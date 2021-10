Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - HBO Max wordt later deze maand gelanceerd in verschillende Europese landen, waaronder Zweden, Denemarken, Noorwegen, Portugal en Spanje.

Het zal in 2022 ook uitbreiden naar Turkije, Nederland en andere Centraal-Europese landen.

De lanceringsdatum voor de eerste golf is 26 oktober 2021 en de baas van HBO Max Europe, Christina Sulebakk, heeft de lanceringsprijzen voor EU-klanten uitgelegd. Een abonnement op de streamingdienst kost € 8,99 per maand in EU-landen (en equivalente waarden in landen met hun eigen valuta). Er komt ook een jaarabonnement, met een besparing van meer dan 30 procent.

The Hollywood Reporter beweert dat een deal van 12 maanden beschikbaar zal zijn voor vroege klanten in Spanje voor bijvoorbeeld € 69,99

Daarnaast onthulde Sulebakk dat HBO-eigenaar, Warner Bros , zijn films 45 dagen na de bioscooprelease beschikbaar zal stellen op het platform.

Dit zal eerst gebeuren in Scandinavische landen, daarna Spanje, Portugal en Centraal-Oost-Europa vanaf begin 2022. "Dit is een game-changer voor fans", vertelde ze aan de entertainmentsite .

De Europese uitrol voor HBO Max gaat het hele jaar door, hoewel je het niet snel zou verwachten in het VK, Duitsland, Italië of Frankrijk dankzij een langdurige exclusiviteitsovereenkomst met Sky in die gebieden.