Hoe Dune vanuit huis te streamen, geen HBO Max vereist

(Pocket-lint) - Het is meer dan een maand geleden dat Dune in première ging in de bioscoop en op HBO Max . Helaas is dat venster nu gesloten en is het niet langer beschikbaar op HBO Max. Dus als je de kans hebt gemist om Dune vanuit huis te bekijken, moet je geduld hebben en wachten tot de release van "PVOD" (premium video on demand) op populaire digitale platforms zoals Amazon Prime Video .

Gelukkig hoef je niet lang te wachten. Je kunt het nu zelfs pre-orderen.

Pocket-lint zal deze gids updaten met extra links naarmate Dune op grotere schaal beschikbaar komt om te kopen of te huren in de VS en het VK.

Waar digitaal huren of kopen: Amazon Prime Video

Dune komt op 3 december 2021 naar de meeste digitale platforms in de VS. Het kost $ 29,99 om te kopen of $ 24,99 om te huren. Je kunt hem nu al pre-orderen.

Het komt op 11 januari 2022 op dvd, Blu-ray en 4K. Het 4K UHD-combopakket en Blu-ray zullen speciale functies en bonusinhoud bevatten, waaronder een kijkje achter de schermen bij enkele van de meest memorabele momenten van de film (zoals "Designing the Sandworm" en "A New Soundscape").

Waar te koop: Amazon UK

Dune komt op 6 december 2021 naar de meeste digitale platforms in het VK. Je kunt het vanaf 17 januari 2022 digitaal downloaden.

Het komt op 31 januari 2022 naar 4K, Blu-ray en dvd voor respectievelijk £ 24,99, £ 14,99 en £ 9,99. Je kunt deze schijven nu vooraf bestellen op Amazon UK. Het VK krijgt ook het 4K UHD-combopakket en Blu-ray met bonusinhoud.

Dune is de verfilming van filmmaker Denis Villeneuve van Frank Herberts sciencefictionroman uit 1965. De film die onlangs in première ging, is deel één van een geplande tweedelige bewerking. De eerste film stond oorspronkelijk gepland voor een release in het najaar van 2020, maar werd vertraagd door de COVID-19-pandemie. Een week na de binnenlandse release bevestigde Warner Bros dat Dune: Part Two in oktober 2023 zal verschijnen.

Dune is een epische sciencefictionfilm die zich afspeelt in de verre toekomst. Het vertelt het verhaal van Paul Atreides (gespeeld door Timothee Chalamet), een jonge begaafde man, evenals zijn familie, het nobele Huis Atreides. Ze moeten naar een onherbergzame woestijnplaneet, Arrakisto genaamd, reizen om hun toekomst veilig te stellen. Maar er is een conflict over de levering van de meest kostbare hulpbron die er bestaat - specerijen - die het grootste potentieel van de mensheid kunnen ontsluiten.

Dune heeft een cast met onder meer Timothee Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Zendaya en Jason Momoa. De film is geregisseerd door Denis Villeneuve en geschreven door Villeneuve, Jon Spaihts en Eric Roth.

Hier is een selectie van Dunes officiële trailers en inside-looks op YouTube:

Dune - Laatste trailer

Dune - Officiële hoofdtrailer

Dune - Officiële trailer

Dune - IMAX - Achter het frame

Dune - De baron worden

Inside Dune: een van mijn idolen worden

