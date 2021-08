Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Was jij een van de miljoenen die probeerden de seriefinale van Mare of Easttown te bekijken, maar het lukte niet om de HBO Max-app te laden of je zelfs maar de aflevering te laten spelen? Het was de hele nacht totaal onbruikbaar, waardoor fans de finale de volgende dag moesten zien.

Helaas is dit soort problemen een veel voorkomende ervaring bij gebruikers van de HBO-streamingservice. Maar dat zou snel kunnen veranderen.

De HBO Max smart TV-apps zullen begin volgend jaar volledig worden vervangen door nieuwe versies, volgens een anonieme WarnerMedia-manager die met Vulture sprak en beweerde dat de nieuwe apps binnen de "volgende vier of vijf maanden" zouden moeten landen. Roku- en PlayStation-bezitters ontvangen de gereviseerde apps eerst eind 2021, en daarna zullen Apple TV-gebruikers voor het einde van het jaar de volgende zijn.

Mobiele en webkijkers zouden hun nieuwe HBO Max-apps ergens begin 2022 moeten krijgen. Hopelijk hebben deze apps geen gebreken zoals crashen, kapotte afspeelknoppen, ontbrekende instellingen en een algemeen onvermogen om de app te gebruiken. Blijkbaar komen deze ernstige problemen voort uit het feit dat WarnerMedia zich haastte om HBO Max in mei te lanceren. Het bouwde geen nieuwe apps, maar herbestemde in plaats daarvan HBO Go en HBO Now .

De service is nu echter een van de meest populaire streaming-apps in de VS en we vermoeden dat de grote vraag te veel is om de apps aan te kunnen. WarnerMedia is zogenaamd van plan om de onderbouwing van de apps te moderniseren en ruimte te geven om te groeien.

Er zal zelfs een meer "geavanceerde" interface-update zijn, evenals nieuwe en verbeterde functies, maar verwacht geen radicale ontwerpwijziging.

