Daenerys heeft vermoord), zou het behoorlijk wild zijn om Jon achter hem aan te zien gaan in de nieuwe serie.

Dat brengt ons bij...

Dus, wil HBO ons een mooi zes uur durend avontuur verhaal geven met een van de meest geliefde personages uit de oorspronkelijke Game of Thrones show, of zal het proberen om de fouten te herstellen en de kijkers een vervolg geven dat net zo goed kan dienen als een laatste seizoen?

Als het de laatste is, is er een niet zo gekke aanpak die het zou kunnen nemen: het zou kunnen onthullen dat de man die eigenlijk Game of Thrones won, al die tijd de slechterik was. Er werd gespeculeerd op forums en in fan kringen tijdens de uitzending van het laatste seizoen dat Bran degene zou blijken te zijn die de Night King en de White Walkers controleerde. Maar dat bleek nooit het geval te zijn in seizoen acht.

Maar laten we duidelijk zijn. De kracht van zijn krachten zijn tot nu toe vrij ongedefinieerd, waardoor het gemakkelijk is voor fans om te speculeren en zich uiteindelijk af te vragen of hij zijn krachten gebruikte om de Night King en de White Walkers te beheersen en misschien zelfs Daenarys tot waanzin te drijven en de stad te vernietigen. Immers, wat was het resultaat van al die chaos in het laatste seizoen? Bran zittend op de IJzeren Troon.

Als Bran inderdaad kwaadaardig is en de poppenspeler is geweest die allerlei slechte dingen heeft laten gebeuren in Game of Thrones, dan is het veilig om aan te nemen dat meer van de originele cast terug zal komen in de nieuwe show. We zouden King Bran (gespeeld door Isaac Hempstead Wright), Tyrion, Hand to the King (gespeeld door Peter Dinklage), Samuel Tarley, Bran's Grand Maester (gespeeld door John Bradley), op een minimum zien.

Het zou fantastisch zijn om Bran te zien besluiten dat een familie van Targaryens - zoals Jon Snow (en misschien heeft hij een vrouw en kinderen) - in ballingschap leven een te groot risico voor hem is. Ondertussen zou Jon Snow de waarheid over Bran kunnen leren en op een missie kunnen gaan om zijn slechte neef/voormalige broer te stoppen.

Nogmaals, dit is allemaal pure speculatie. Maar wat een wilde show zou dat zijn, toch?

Geschreven door Maggie Tillman.