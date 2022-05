Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - HBO bevestigde in 2020 dat het een vierde seizoen van Westworld zou maken. Het derde seizoen eindigde in mei van dat jaar, en ondanks een sterke daling van de kijkcijfers, zei de studio dat showrunners Jonathan Nolan en Lisa Joy terug zouden komen om hun big-budget sci-fi drama voort te zetten. Hier is alles wat je moet weten over het komende seizoen van Westworld.

Westworld seizoen 4 aantal afleveringen: Acht afleveringen

Hieronder staan spoilers.

Westworld, gebaseerd op de film uit 1973 geregisseerd door Jurassic Park-auteur Michael Crichton, is een dramaserie die zich de eerste twee seizoenen afspeelde in een androïde themapark dat is ontworpen om op het Westen te lijken. Seizoen drie bracht meer tijd door in de menselijke wereld, en verwacht wordt dat seizoen vier op dat pad verder zal gaan en bestaande verhaallijnen zal oppakken.

Westworld seizoen drie eindigde met [spoiler] Aaron Paul's Caleb die een revolutie begon, en het draaide om Bernard's reis om de Sublime te begrijpen, een geheime server waar sommige hosts naar ontsnapt zijn. Caleb zal waarschijnlijk de revolutie voortzetten in plaats van Dolores Abernathy (Evan Rachel Wood), die stierf aan het einde van seizoen drie. Het lot van Dolores lijkt echter nog onbekend. Hoewel Serac - een nu dode gekke biljonair wiens AI de mensheid controleerde - Delores' herinneringen heeft gewist, moeten alle gastheren omkomen om haar echt dood te laten zijn.

Wat betreft andere verhaallijnen, verwacht Maeve (Thandiwe Newton) om haar zoektocht naar haar dochter voort te zetten, en Charlotte Hale (Tessa Thompson) om door te gaan met het bouwen van haar gastheer leger. De mensheid zal in seizoen vier waarschijnlijk ook verder afglijden naar anarchie.

Westworld seizoen 4 releasedatum: 26 juni 2022

Het vierde seizoen van Westworld komt uit op 26 juni 2022.

Westworld keert terug op HBO Max. Net als de eerste drie seizoenen van de serie, kun je seizoen vier van Westworld bekijken op HBO's videostreamingdienst in de VS.

Je zult seizoen vier kunnen streamen op Sky Atlantic en Now TV in het Verenigd Koninkrijk.

Showrunners Jonathan Nolan en Lisa Joy keren terug voor seizoen vier van Westworld. Aaron Paul, Tessa Thompson, Ed Harris, Jeffrey Wright en Thandiwe Newton keren ook allemaal terug om hun rol te hernemen. Evan Rachel Wood zal ook terugkeren, ook al werd haar personage, Dolores Abernathy, gedood in de finale van seizoen drie .

Ook Aurora Perrineau van Prodigal Son zou zich bij de cast hebben gevoegd.

HBO heeft onlangs een cryptische teaser trailer vrijgegeven op YouTube om te teasen op de première van Westworld in juni. Je kunt die trailer hierboven bekijken.

We zullen de andere hieronder insluiten zodra ze live gaan.

Om echt voorbereid te zijn op seizoen vier van Westworld, moet je seizoen één tot en met drie kijken. Sorry, die kun je niet overslaan om het nieuwe seizoen te kunnen begrijpen en ervan te genieten.

Je kunt de eerste drie seizoenen bekijken op HBO Max in de VS. Het kost $14,99 per maand en kan op elk moment worden opgezegd.

Of je kunt de seizoenen kopen op Amazon:

U kunt Westworld ook huren op Amazon Prime Video:

Geschreven door Maggie Tillman.