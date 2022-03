Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - The Batman is eindelijk in de bioscoop, en WarnerMedia verspilt geen tijd om zijn kritieke succes te kapitaliseren. De studio maakte bekend dat het groen licht heeft gegeven voor een spin-off tv-show die rechtstreeks naar de streamingdienst HBO Max gaat. Genaamd The Penguine (werktitel), het is een beperkte serie met Colin Farrell in de titelrol.

Colin Farrell zal zijn rol hernemen als de Penguin, ook bekend als Oswald Cobblepot, de Batman-schurk. Gebaseerd op de personages gecreëerd door Bob Kane en Bill Finger voor DC, zal The Penguin Cobblepot laten zien terwijl hij door de gelederen van de criminele onderwereld van Gotham stijgt. In een persbericht waarin de direct-naar-serie-bestelling wordt aangekondigd, beschreef Warner Media het als een DC-drama dat "uitbreidt op de wereld die filmmaker Matt Reeves heeft gemaakt voor de wereldwijde kaskraker 'The Batman' van Warner Bros Pictures en waarin het personage wordt gespeeld door Farrell in de film".

Elk verhaal heeft een begin. The Penguin (werktitel), een nieuwe gelimiteerde serie met in de hoofdrol Colin Farrell, komt naar @hbomax . Matt Reeves, Dylan Clark, Colin Farrell en Lauren LeFranc als uitvoerende producenten. pic.twitter.com/qL7sJI7cVe — DC (@DCComics) 9 maart 2022

Variety meldde voor het eerst dat de show al in september in de maak was, maar Warner Media heeft nog geen releasedatum voor The Penguin gegeven.

The Penguin wordt een originele gelimiteerde serie exclusief voor HBO Max .

In de VS kost HBO Max $ 14,99 per maand voor het premium, advertentievrije abonnement. Er is ook een advertentie-ondersteund abonnement voor $ 9,99 per maand.

The Penguin wordt uitvoerend geproduceerd door The Batman-regisseur Matt Reeves, samen met Farrell, Dylan Clark en Lauren LeFranc, die de showrunner is.

Op dit moment heeft Warner Media alleen aangekondigd dat Colin Farrell zal terugkeren voor de gelimiteerde serie na een hoofdrol in de onlangs uitgebrachte Batman-film. Penguin staat bekend om zijn hoge hoed, monocle en dodelijke paraplu's, en hij werd eerder gespeeld door acteurs Burgess Meredith, Danny DeVito en Robin Lord Taylor.

Aangezien de show nog niet eens met de productie is begonnen, zijn er geen officiële trailers.

Geschreven door Maggie Tillman.