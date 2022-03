Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Na verschillende vertragingen is The Batman van Matt Reeves wereldwijd in theaters uitgebracht. Met Robert Pattinson in de titelrol, vertelt de film het verhaal van Bruce Wayne's "tweede jaar" als de Caped Crusader. Het beschrijft hoe Batman probeert de Riddler te stoppen, die het op Gotham City's elite heeft gemunt. Hier is alles wat u moet weten over de film, inclusief wanneer u deze kunt streamen.

Deze laatste reboot van het personage zal los van de lopende DCEU plaatsvinden. Robert Pattinson speelt Bruce Wayne en Matt Reeves regisseert. Batman moet samenwerken met Commissioner Gordon (Jeffrey Wright) en Batwoman (Zoe Kravitz) om het op te nemen tegen The Riddler (Paul Dano) en The Penguin (Colin Farrell). Hier is de officiële samenvatting:

"Batman waagt zich in de onderwereld van Gotham City wanneer een sadistische moordenaar een spoor van cryptische aanwijzingen achterlaat. Naarmate het bewijs dichter bij huis begint te komen en de omvang van de plannen van de dader duidelijk wordt, moet hij nieuwe relaties aangaan, de dader ontmaskeren en gerechtigheid brengen tot machtsmisbruik en corruptie die de metropool al lang teisteren."

De Batman (2022) heeft in de VS de classificatie PG-13 en heeft een totale looptijd van 2 uur 56 minuten. Opluchting!

Dit zijn de belangrijkste sterren van The Batman:

Robert Pattinson als Bruce Wayne/Batman

als Bruce Wayne/Batman Zoe Kravitz als Selina Kyle/Catwoman

als Selina Kyle/Catwoman Paul Dano als Edward Nashton/The Riddler

als Edward Nashton/The Riddler Colin Farrell als Oswald Cobblepot/The Penguin

als Oswald Cobblepot/The Penguin Jeffrey Wright als Gordon

als Gordon Andy Serkis als Alfred Pennyworth

The Batman (2022) uitgebracht in theaters op 4 maart 2022 in de VS, het VK en elders. De film draait ook in IMAX-theaters.

The Batman (2022) is nog niet beschikbaar om online te streamen.

In 2021 kondigde WarnerMedia aan dat het in 2022 zou verhuizen naar een "45-dagen theatraal venster". Jason Kilar, CEO van WarnerMedia, vertelde afgelopen december in de podcast Recode dat The Batman op dag 46 op HBO Max zal verschijnen. Dat betekent dat, nu The Batman op 4 maart 2022 in de bioscoop verschijnt, de film op 19 april 2022 beschikbaar moet zijn om te streamen op HBO Max.

squirrel_widget_4152470

In de VS kost HBO Max $ 14,99 per maand voor het premium, advertentievrije abonnement. Of u kunt $ 9,99 per maand betalen voor het advertentie-ondersteunde abonnement.

Er zijn tot nu toe een aantal trailers van de film verschenen. Je kunt de nieuwste hierboven bekijken. We hebben hieronder ook enkele anderen ingesloten.

THE BATMAN - Hoofdtrailer

De Batman | Officiële trailer | gelijkstroom

The Batman - DC FanDome-teaser

The Batman - The Bat and The Cat Trailer

Je moet echt enkele van de andere Batman-films en -shows bekijken om volledig voorbereid te zijn om The Batman te kijken, hoewel het niet nodig is. Gelukkig hebben we hier een nette horlogebestelling:

Geschreven door Maggie Tillman.