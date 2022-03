HBO Max en Discovery+ combineren als één streamingdienst

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Warner en Discovery zullen binnenkort fuseren en de Warner Bros Discovery-groep vormen, en een leidinggevende heeft plannen onthuld voor de fusie van hun respectievelijke Discovery+ en HBO Max-streamingplatforms.

Volgens Variety maakte de CFO van de gecombineerde organisatie, Gunnar Wiedenfels, het voorstel bekend tijdens de 30e jaarlijkse Media, Internet & Telecom Conference van Deutsche Bank op maandag 14 maart.

Hij zei dat voorbereidingen aan de gang zijn om de streamingdiensten onder dezelfde vlag te brengen, hoewel hij geen tijdschema gaf. In de tussentijd opereren ze apart, maar er komt een vorm van bundeling voor abonnees.

"Wij geloven in een gecombineerd product in plaats van een bundel", legt hij uit.

"We geloven dat de breedte en diepte van dit contentaanbod een fenomenale waardepropositie voor de consument zal zijn.

"De vraag is, om op dat punt te komen en het te doen op een manier die echt een geweldige gebruikerservaring is voor onze abonnees, dat zal enige tijd duren."

Naar alle waarschijnlijkheid zal de fusie resulteren in een nieuw platform dat beschikbaar zal zijn in de VS en andere gebieden waar HBO Max beschikbaar is. Wat het voor het VK betekent, is echter onduidelijk.

Terwijl Discovery+ momenteel actief is in het VK, is HBO-inhoud exclusief voor Sky vanwege een langdurige overeenkomst.

Ook is onduidelijk wat het betekent voor BT Sport, aangezien dat binnenkort ook gaat fuseren met Discovery .

Geschreven door Rik Henderson.