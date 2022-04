Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Warner Bros heeft naar verluidt groen licht gegeven voor een vervolg op Matt Reeves' The Batman, het nieuwste deel in de Batman-franchise met Robert Pattinson in de hoofdrol.

The Batman kwam uit in maart 2022 en verdiende $760 miljoen aan de wereldwijde box office. Het werd bekeken door 4,1 miljoen huishoudens op HBO Max tijdens de eerste week dat het beschikbaar was om te streamen, volgens Deadline, die ook beweerde dat Warner Bros executive Toby Emmerich CinemaCon op dinsdag gebruikte om het vervolg aan te kondigen. Hij zei dat zowel Reeves als Pattinson zullen terugkeren voor de nieuwe film.

Op dit moment zijn er nog niet veel andere details bekend.

Pocket-lint zag The Batman in de bioscoop, en hoewel de meningen over de film onder onze medewerkers uiteenlopen, had de film zeker korter gekund, en sommige scènes waren ofwel kringerig of cheesy. Maar de algehele donkere en echt eng toon, evenals de misdaad thriller achtergrond gemaakt voor een solide blockbuster die we genoten. Het voegde ook een vleugje realisme toe aan het personage van Bruce Wayne.

Hij is per slot van rekening een volwassen man die een cape met Bat-thema aantrekt om in de straten van Gotham City punks in elkaar te slaan om zijn ouders te wreken. The Batman maakt dat pijnlijk duidelijk in de loop van drie uur.

Maar het is desondanks een goede film - en blijkbaar zijn velen het daarmee eens, want de film heeft momenteel een beoordelingsscore van 85 procent op Rotten Tomatoes.

Laten we hopen dat het vervolg net zo leuk is (maar niet zo lang).

Geschreven door Maggie Tillman.