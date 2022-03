Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Fantastic Beasts-serie is letterlijk fantastisch geweest voor fans van de Wizarding World. Het heeft de tijdlijn van het Harry Potter-universum verlengd en tegelijkertijd de franchise aan het jongere publiek van vandaag geïntroduceerd, en dankzij een derde Fantastic Beasts-film die op het punt staat te debuteren, staat het op het punt te groeien en nog magischer te worden.

In afwachting, hier is alles wat we tot nu toe weten over Fantastic Beasts 3, van de releasedatum van de streaming tot trailers, cast en meer.

De film heet officieel Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore.

Een vervolg op Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald uit 2018, Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore, wordt geregisseerd door David Yates, met een scenario van JK Rowling en Steve Kloves. Eddie Redmayne zal zijn rol als Newt Scamander opnieuw opnemen. Gebaseerd op Rowling's Fantastic Beasts and Where to Find Them, een begeleidend boek bij de Harry Potter-romans, zijn de Fantastic Beasts-films in feite prequels op de Harry Potter-films. En de laatste aflevering speelt zich af in de jaren dertig - met de dreuzels en magische gemeenschappen die allebei op weg zijn naar oorlog.

Hier is de officiële samenvatting voor Fantastic Beasts and Where to Find Them:

"Professor Albus Perkamentus weet dat de krachtige, duistere tovenaar Gellert Grindelwald op weg is om de controle over de tovenaarswereld te grijpen. Omdat hij hem niet alleen kan stoppen, vertrouwt hij magizoöloog Newt Scamander toe om een onverschrokken team van tovenaars en heksen te leiden. Al snel ontmoeten ze een reeks oude en nieuwe beesten als ze botsen met Grindelwald's groeiende legioen van volgelingen."

De film zou oorspronkelijk uitkomen op 12 november 2021. Vanwege castveranderingen en de COVID-19-pandemie werd de première echter meerdere keren uitgesteld.

Hieronder vindt u de meest actuele informatie over de releasedatum van de bioscoop.

De nieuwste releasedatum van Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore is 15 april 2022 voor Amerikaanse bioscopen.

De nieuwste releasedatum van Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore is 8 april 2022 voor de Britse bioscopen.

Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledor krijgt om te beginnen een theatrale release. Het is gepland voor beschikbaarheid om te streamen op HBO Max 45 dagen na zijn theatrale debuut.

Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore bevat verschillende terugkerende castleden en enkele nieuwe gezichten.

De cast bestaat uit Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller, Callum Turner, William Nadylam, Poppy Corby-Tuech, Jessica Williams, Victoria Yeates en Jude Law. Nieuwe castleden zijn onder meer Oliver Masucci, Richard Coyle en Maria Fernanda Cândido. Ook vervangt Mads Mikkelsen Johnny Depp als Gellert Grindelwald.

Eddie Redmayne - Newt Scamander, een medewerker van het Britse Ministerie van Toverkunst die werkt in de Beasts Division van het Department for the Regulation and Control of Magical Creatures.

- Newt Scamander, een medewerker van het Britse Ministerie van Toverkunst die werkt in de Beasts Division van het Department for the Regulation and Control of Magical Creatures. Katherine Waterston - Tina Goldstein, een Schouwer die werkt voor het Magische Congres van de Verenigde Staten van Amerika (of kortweg MACUSA)

- Tina Goldstein, een Schouwer die werkt voor het Magische Congres van de Verenigde Staten van Amerika (of kortweg MACUSA) Dan Fogler - Jacob Kowalski, een No-Maj (Amerikaans voor Dreuzel) veteraan die vocht in de Eerste Wereldoorlog.

- Jacob Kowalski, een No-Maj (Amerikaans voor Dreuzel) veteraan die vocht in de Eerste Wereldoorlog. Alison Sudol - Queenie Goldstein, Tina's zus, die in de eerste film samen met Tina werkte in het Federal Wand Permit Bureau.

- Queenie Goldstein, Tina's zus, die in de eerste film samen met Tina werkte in het Federal Wand Permit Bureau. Ezra Miller - Credence Barebone, een jonge man die een Obscurial is, een gastheer voor een duistere magische parasiet genaamd een Obscuru.

- Credence Barebone, een jonge man die een Obscurial is, een gastheer voor een duistere magische parasiet genaamd een Obscuru. Callum Turner - Theseus Scamander, de oudere broer van Newt en medewerker van het Ministerie van Toverkunst.

- Theseus Scamander, de oudere broer van Newt en medewerker van het Ministerie van Toverkunst. William Nadylam - Yusuf Kama, een Franse tovenaar van Senegalese afkomst en bondgenoot van Newt.

- Yusuf Kama, een Franse tovenaar van Senegalese afkomst en bondgenoot van Newt. Poppy Corby-Tuech - Vinda Rosier, een van Grindelwalds trouwe volgelingen.

- Vinda Rosier, een van Grindelwalds trouwe volgelingen. Jessica Williams - Professor Eulalie 'Lally' Hicks, een professor aan de Ilvermorny School of Witchcraft and Wizardry, de Amerikaanse versie van Hogwarts.

- Professor Eulalie 'Lally' Hicks, een professor aan de Ilvermorny School of Witchcraft and Wizardry, de Amerikaanse versie van Hogwarts. Jude Law - Albus Perkamentus, een van de machtigste tovenaars en toekomstige rector van Hogwarts.

- Albus Perkamentus, een van de machtigste tovenaars en toekomstige rector van Hogwarts. Mads Mikkelsen - Gellert Grindelwald, de belangrijkste schurk van de Fantastic Beasts-serie.

Ja. De nieuwste (tweede) trailer kun je bovenaan deze pagina bekijken. De eerste staat hieronder.

Om je voor te bereiden op Fantastic Beasts 3, moet je alle Harry Potter- en Fantastic Beasts-films bekijken die ooit zijn uitgebracht. Gelukkig hebben we hier een nette horlogebestelling:

Geschreven door Maggie Tillman.