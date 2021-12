Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De volgende Matrix-aflevering, The Matrix Resurrections, verschijnt later deze maand. Voorafgaand aan de première is er een nieuwe trailer gearriveerd.

De trailer toont Keanu Reeves Neo en Carrie-Anne Moss Trinity vandaag, terwijl ook vaak iconische momenten uit de originele trilogie met elkaar verweven zijn. Desalniettemin heeft het een heleboel nieuwe beelden om van te kwijlen - inclusief vuurgevechten, vuistgevechten en kungfu-actie in overvloed.

We zullen eerlijk zijn, het is nog steeds niet duidelijk wat er aan de hand is, maar we gaan ervan uit dat de film zal proberen Neo en Trinity te herenigen - iets dat duidelijk een uitdaging is, aangezien beide personages hun lot leken te ontmoeten in The Matrix Revolutions uit 2003.

Resurrections brengt Jada Pinkett Smith, Lambert Wilson en Daniel Bernhardt terug uit de eerste reeks films, terwijl Neil Patrick Harris, Christina Ricci, Priyanka Chopra Jonas, Jessica Henwick en Jonathan Groff allemaal nieuw zijn.

The Matrix Resurrections zal op 22 december 2021 tegelijkertijd op de HBO Max-streamingdienst en in de bioscoop verschijnen. De regie is in handen van Lana Wachowski, die samen met haar zus Lilly de originele trilogie regisseerde.

