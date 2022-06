Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Warner Bros brengt dit najaar het personage Black Adam naar het witte doek, met een gelijknamige DC Comics-film met Dwayne "The Rock" Johnson in de hoofdrol als de titulaire schurk/antiheld. Hier is alles wat je moet weten over de nieuwe Black Adam film - inclusief wanneer je hem online kunt streamen vanuit je luie stoel.

Dwane Johnson maakt zijn debuut als Black Adam, een nemesis van Shazam, in een standalone Warner Bros DC-film die in oktober in de bioscopen verschijnt.

Black Adam wordt vaak afgeschilderd als een schurk, maar heeft een ingewikkeld achtergrondverhaal dat verschillende keren is herschreven. Hij duikt al tientallen jaren sporadisch op en was zelfs te zien in de Shazam tekenfilmserie uit 1981. In zijn eerste origin story werd Adam neergezet als een oude farao en de eerste sterveling aan wie de krachten van Shazam werden toegekend (wiens naam eerst stond voor de wijsheid van Salomon, de kracht van Hercules, het uithoudingsvermogen van Atlas, de kracht van Zeus, de moed van Achilles en de snelheid van Mercurius). Adam is eigenlijk een schurkachtige Superman.

Het zal interessant zijn om te zien of het personage meer een antiheld wordt in de nieuwe Black Adam film. De trailer zinspeelt op een traumatisch achtergrondverhaal over zijn zoon en zegt: "Er zijn helden en er zijn schurken. Helden doden geen mensen" - waarop Black Adam antwoordt: "Nou, ik wel."

Hier is de officiële samenvatting van Warner Bros voor zijn Black Adam film:

"Bijna 5000 jaar nadat hij werd begiftigd met de almachtige krachten van de Egyptische goden -- en net zo snel gevangen werd genomen -- wordt Black Adam bevrijd uit zijn aardse tombe, klaar om zijn unieke vorm van gerechtigheid te ontketenen op de moderne wereld."

Black Adam theatrical release date: 21 oktober 2022 in de VS

21 oktober 2022 in de VS Black Adam streaming released atum: week van 5 december 2022

Black Adam wordt door Warner Bros in de VS op 21 oktober 2022 uitgebracht en zal 45 dagen later (dus rond 5 december 2022) beschikbaar zijn om te streamen.

Black Adam is een Warner Bros productie, dus zal het 45 dagen na het debuut in de bioscopen uitkomen op HBO Max in de VS. HBO Max begint bij $9,99 per maand.

De eerste trailer voor de Warner Bros film debuteerde op 2022 CinemaCon. Je kunt hem bovenaan deze pagina bekijken.

Black Adam is geregisseerd door Jaume Collet-Serra en geschreven door Adam Sztykiel met Rory Haines en Sohrab Noshirvani.

Naast Dwane Johnson als Black Adam is Pierce Brosnan prominent aanwezig. Hij speelt Kent Nelson of Doctor Fate, een lid van de Justice Society of America en de zoon van een archeoloog. Andere JSA leden die verschijnen zijn Carter Hall of Hawkman (gespeeld door Aldis Hodge), een archeoloog die kan vliegen; Albert Rothstein of Atom Smasher (gespeeld door Noah Centineo), die zijn grootte en kracht kan veranderen; en Maxine Hunkel of Cyclone (gespeeld door Quintessa Swindell), die de wind controleert en geluid genereert.

Black Adam is bedoeld als spin-off van Shazam (2019), en het is de elfde film in het DC Extended Universe (DCEU). Dus, als je er zin in hebt, moet je de DCEU kijken (zie onze kijkvolgorde gids hieronder). Het is geen verplichte kijkervaring, maar het is altijd leuk om een superfilm in te gaan met een goed begrip van het universum.

Geschreven door Maggie Tillman.